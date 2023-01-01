Конвертация LocalDateTime в UTC с учётом сезонного времени#Java Core
Быстрый ответ
LocalDateTime localDateTime = LocalDateTime.now();
LocalDateTime utcDateTime = localDateTime
.atZone(ZoneId.systemDefault())
.withZoneSameInstant(ZoneOffset.UTC)
.toLocalDateTime();
Чтобы преобразовать ваш объект
LocalDateTime в UTC, привяжите его к системной временной зоне, затем примените смещение UTC и преобразуйте обратно. Это простой и эффективный метод.
Проблемы перевода на летнее время
Переход на летнее время может стать источником путаницы, не уступающей сложности сборки мебели без инструкции. Однако класс
ZonedDateTime с этим справляется. Если вам нужно учесть переход на летнее время, используйте метод
withZoneSameInstant. Таким образом, время в
LocalDateTime сохранит свою точность при конвертации в UTC.
Настройка времени на UTC
Если вы постоянно работаете с UTC, забудьте о других временных зонах. В этом случае рекомендуется использовать класс
Clock:
Clock utcClock = Clock.systemUTC();
LocalDateTime utcNow = LocalDateTime.now(utcClock);
Метод
Clock.systemUTC() позволяет получить доступ к текущему времени в UTC независимо от вашего местоположения.
Вспомогательный класс: упрощение преобразования
Если вам часто приходится преобразовывать время в UTC, рассмотрите возможность создания вспомогательного класса:
public class DateTimeUtils {
public static LocalDateTime toUtc(LocalDateTime localDateTime) {
return localDateTime
.atZone(ZoneId.systemDefault())
.withZoneSameInstant(ZoneOffset.UTC)
.toLocalDateTime();
}
// Можно добавлять другие методы работы со временем...
}
Такой класс облегчит работу, объединив все необходимые методы в одном месте.
Визуализация
Предположим, что вы преобразуете
LocalDateTime в UTC:
Локальное время: 15:00 (Europe/Berlin)
UTC: 13:00 (UTC)
Изменение часовых поясов выглядит так:
🕒➡️🛫------✈️------🛬➡️🌍
Процесс адаптации времени к UTC:
До: 🕒 15:00 (Berlin)
После: 🌍 13:00 (UTC)
Это аналогично тому, как вы бы настроили часы на часовой пояс UTC.
Точность преобразований: внимание к деталям
Мельчайшие детали имеют важное значение при работе со временем. Это относится к правилам временных зон и проверке данных. Рекомендуется тщательно тестировать граничные случаи, включая переходы на летнее время и изменения определений часовых поясов.
@Test
public void testConversionToUTC() {
LocalDateTime beforeDST = LocalDateTime.of(2023, 3, 26, 1, 30);
LocalDateTime afterDST = DateTimeUtils.toUtc(beforeDST);
assertEquals(LocalDateTime.of(2023, 3, 26, 0, 30), afterDST);
}
Сложные ситуации: специфические требования
Иногда бывает необходимо просто сдвинуть время, не преобразуя его в UTC:
ZoneOffset currentOffset = ZonedDateTime.now(ZoneId.systemDefault()).getOffset();
Либо преобразовать
LocalDateTime в
Instant:
Instant instant = localDateTime.atZone(ZoneId.systemDefault()).toInstant();
Такой подход будет полезен при работе с классом
Instant в случае взаимодействия с различными API.
Полезные материалы
- LocalDateTime (Java Platform SE 8) — документация по
LocalDateTime.
- ZonedDateTime (Java Platform SE 8) — описание использования
ZonedDateTime.
- java – В чём разница между Instant и LocalDateTime? – Stack Overflow — обсуждение различий между
Instantи
LocalDateTime.
- Класс Instant (Учебники по Java™ > Дата и Время > Стандартный Календарь) — глубокое погружение в
Instant.
- Java LocalDateTime – Javatpoint — подробный разбор
LocalDateTime.
- Дата и время в Java SE 8 — обзор нововведений в работе с датой и временем в Java.
Олеся Тарасова
Java-разработчик