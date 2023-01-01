Как верно присоединить отсоединенные объекты в Hibernate

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Быстрый ответ

Оптимальный способ присоединения отсоединённой сущности в Hibernate – это вызов метода session.merge(detachedObject) . Такой подход устраняет необходимость проверять наличие объекта в сессии и позволяет избежать ошибок, связанных с его неуникальностью.

Java Скопировать код YourEntity reattachedEntity = (YourEntity) session.merge(detachedObject);

Используя метод merge() , вы сопоставляете состояние отсоединённого объекта с возможным текущим экземпляром в сессии, что значительно облегчает процедуру присоединения и уменьшает вероятность возникновения ошибок.

Изучение состояний сущности и переходов между ними

Важно хорошо разбираться в жизненном цикле сущности Hibernate:

Transient : Новая сущность, не связана ни с какой сессией и не представлена в базе данных.

: Новая сущность, не связана ни с какой сессией и не представлена в базе данных. Persistent : Сущность находится в сессии и соответствует какой-то записи в базе данных.

: Сущность находится в сессии и соответствует какой-то записи в базе данных. Detached : Сущность была связана с сессией, но сейчас в ней отсутствует, однако запись в базе данных все ещё с ней связана.

: Сущность была связана с сессией, но сейчас в ней отсутствует, однако запись в базе данных все ещё с ней связана. Removed: Сущность помечена на удаление, отсутствует в базе данных, но остаётся в сессии.

Понимание этих состояний крайне важно при работе с Hibernate. Взаимодействуя с отсоединёнными сущностями, следует помнить, что они уже были ассоциированы с сессией, и их обработка требует особого внимания.

Синхронизация состояний – использовать Update() или Merge()?

Если у вас есть detachedObject , есть несколько способов его присоединения к сессии, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы.

Java Скопировать код if (!session.contains(detachedObject)) { session.update(detachedObject); // Будьте внимательны, может возникнуть NonUniqueObjectException. }

update() привязывает объект к сессии, но следует быть уверенными, что нет риска NonUniqueObjectException .

merge() , в свою очередь, более безопасен, так как он объединяет изменения без необходимости предварительной проверки, минуя возможные проблемы.

Java Скопировать код YourEntity reattachedEntity = (YourEntity) session.merge(detachedObject);

saveOrUpdate() – это удобный гибридный метод, который самостоятельно определяет действия, зависящие от конкретной ситуации.

Java Скопировать код session.saveOrUpdate(detachedObject);

Метод lock(entity, LockMode.NONE) не приведет к присоединению объекта, но предотвратит LazyInitException .

Предотвращение устаревшего состояния – использование SelectBeforeUpdate

Включение @SelectBeforeUpdate принуждает Hibernate выполнять запрос SELECT перед каждым обновлением, чтобы убедиться в актуальности состояния объекта.

Java Скопировать код @Entity @SelectBeforeUpdate(true) public class YourEntity { ... }

Это может быть полезно при оптимистической блокировке для предотвращения конфликтов при обновлении сущностей.

Визуализация – процесс присоединения как проход таможни

Визуализируйте процесс взаимодействия с методами как проход через таможню:

Markdown Скопировать код 📦->🛬: Заявите о наличии своего багажа и пройдите таможенный контроль.

Вот как работают методы:

Markdown Скопировать код 📝 update(): "Этот чемодан уже был зарегистрирован, возвращаю его обратно." 📝 merge(): "Примите этот чемодан, он похож на тот, который уже был у меня." 📝 saveOrUpdate(): "Проверьте этот чемодан, если он новый – зарегистрируйте, если нет – оставьте как есть." 📝 lock(): "Просто убедитесь, что чемодан действительно мой, обновления не требуются."

Использование Hibernate Spring Data можно сравнить с VIP-пропуском на таможню: все проходит быстро и без затруднений.

Markdown Скопировать код 🛅->🛃: С Spring Data ваш багаж обрабатывается в приоритетном режиме.

Удачного вам пути через сессии! ✈️ 📦 🛬

Управление сущностями в Hibernate

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Понимание принципа работы расширенного контекста постоянства

Применение расширенного контекста постоянства в таких фреймворках, как Seam, упрощает управление жизненным циклом менеджера сущностей и транзакций. В результате этого, проблема присоединения отсоединённых объектов становится менее значимой, как и потребность обращаться к базе данных за актуальными экземплярами.

Java Скопировать код YourEntity persistentInstance = session.get(detachedObject.getClass(), detachedObject.getId()); // Вам предоставлен актуальный экземпляр сущности.

Таким образом, в некоторых случаях можно легко получить необходимую сущность, без необходимости её присоединять.

Благоразумно путешествуйте – используйте схемы и справочники

Схемы переходов состояний сущностей JPA и опыт сообщества Hibernate, а также использование справочников, например, книги "Java Persistence with Hibernate", помогут глубже понять и избежать ошибок при работе с Hibernate.

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