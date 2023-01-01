Объяснение работы методов .min() и .max() Java 8 Stream

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Быстрый ответ

В Java 8 методы .min() и .max() зависят от целевой типизации и выведения типов, что позволяет им использовать ссылки на методы, например Integer::min или Integer::max , основываясь на контексте.

Допустим, при использовании Comparator :

Java Скопировать код Stream<Integer> numbers = Stream.of(3, 1, 4); Optional<Integer> smallest = numbers.min(Integer::compare); // Определение минимального значения!

Здесь Integer::compare используется в качестве Comparator<Integer> , так как его сигнатура соответствует интерфейсу Comparator .

Разбор ссылок на методы и SAM (интерфейсов с одним абстрактным методом)

Интерфейсы с одним абстрактным методом, такие как Comparator , используются через лямбда-выражения или ссылки на методы. Сигнатура Comparator совпадает со ссылкой на метод Integer::compare , позволяя ей быть совместимой с методами Stream.min() и Stream.max() .

Автоупаковка и непредвиденные ссылки на методы

Хотя это может показаться неожиданным, но благодаря автоупаковке, ссылки на методы Integer.min() и Integer.max() компилируются без проблем.

Java Скопировать код Comparator<Integer> minComparator = Integer::min; // Неожиданный прыжок! Comparator<Integer> maxComparator = Integer::max; // И успешное приземление!

Хотя Integer.min() и Integer.max() не являются компараторами в привычном смысле, они успешно компилируются благодаря автоупаковке и преобразованию SAM. Впрочем, несмотря на подходящую сигнатуру для Comparator.compare() , предпочтительнее использовать Integer::compare , решая задачи сравнения.

Осторожно с вашими компараторами

Выбор правильного Comparator для методов .min() и .max() важен для предотвращения ошибок. Использование Integer.min() и Integer.max() в качестве компараторов может вызвать путаницу. Для корректного сравнения лучше использовать Integer::compare .

Технические рекомендации и советы по сравнению в потоках

На помощь приходит BinaryOperator

При поиске минимального или максимального значения в потоке идеально подойдет BinaryOperator<Integer> .

Java Скопировать код BinaryOperator<Integer> minOperator = Integer::min; int smallestValue = numbers.reduce(Integer.MAX_VALUE, minOperator); // Возвращение к азам: арифметический минимум!

Метод reduce с Integer.MAX_VALUE и minOperator без проблем определяет наименьшее значение в потоке.

Используйте Collectors, когда Comparator не подходит

Иногда Comparator не может быть прямо применим к содержимому потока. В этих случаях следует использовать Collectors.minBy и Collectors.maxBy .

Java Скопировать код Optional<Integer> smallestValue = numbers.collect(Collectors.minBy(Integer::compare)); Optional<Integer> largestValue = numbers.collect(Collectors.maxBy(Integer::compare));

Этот подход аналогичен использованию Stream.min() и Stream.max() , но благодаря коллекторам расширяет возможности контроля с использованием мутабельного редуцирования.

Визуализация

Методы .min() и .max() в потоках Java не существуют в отрыве от контекста; они требуют Comparator как правило поведения. Несмотря на возможность использования Integer::min и Integer::max , это является скорее исключением, чем правилом.

Java Скопировать код Stream<Integer> numbers = Stream.of(3, 1, 4, 1, 5, 9); Optional<Integer> incorrectMin = numbers.min(Integer::min); // Осторожно, это ошибка! Optional<Integer> correctMin = numbers.min(Integer::compare); // Правильный подход!

Важно помнить об этом, следуя правилам синтаксиса и семантики.

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