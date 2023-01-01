Как задать начальное значение enum в Java: подробный гайд#Java Core
Быстрый ответ
Напрямую присвоить начальные значения в Java
enum невозможно. Однако можно установить индивидуальные значения с помощью конструкторов:
public enum Статус {
НАЧАЛО(100), // Начнём именно с 100-го!
СЕРЕДИНА(200), // Достижение середины пути.
КОНЕЦ(300); // Завершающий этап – 300.
private final int код;
Статус(int код) {
this.код = код;
}
public int получитьКод() {
return код;
}
}
Можно получить
100, вызвав
Статус.НАЧАЛО.получитьКод(). В Java
enum используют для определения именованных констант, а не для задания числовых последовательностей.
Пользовательские значения Enum: инструкции
В Java
enum — это фактически классы, а не просто наборы номеров. Рассмотрим примеры, которые показывают, как улучшить работу с перечислениями.
Создание Enum с использованием конструкторов и полей
Добавление конструктора, приватных полей и методов превращает перечисление в полноценный класс:
public enum Роль {
АДМИН(1), // Администратор системы.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ(2),
ГОСТЬ(3);
private final int idРоли;
Роль(int idРоли) {
this.idРоли = idРоли;
}
public int получитьIdРоли() {
return idРоли;
}
}
Вызывая
Роль.АДМИН.получитьIdРоли(), получаем
1, используя пользовательские значения.
Использование статических карт и метода Ordinal
Эффективным может быть использование
static Map для сопоставления констант с пользовательскими значениями:
import java.util.Map;
import java.util.HashMap;
public enum Цвет {
КРАСНЫЙ, // Огненный цвет.
ЗЕЛЕНЫЙ, // Это цвет природы.
СИНИЙ; // Глубина и спокойствие.
private static final Map<Цвет, Integer> карта = new HashMap<>();
static {
карта.put(КРАСНЫЙ, 0xFF0000);
карта.put(ЗЕЛЕНЫЙ, 0x00FF00);
карта.put(СИНИЙ, 0x0000FF);
}
public int получитьКодЦвета() {
return карта.get(this);
}
}
Такой метод предоставляет возможность использовать таблицу поиска для определения значения каждого элемента.
Оператор Switch для условной обработки
switch — прекрасный инструмент для работы с Enums:
public int получитьПриоритет(СтатусЗадачи статус) {
switch (статус) {
case СРОЧНО: return 1; // Наивысший приоритет.
case ВЫСОКИЙ: return 2;
case СРЕДНИЙ: return 3;
case НИЗКИЙ: return 4; // Задача может подождать.
default: return 5;
}
}
switch позволяет лаконично обработать различные случаи для значений enum.
TreeMap для упорядоченного сопоставления
Если важна последовательность, на помощь приходит
TreeMap:
import java.util.TreeMap;
public enum Приоритет {
НИЗКИЙ, // Работа, не требующая срочного внимания.
СРЕДНИЙ, // Обычная скорость работы.
ВЫСОКИЙ; // Максимум внимания.
private static final TreeMap<Приоритет, Integer> карта = new TreeMap<>();
static {
карта.put(НИЗКИЙ, 1);
карта.put(СРЕДНИЙ, 2);
карта.put(ВЫСОКИЙ, 3);
}
public int получитьУровень() {
return карта.get(this);
}
}
Метод
Приоритет.ВЫСОКИЙ.получитьУровень() возвращает
3.
Централизованный метод для извлечения значений
Общий статический метод – это удобный способ извлечения значений для элементов enum:
public enum Операция {
ДОБАВИТЬ, // Сложение элементов.
ВЫЧЕСТЬ, // Вычитание значений.
УМНОЖИТЬ, // Умножение чисел.
РАЗДЕЛИТЬ; // Вычисление частного.
public static Операция получитьОперациюПоИндексу(int индекс) {
return values()[индекс];
}
}
Операция.получитьОперациюПоИндексу(1) вернёт операцию
ВЫЧЕСТЬ.
