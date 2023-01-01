Десериализация JSON в обобщенный класс Jackson в Java

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Быстрый ответ

Для осуществления десериализации JSON в обобщенные классы при помощи Jackson можно использовать TypeReference . Рассмотрим пример:

Java Скопировать код String jsonList = "[{\"prop\":\"value\"}]"; ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(); List<MyClass> myList = mapper.readValue(jsonList, new TypeReference<List<MyClass>>() {});

Вместо MyClass вы можете подставить что угодно.

Работа со сложными обобщениями

Сложные типы, такие как Map<String, List<MyClass>> , требуют создания JavaType :

Java Скопировать код JavaType javaType = mapper.getTypeFactory().constructParametricType( Map.class, String.class, mapper.getTypeFactory().constructCollectionType(List.class, MyClass.class)); Map<String, List<MyClass>> myMap = mapper.readValue(jsonMap, javaType);

Применяйте аналогичный метод для десериализации ваших обобщенных типов, например Data<MyClass> :

Java Скопировать код JavaType dataType = mapper.getTypeFactory().constructParametricType(Data.class, MyClass.class); Data<MyClass> data = mapper.readValue(json, dataType);

Десериализацию можно значительно упростить, включив информацию о типе в JSON с помощью аннотации @JsonTypeInfo .

Расширенная десериализация обобщённых типов

Обработка множественных параметров типа

Если у вас есть классы с несколькими параметрами типа, вам пригодится TypeFactory.constructParametricType :

Java Скопировать код JavaType customType = mapper.getTypeFactory().constructParametricType(CustomClass.class, KeyClass.class, ValueClass.class); CustomClass<KeyClass, ValueClass> customObject = mapper.readValue(json, customType);

Обеспечение точного разрешения типов

При десериализации необходимо точно определить Type :

Java Скопировать код JavaType mapType = mapper.getTypeFactory().constructMapType(HashMap.class, String.class, MyClass.class); HashMap<String, MyClass> myMap = mapper.readValue(jsonMap, mapType);

Использование ограничений обобщённого типа

Для работы с ограниченными обобщенными типами можно создать специализированный TypeReference :

Java Скопировать код public class BoundedTypeReference<T extends MyBound> extends TypeReference<T> {} BoundedTypeReference<MyClass> typeRef = new BoundedTypeReference<>() {}; MyClass myObject = mapper.readValue(jsonString, typeRef);

Использование разрешения типов в Jackson

Работа с параметризованным JavaType

Для параметризованных типов используйте подход с созданием JavaType :

Java Скопировать код JavaType resolvedType = objectMapper.getTypeFactory().constructParametricType(Container.class, ActualType.class); Container<ActualType> container = objectMapper.readValue(jsonData, resolvedType);

Осуществление обобщённых подтипов

Если вам необходим BaseClass<SubClass> , обращайтесь следующим образом:

Java Скопировать код JavaType baseType = mapper.getTypeFactory().constructParametricType(BaseClass.class, SubClass.class); BaseClass<SubClass> myGenericObject = mapper.readValue(jsonString, baseType);

Осознание контекста

Гарантируйте, что тип класса передается правильно, даже в нестатическом контексте. Здесь могут потребоваться дополнительные усилия.

Визуализация: Деконструкция процесса

Представьте кусок JSON как набор символов { и } . ObjectMapper ведет себя как переводчик, декодируя структуру JSON и переводя ее в Generic<T> Class при помощи Type Reference:

Markdown Скопировать код Raw JSON 👾 → 🤖 Jackson 🤖 → 🎩 Generic<T> Class ✨

Markdown Скопировать код Raw JSON 👾 = `{"name":"Widget","quantity":5}` Type Ref. 🎩 = `new TypeReference<Generic<Widget>>() {}` Translated 🎉 = Widget{name='Widget', quantity=5}

Type Reference в этом процессе выступает в роли волшебной палочки, трансформирующей JSON в Java-объект.

Рекомендации для разработчика

Структурируйте ваши JSON-данные

Обеспечьте четкую структуру JSON, соответствующую ожиданиям обобщенных классов. Неупорядоченный JSON может усложнить десериализацию.

Активно внедряйте аннотации

Определенные аннотации, такие как @JsonTypeInfo , помогают Jackson обрабатывать сложные случаи наследования. Их использование может быть весьма полезным.

Не экономьте на тестировании

Протестируйте процесс десериализации на различных наборах данных и в разных сценариях. Это поможет заранее выявить возможные слабые места ваших работа.

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