Как верно присоединить отсоединенные объекты в Hibernate#Java Core #Hibernate/JPA
Быстрый ответ
Оптимальный способ присоединения отсоединённой сущности в Hibernate – это вызов метода
session.merge(detachedObject). Такой подход устраняет необходимость проверять наличие объекта в сессии и позволяет избежать ошибок, связанных с его неуникальностью.
YourEntity reattachedEntity = (YourEntity) session.merge(detachedObject);
Используя метод
merge(), вы сопоставляете состояние отсоединённого объекта с возможным текущим экземпляром в сессии, что значительно облегчает процедуру присоединения и уменьшает вероятность возникновения ошибок.
Изучение состояний сущности и переходов между ними
Важно хорошо разбираться в жизненном цикле сущности Hibernate:
- Transient: Новая сущность, не связана ни с какой сессией и не представлена в базе данных.
- Persistent: Сущность находится в сессии и соответствует какой-то записи в базе данных.
- Detached: Сущность была связана с сессией, но сейчас в ней отсутствует, однако запись в базе данных все ещё с ней связана.
- Removed: Сущность помечена на удаление, отсутствует в базе данных, но остаётся в сессии.
Понимание этих состояний крайне важно при работе с Hibernate. Взаимодействуя с отсоединёнными сущностями, следует помнить, что они уже были ассоциированы с сессией, и их обработка требует особого внимания.
Синхронизация состояний – использовать Update() или Merge()?
Если у вас есть
detachedObject, есть несколько способов его присоединения к сессии, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы.
if (!session.contains(detachedObject)) {
session.update(detachedObject);
// Будьте внимательны, может возникнуть NonUniqueObjectException.
}
update() привязывает объект к сессии, но следует быть уверенными, что нет риска
NonUniqueObjectException.
merge(), в свою очередь, более безопасен, так как он объединяет изменения без необходимости предварительной проверки, минуя возможные проблемы.
YourEntity reattachedEntity = (YourEntity) session.merge(detachedObject);
saveOrUpdate() – это удобный гибридный метод, который самостоятельно определяет действия, зависящие от конкретной ситуации.
session.saveOrUpdate(detachedObject);
Метод
lock(entity, LockMode.NONE) не приведет к присоединению объекта, но предотвратит
LazyInitException.
Предотвращение устаревшего состояния – использование SelectBeforeUpdate
Включение
@SelectBeforeUpdate принуждает Hibernate выполнять запрос
SELECT перед каждым обновлением, чтобы убедиться в актуальности состояния объекта.
@Entity
@SelectBeforeUpdate(true)
public class YourEntity { ... }
Это может быть полезно при оптимистической блокировке для предотвращения конфликтов при обновлении сущностей.
Визуализация – процесс присоединения как проход таможни
Визуализируйте процесс взаимодействия с методами как проход через таможню:
📦->🛬: Заявите о наличии своего багажа и пройдите таможенный контроль.
Вот как работают методы:
📝 update(): "Этот чемодан уже был зарегистрирован, возвращаю его обратно."
📝 merge(): "Примите этот чемодан, он похож на тот, который уже был у меня."
📝 saveOrUpdate(): "Проверьте этот чемодан, если он новый – зарегистрируйте, если нет – оставьте как есть."
📝 lock(): "Просто убедитесь, что чемодан действительно мой, обновления не требуются."
Использование Hibernate Spring Data можно сравнить с VIP-пропуском на таможню: все проходит быстро и без затруднений.
🛅->🛃: С Spring Data ваш багаж обрабатывается в приоритетном режиме.
Удачного вам пути через сессии! ✈️ 📦 🛬
Управление сущностями в Hibernate#Java Core #Hibernate/JPA
Понимание принципа работы расширенного контекста постоянства
Применение расширенного контекста постоянства в таких фреймворках, как Seam, упрощает управление жизненным циклом менеджера сущностей и транзакций. В результате этого, проблема присоединения отсоединённых объектов становится менее значимой, как и потребность обращаться к базе данных за актуальными экземплярами.
YourEntity persistentInstance = session.get(detachedObject.getClass(), detachedObject.getId());
// Вам предоставлен актуальный экземпляр сущности.
Таким образом, в некоторых случаях можно легко получить необходимую сущность, без необходимости её присоединять.
Благоразумно путешествуйте – используйте схемы и справочники
Схемы переходов состояний сущностей JPA и опыт сообщества Hibernate, а также использование справочников, например, книги "Java Persistence with Hibernate", помогут глубже понять и избежать ошибок при работе с Hibernate.
Полезные материалы
- Руководство пользователя Hibernate ORM – Полезное руководство по работе с отсоединёнными сущностями.
- Различия методов сохранения сущностей в Hibernate – Обсуждение различий между методами сохранения на StackOverflow.
- Java Persistence with Hibernate – Детальный подход к объяснению аспектов работы с Hibernate, включая присоединение отсоединённых объектов.
- DZone: Роль первого уровня кэша в Hibernate – Статья об использовании первого уровня кэша при управлении сущностями в Hibernate.
- Жизненный цикл сущности Hibernate на YouTube – Видеоурок о присоединении отсоединённых объектов.
Рустам Мельников
Java-инженер