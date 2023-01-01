Создание форматированной строки в Java: аналог sprintf

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Быстрый ответ

Для форматирования строк в Java применяется метод String.format() либо функция System.out.printf() , выводящая форматированные данные в консоль. Эти методы аналогичны функции sprintf из языка программирования C.

Пример применения String.format() :

Java Скопировать код String result = String.format("Привет, %s, твой результат: %d", "Алиса", 85);

Пример использования System.out.printf() :

Java Скопировать код System.out.printf("Привет, %s, твой результат: %d%n", "Алиса", 85);

Оба примера сформируют строку Привет, Алиса, твой результат: 85 , где %s означает подстановку строкового значения, а %d — целочисленного.

Освоение методов форматирования строк

Понимание плейсхолдеров

В Java символ % вместе с спецификаторами формата используется для обозначения мест, где в строке должны подставляться переменные. Наиболее часто употребляемые спецификаторы:

%d — целые числа

— %f — вещественные числа

— %s — строки

— %x или %X — шестнадцатеричные числа

Форматирование выравнивания

Подстройка выравнивания и заполнения текста возможна путем расположения числа между % и спецификатором формата:

Java Скопировать код // Установим ширину поля для числа String.format("%4d", 42); // " 42"

Практичный метод formatted

Начиная с Java 13, доступен удобный метод formatted для облегченного форматирования строк:

Java Скопировать код String greeting = "Привет, %s!".formatted("Мир"); // "Привет, Мир!"

Продвинутые техники форматирования

Мощное сочетание ByteArrayOutputStream & PrintStream

Для сложных задач в Java предусмотрено использование комбинации PrintStream и ByteArrayOutputStream .

Java Скопировать код ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream(); PrintStream ps = new PrintStream(baos); ps.printf("%4d %6.2f", 42, 3.14159); ps.flush(); String formatted = baos.toString(); // Получаем " 42 3.14"

Советы по оптимизации производительности

Избегайте лишней работы со строками! При частых операциях с текстом используйте StringBuilder , а не + для конкатенации строк.

Java Скопировать код StringBuilder hexBuilder = new StringBuilder(); for(byte b : byteArray) { hexBuilder.append(String.format("%02X", b)); } String hexString = hexBuilder.toString();

Визуализация

Форматирование строк в Java можно представить как декорирование торта:

Ингредиенты:

%d — количество украшений (Тип: нуга)

— (Тип: нуга) %f — вес посыпки (0.75 фунта)

— (0.75 фунта) %s — надпись (С Днём Рождения)

Преобразование вашего торта при помощи String.format() :

Markdown Скопировать код До: 🎂 С Днём Рождения %s, с %f фунтами посыпки и %d кусочками нуги. После: 🎂 С Днём Рождения Тим, с 0.75 фунтами посыпки и 12 кусочками нуги.

String.format() позволяет подобрать украшение для вашего торта 🎉

Практические примеры и рекомендации

Форматирование даты и времени

Для работы с датами и временем идеально подходит класс DateTimeFormatter .

Java Скопировать код LocalDateTime now = LocalDateTime.now(); String formattedDate = now.format(DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd HH:mm:ss")); // Готово к использованию!

Форматирование с учетом локальных особенностей

Учет локальных особенностей при форматировании поможет предотвратить ошибки:

Java Скопировать код String numberString = String.format(Locale.GERMANY, "%,d", 1234567); // "1.234.567", именно так в Германии!

Быстрое преобразование числа в шестнадцатеричный формат

Для ускорения процесса преобразования в шестнадцатеричный формат можно применить таблицу символов:

Java Скопировать код final char[] hexChars = "0123456789ABCDEF".toCharArray(); char[] hex = new char[byteArray.length * 2]; for (int i = 0; i < byteArray.length; i++) { int v = byteArray[i] & 0xFF; hex[i * 2] = hexChars[v >>> 4]; hex[i * 2 + 1] = hexChars[v & 0x0F]; } String hexString = new String(hex);

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