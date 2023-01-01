Генерация случайных чисел в Java: использование Random и nextInt

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для быстрого получения случайного числа в диапазоне от 1 до 10 в Java используйте следующий код:

Java Скопировать код int джекпот = new Random().nextInt(10) + 1;

Метод nextInt(10) класса Random возвращает случайное целое число в диапазоне от 0 до 9. Добавление +1 к результату позволяет нам получить число в диапазоне от 1 до 10.

Знакомство с классом

Эффективное использование класса Random

Для экономии системных ресурсов рекомендуется сохранять экземпляр Random в поле класса, если вам предстоит генерировать множество случайных чисел:

Java Скопировать код Random генераторЧисел = new Random(); for (int i = 0; i < 10; i++) { int случайноеЧисло = генераторЧисел.nextInt(10) + 1; System.out.println(случайноеЧисло); // Выводится случайное число от 1 до 10 }

Создание множества экземпляров Random нежелательно, так как это неэффективно и может привести к генерации повторяющихся чисел.

Настройка диапазона случайных чисел

Для генерации чисел в ином диапазоне воспользуйтесь методом nextInt , указав нужный аргумент:

Java Скопировать код int максимальноеЧисло = 50; int счастливыйНомер = генераторЧисел.nextInt(максимальноеЧисло – 1) + 1;

С указанным выше аргументом вы получите случайное число в диапазоне от 1 до заданного вами предела.

Визуализация

Представим, что вы бросаете десятигранный кубик (🎲):

Markdown Скопировать код Бросок 🎲: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

Подобную операцию выполняет Java в фоновом режиме, когда вы используете код:

Java Скопировать код int случайноеЧисло = (int)(Math.random() * 10) + 1; // 🎲 Java "бросает кубик"...

В итоге вы получаете случайное число от 1 до 10 , как будто кубик показал одну из своих граней.

Особенности работы класса Random

Комбинация Random и nextInt генерирует псевдослучайные числа с использованием линейной конгруэнтной формулы, скрытой от пользователя. Это подходит для игр, но не для обеспечения безопасности криптовалютных кошельков.

Для криптозащиты используйте SecureRandom :

Java Скопировать код SecureRandom криптонит = new SecureRandom(); int сильноеСлучайноеЧисло = криптонит.nextInt(10) + 1;

Проведем тест на случайность

Для уверенности в случайности полученных результатов можно выполнить простой тестовый цикл:

Java Скопировать код for (int i = 0; i < 100; i++) { int случайноеЧисло = генераторЧисел.nextInt(10) + 1; System.out.print(случайноеЧисло + " "); // Симуляция ста бросков кубика }

Этот подход позволяет визуально убедиться в непредсказуемости результатов.

Подключение класса

Чтобы все функционировало корректно, не забудьте добавить инструкцию import :

Java Скопировать код import java.util.Random; // Ваш ключ к функционалу рандома!

Это обеспечит доступ ко всем возможностям класса Random и пакета java.util .

Полезные материалы