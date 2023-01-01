Упрощаем null-safe compareTo() в Java: решение на Java 8

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Простой и понятный подход

Самый простой способ обеспечения безопасности метода compareTo() при работе с null – это применение методов Comparator.nullsFirst и Comparator.nullsLast . Эти методы позволяют без труда встраивать вашу логику сравнения:

Java Скопировать код Comparator<String> nullSafeComparator = Comparator.nullsFirst(String::compareToIgnoreCase);

В данном случае null рассматривается как меньший, чем любая непустая строка, при этом сравнение происходит без учета регистра.

Подробнее о различных подходах

Несмотря на удобство методов Java 8, существуют и другие способы реализации compareTo() для безопасной работы с null, особенно актуальные в сложных случаях.

Библиотеки: надёжная поддержка

Использование сторонних библиотек может стать отличным решением для упрощения процесса. Например:

Apache Commons Lang : предлагает метод ObjectUtils.compare() , который позволяет безопасно сравнивать объекты с учетом null. Java Скопировать код int result = ObjectUtils.compare("a", "b", true);

Guava's Fluent Ordering : если вам необходимо создать сложную цепочку правил сортировки, Guava предлагает Ordering , что и облегчает эту задачу. Java Скопировать код Ordering<Object> ordering = Ordering.natural().nullsFirst().onResultOf(Functions.identity());

Корректное сравнение строк и объектов без учета регистра

Работая со строками или объектами, важно использовать String.CASE_INSENSITIVE_ORDER или подобные механизмы для корректного сравнения в compareTo().

Переиспользование компаратора

Для упрощения управления кодом и обеспечения единообразного поведения, создавайте статические компараторы:

Java Скопировать код public static final Comparator<MyObject> NULL_SAFE_COMPARATOR = Comparator.nullsFirst(MyObject::compareTo);

Специфическое сравнение с null

В некоторых случаях требуется особый подход к сравнению null. Здесь пригодятся пользовательские компараторы и вспомогательные методы:

Java Скопировать код public static int compareWithCustomNulls(MyObject a, MyObject b) { if (a == null ^ b == null) { return (a == null) ? -1 : 1; } if (a == null) { return 0; } return a.compareTo(b); }

Визуализация

Процесс применения null-безопасного compareTo() схож с упорядочиванием книг на полке, на которой могут быть пустые места:

Markdown Скопировать код Перед сортировкой: [📗, null, 📘, null, 📙]

Используем null-безопасный компаратор:

Java Скопировать код books.sort(Comparator.nullsFirst(Comparator.naturalOrder()));

Теперь полка выглядит аккуратно отсортированной, а null находятся в начале:

Markdown Скопировать код После сортировки: [null, null, 📗, 📘, 📙]

Порядок сохранен, и null-значения занимают свое правильное место.

Избегание избыточности

Использование готовых возможностей библиотек делает код более чистым и оптимизированным.

Применение NullComparator

Для индивидуального контроля сравнения с null можно использовать NullComparator из Apache Commons:

Java Скопировать код Comparator<MyObject> robustNullComparator = new NullComparator<>(false, false);

Важность тестирования

Нельзя игнорировать тестирование. Оно позволяет гарантировать корректную работу кода в ситуациях, когда появляется null.

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