Использование порядковых значений для пользовательских значений
Метод ordinal может служить основой для пользовательских значений:
public enum Шаг {
ОДИН, // Начинаем путь.
ДВА, // Второй этап пути.
ТРИ, // Третий этап развития.
ЧЕТЫРЕ; // Завершающий этап задачи.
private static final int БАЗА = 10;
public int получитьПользовательскоеЗначение() {
return БАЗА + ordinal();
}
}
Значения начинаются с
10 при вызове
Шаг.ОДИН.получитьПользовательскоеЗначение().
Визуализация
Инициализация начального значения enum напоминает процесс прицепления вагонов к поезду:
Обычный состав Enum (🚂): [ВАГОН_1, ВАГОН_2, ВАГОН_3]
Начать с
ВАГОН_3 нам не удастся, ведь Java такого не позволит!
/* Объявление экспресса Enum */
enum Статус {
ВАГОН_3(3), // Java не даст начать именно с этого значения.
ВАГОН_1(1),
ВАГОН_2(2);
}
В Java порядок следования enum определён местом его объявления:
Станция Java Enum (🛤️): [🚂ВАГОН_1, ВАГОН_2, ВАГОН_3]
Перестановки и пропуски мест в очереди недопустимы. 🚫 🚂
Улучшенные паттерны в Java Enums
Добавим несколько сложных приёмов для расширения возможностей перечислений.
Кэширование значений для экономии памяти
Использование кэша способствует экономии памяти и оптимизации выполнения программы, так как предотвращает создание новых объектов:
public enum Планета {
МЕРКУРИЙ(3.303e+23), // Очень маленькая планета.
ВЕНЕРА(4.869e+24), // Огромное давление.
ЗЕМЛЯ(5.976e+24); // Наш общий дом.
private final double масса;
private static final Map<Планета, Double> картаМасс = new HashMap<>();
static {
for (Планета планета : values()) {
картаМасс.put(планета, планета.масса);
}
}
Планета(double масса) {
this.масса = масса;
}
public double получитьМассу() {
return картаМасс.get(this);
}
}
Этот метод отлично подходит для неизменных значений, которые часто используются в запросах.
Паттерн Singleton в действии
Enums – это идеальная реализация шаблона Singleton благодаря встроенному управлению созданием экземпляров и удобству использования при сериализации:
public enum Singleton {
INSTANCE; // Единственный и неповторимый.
private ValuableResource resource;
Singleton() {
resource = new ValuableResource();
}
public ValuableResource getResource() {
return resource;
}
}
Вызов
Singleton.INSTANCE.getResource() обеспечивает единственную инициализацию ресурса.
Динамическое поведение с помощью анонимных классов
Анонимные классы позволяют определить различное поведение для каждого элемента enum:
public enum Calculator {
ДОБАВИТЬ {
@Override
public int calculate(int x, int y) {
return x + y; // Операция сложения.
}
},
ВЫЧЕСТЬ {
@Override
public int calculate(int x, int y) {
return x – y; // Операция вычитания.
}
};
public abstract int calculate(int x, int y);
}
Каждая константа enum имеет свою реализацию и на её основе определяет своё поведение.
Полезные материалы
- Типы Enum в Java — официальная документация Java про перечисления Enum.
- Enum в Java – GeeksforGeeks — подробное описание перечислений Enum в Java с примерами.
- Является ли хорошей практикой использование порядковых значений enum? – Stack Overflow — обсуждение лучших практик применения
enum.
- Значения Enum в Java – Baeldung — рассмотрение использования методов
hashCode()и
equals()для enum.
- Тип Enum – Stack Overflow Documentation — обзор Enum в Java.
- Итерация по Enum в Java – DZone — обсуждение способов итерации по значениям Enum в Java.
- Лучшие практики использования Enum в Java – Stackify — обзор лучших практик при работе с перечислениями.
Олеся Тарасова
Java-разработчик