Проверка null в Java: оба аргумента пустые или нет

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Быстрый ответ: Применение булевой логики и битовых операций

Java Скопировать код boolean обаEitherNull = (объект1 == null) == (объект2 == null);

Данный логический прием позволяет установить, соответствуют ли объект1 и объект2 условию одновременного наличия или отсутствия значения. Если оба аргумента либо null , либо оба имеют значение, переменная обаEitherNull примет значение true .

Подробный разбор: Использование условных выражений

Иногда для читабельности кода требуется более детальное описание:

Java Скопировать код if (объект1 == null && объект2 != null) { throw new IllegalArgumentException("Первый объект отсутствует, а второй – присутствует. Время для кофе-брейка!"); } if (объект1 != null && объект2 == null) { throw new IllegalArgumentException("Второй объект отсутствует, в то время как первый — присутствует."); }

Такой код читается как открытая книга — он делает намерения программиста четкими и понятными.

Группа поддержки: Работа с запасными вариантами

Иногда нужно предвидеть альтернативные варианты:

Java Скопировать код Object безопасныйОбъект1 = объект1 != null ? объект1 : СТАНДАРТНЫЙ_ОБЪЕКТ1; // Альтернатива для объект1 Object безопасныйОбъект2 = объект2 != null ? объект2 : СТАНДАРТНЫЙ_ОБЪЕКТ2; // Альтернатива для объект2

Такой подход не только синхронизирует состояние объектов, но и обеспечивает им альтернативные значения при необходимости.

Раскрываем секреты магии: Инкапсуляция задачи

Если одна и та же операция встречается в коде часто, имеет смысл инкапсулировать её в метод:

Java Скопировать код public static void проверитьСовместимостьNull(Object а, Object b) { if ((а == null) ^ (b == null)) { throw new IllegalArgumentException("Один из объектов является null, а другой – нет."); } } проверитьСовместимостьNull(объект1, объект2);

Такой подход облегчит стандартизацию проверки на null .

На острие прогресса: Java 8 и новее

С появлением Java 8 стали возможны более элегантные стилистики:

Java Скопировать код boolean обаEitherNull = Objects.isNull(объект1) == Objects.isNull(объект2);

Для любителей новых подходов предлагается ссылка на метод:

Java Скопировать код Predicate<Object> isNull = Objects::isNull; boolean обаEitherNull = isNull.test(объект1) == isNull.test(объект2);

Поддержание баланса: Изящество и ясность

В программировании важно уметь находить баланс между лаконичностью и понятностью кода. Минималистическое решение в одну строку может быть привлекательным, но иногда может сделать код слишком загадочным. Приоритет следует отдавать поддерживаемости и читабельности кода.

Визуализация

Markdown Скопировать код Аргумент А: [🕊] – Присутствует / [ ] – Отсутствует Аргумент В: [🕊] – Присутствует / [ ] – Отсутствует

Список допустимых комбинаций:

Markdown Скопировать код Оба присутствуют: [🕊][🕊] = 💕 Оба отсутствуют: [ ][ ] = 💔 Один присутствует, другой отсутствует: [🕊][ ] = 💢

Вот такова реальность мира программирования!

Исключения и Ошибки: Послы неприятных новостей

Роль строгого судьи на себя берет RuntimeException :

Java Скопировать код boolean обаEitherNull = (объект1 == null) == (объект2 == null); if (!обаEitherNull) { throw new RuntimeException("Нарушение правил: объект1 и объект2 должны быть либо оба null, либо оба не-null."); }

Такое сообщение об ошибке служит отличным напоминанием о том, что что-то пошло не так.

Правильная номенклатура: Соглашения об именовании

При создании служебных методов рекомендуется использовать говорящие названия:

Java Скопировать код public static void гарантироватьСогласованностьNull(Object a, Object b) {...} или public static void проверитьЭквивалентностьNull(Object a, Object b) {...}

Избегание подводных камней: Сложные повороты

Стремитесь избегать сложных вложенных условных операторов. Цель – сделать код как можно проще и понятнее. Это не приключение в стиле Индианы Джонса — наша цель — линейность и очевидность кода.

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