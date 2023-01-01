Решение проблемы IntelliJ: Class Not Found в Unit тестах

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Быстрый ответ

Если вы столкнулись с ошибкой "Class Not Found: Empty Test Suite", проверьте следующее: тестовые классы должны быть размещены в директории src/test/java . Их имена должны обычно заканчиваться на Test . В IntelliJ рассмотрите конфигурацию тестов в разделе "Структура проекта > Модули > Зависимости". Убедитесь, что JUnit или TestNG присутствуют в списке зависимостей.

В случае работы с JUnit 5 должны быть настроены JUnit Jupiter API и Engine, а также правильно применена аннотация @Test . Если ошибка сохраняется, очистите кэш и перезапустите IntelliJ.

Пример JUnit 5 теста:

Java Скопировать код import org.junit.jupiter.api.Test; class ExampleTest { @Test void shouldPassAllAssertions() { // Здесь ваш тестовый код } }

Устранение неработающей настройки

Если тесты не отображаются, последовательно выполните следующие действия:

Переимпорт проекта IntelliJ

Иногда IntelliJ может потерять актуальность структуры проекта. Переимпорт Maven или Gradle-проектов часто помогает решить проблему.

Проверка путей вывода и отслеживания сборки

Тщательно проверьте настройки путей вывода модулей (Файл > Структура проекта > Модули > Пути). Убедитесь, что путь вывода не исключен и что в папках сборки есть скомпилированные .class файлы.

Соответствие аннотаций и JDK

Ошибка может скрываться в неправильно заданных аннотациях или несогласованности уровня языка с версией JDK. Эти параметры что нужно проверить.

Проверка плагинов

При работе с Kotlin проверьте, установлены ли все необходимые плагины, например, 'kotlin-android'. Настройки плагинов можно найти в разделе "Файл > Структура проекта > Глобальные библиотеки".

Визуализация

Включите режим демонстрационных упражнений и проконтролируйте пошаговую инструкцию по исправлению ошибки "Class Not Found: Empty Test Suite" в IntelliJ:

Markdown Скопировать код 1. Загадка: 🕶️ `ClassNotFoundException` – Проблема зафиксирована 2. Сборка: 🔨 **Создание проекта** – Компиляция исходного кода 3. Досье: 📜 **Проверка classpath** – Правильно ли расположился класс? 4. Настройка: 🗺️ **Проверка конфигураций тестов** – Правильно ли настроены тесты? 5. Проверка: 🔍 **Аннотация @Test** – Все ли тесты правильно отмечены?

Пройдите все шаги без пропусков и вы приблизитесь к успешному прохождению тестов.

Дополнительные действия

Внимательное исследование – залог успешной отладки. Рассмотрим дополнительные действия:

Настройка источников тестов

Тесты отсутствуют в процессе выполнения? Проверьте, отмечены ли папки с тестами как корневые. Это можно сделать через "правый клик > Отметить директорию как > Корневая директория тестов".

Метод "с чистого листа"

В некоторых ситуациях старые настройки влияют на новый запуск. Попытайтесь сбросить настройки запуска IntelliJ, удалив все существующие конфигурации (Запуск > Изменить конфигурации... > -).

Проверка зависимостей и плагинов

Посмотрите все необходимые зависимости для тестирования в вашем проекте и убедитесь в наличии, например, maven-surefire-plugin или gradle-test-logger-plugin .

Не стесняйтесь делиться ошибками и шагами, которые вы выполняли, так как сообществу проще помочь вам на основании подробной информации.

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