Как задать начальное значение enum в Java: подробный гайд

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Быстрый ответ

Напрямую присвоить начальные значения в Java enum невозможно. Однако можно установить индивидуальные значения с помощью конструкторов:

Java Скопировать код public enum Статус { НАЧАЛО(100), // Начнём именно с 100-го! СЕРЕДИНА(200), // Достижение середины пути. КОНЕЦ(300); // Завершающий этап – 300. private final int код; Статус(int код) { this.код = код; } public int получитьКод() { return код; } }

Можно получить 100 , вызвав Статус.НАЧАЛО.получитьКод() . В Java enum используют для определения именованных констант, а не для задания числовых последовательностей.

Пользовательские значения Enum: инструкции

В Java enum — это фактически классы, а не просто наборы номеров. Рассмотрим примеры, которые показывают, как улучшить работу с перечислениями.

Создание Enum с использованием конструкторов и полей

Добавление конструктора, приватных полей и методов превращает перечисление в полноценный класс:

Java Скопировать код public enum Роль { АДМИН(1), // Администратор системы. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ(2), ГОСТЬ(3); private final int idРоли; Роль(int idРоли) { this.idРоли = idРоли; } public int получитьIdРоли() { return idРоли; } }

Вызывая Роль.АДМИН.получитьIdРоли() , получаем 1 , используя пользовательские значения.

Использование статических карт и метода Ordinal

Эффективным может быть использование static Map для сопоставления констант с пользовательскими значениями:

Java Скопировать код import java.util.Map; import java.util.HashMap; public enum Цвет { КРАСНЫЙ, // Огненный цвет. ЗЕЛЕНЫЙ, // Это цвет природы. СИНИЙ; // Глубина и спокойствие. private static final Map<Цвет, Integer> карта = new HashMap<>(); static { карта.put(КРАСНЫЙ, 0xFF0000); карта.put(ЗЕЛЕНЫЙ, 0x00FF00); карта.put(СИНИЙ, 0x0000FF); } public int получитьКодЦвета() { return карта.get(this); } }

Такой метод предоставляет возможность использовать таблицу поиска для определения значения каждого элемента.

Оператор Switch для условной обработки

switch — прекрасный инструмент для работы с Enums:

Java Скопировать код public int получитьПриоритет(СтатусЗадачи статус) { switch (статус) { case СРОЧНО: return 1; // Наивысший приоритет. case ВЫСОКИЙ: return 2; case СРЕДНИЙ: return 3; case НИЗКИЙ: return 4; // Задача может подождать. default: return 5; } }

switch позволяет лаконично обработать различные случаи для значений enum.

TreeMap для упорядоченного сопоставления

Если важна последовательность, на помощь приходит TreeMap :

Java Скопировать код import java.util.TreeMap; public enum Приоритет { НИЗКИЙ, // Работа, не требующая срочного внимания. СРЕДНИЙ, // Обычная скорость работы. ВЫСОКИЙ; // Максимум внимания. private static final TreeMap<Приоритет, Integer> карта = new TreeMap<>(); static { карта.put(НИЗКИЙ, 1); карта.put(СРЕДНИЙ, 2); карта.put(ВЫСОКИЙ, 3); } public int получитьУровень() { return карта.get(this); } }

Метод Приоритет.ВЫСОКИЙ.получитьУровень() возвращает 3 .

Централизованный метод для извлечения значений

Общий статический метод – это удобный способ извлечения значений для элементов enum:

Java Скопировать код public enum Операция { ДОБАВИТЬ, // Сложение элементов. ВЫЧЕСТЬ, // Вычитание значений. УМНОЖИТЬ, // Умножение чисел. РАЗДЕЛИТЬ; // Вычисление частного. public static Операция получитьОперациюПоИндексу(int индекс) { return values()[индекс]; } }

Операция.получитьОперациюПоИндексу(1) вернёт операцию ВЫЧЕСТЬ .

Использование порядковых значений для пользовательских значений

Метод ordinal может служить основой для пользовательских значений:

Java Скопировать код public enum Шаг { ОДИН, // Начинаем путь. ДВА, // Второй этап пути. ТРИ, // Третий этап развития. ЧЕТЫРЕ; // Завершающий этап задачи. private static final int БАЗА = 10; public int получитьПользовательскоеЗначение() { return БАЗА + ordinal(); } }

Значения начинаются с 10 при вызове Шаг.ОДИН.получитьПользовательскоеЗначение() .

Визуализация

Инициализация начального значения enum напоминает процесс прицепления вагонов к поезду:

Markdown Скопировать код Обычный состав Enum (🚂): [ВАГОН_1, ВАГОН_2, ВАГОН_3]

Начать с ВАГОН_3 нам не удастся, ведь Java такого не позволит!

Java Скопировать код /* Объявление экспресса Enum */ enum Статус { ВАГОН_3(3), // Java не даст начать именно с этого значения. ВАГОН_1(1), ВАГОН_2(2); }

В Java порядок следования enum определён местом его объявления:

Markdown Скопировать код Станция Java Enum (🛤️): [🚂ВАГОН_1, ВАГОН_2, ВАГОН_3]

Перестановки и пропуски мест в очереди недопустимы. 🚫 🚂

Улучшенные паттерны в Java Enums

Добавим несколько сложных приёмов для расширения возможностей перечислений.

Кэширование значений для экономии памяти

Использование кэша способствует экономии памяти и оптимизации выполнения программы, так как предотвращает создание новых объектов:

Java Скопировать код public enum Планета { МЕРКУРИЙ(3.303e+23), // Очень маленькая планета. ВЕНЕРА(4.869e+24), // Огромное давление. ЗЕМЛЯ(5.976e+24); // Наш общий дом. private final double масса; private static final Map<Планета, Double> картаМасс = new HashMap<>(); static { for (Планета планета : values()) { картаМасс.put(планета, планета.масса); } } Планета(double масса) { this.масса = масса; } public double получитьМассу() { return картаМасс.get(this); } }

Этот метод отлично подходит для неизменных значений, которые часто используются в запросах.

Паттерн Singleton в действии

Enums – это идеальная реализация шаблона Singleton благодаря встроенному управлению созданием экземпляров и удобству использования при сериализации:

Java Скопировать код public enum Singleton { INSTANCE; // Единственный и неповторимый. private ValuableResource resource; Singleton() { resource = new ValuableResource(); } public ValuableResource getResource() { return resource; } }

Вызов Singleton.INSTANCE.getResource() обеспечивает единственную инициализацию ресурса.

Динамическое поведение с помощью анонимных классов

Анонимные классы позволяют определить различное поведение для каждого элемента enum:

Java Скопировать код public enum Calculator { ДОБАВИТЬ { @Override public int calculate(int x, int y) { return x + y; // Операция сложения. } }, ВЫЧЕСТЬ { @Override public int calculate(int x, int y) { return x – y; // Операция вычитания. } }; public abstract int calculate(int x, int y); }

Каждая константа enum имеет свою реализацию и на её основе определяет своё поведение.

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