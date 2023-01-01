Переименование и объединение файлов в Java: методы и исключения

Java Скопировать код

try { File oldFile = new File("oldName.txt"); File newFile = new File("newName.txt"); if (!newFile.exists() && oldFile.renameTo(newFile)) { System.out.println("Успешное переименование"); } else { System.out.println("Целевой файл не найден"); } } catch (SecurityException se) { System.out.println("Возникновение ошибки прав доступа. Убедитесь, что у вас есть необходимые привилегии."); }