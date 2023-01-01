Различия между паттернами Factory и Strategy в ООП

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Быстрый ответ

Шаблон «Фабрика» предназначен для централизованного создания объектов, закрывая за собой детали их создания и предоставляя новые экземпляры. В свою очередь, шаблон «Стратегия» дает возможность динамической смены алгоритмов в программе, предлагая различные реализации общего интерфейса для работы с клиентской частью кода.

Java Скопировать код // Пример шаблона «Фабрика» public interface Vehicle { void start(); } public class Car implements Vehicle { public void start() { /* Запускаем машину */ } } public class Bike implements Vehicle { public void start() { /* Начинаем движение на велосипеде */ } } public class VehicleFactory { public static Vehicle createVehicle(String type) { if ("car".equals(type)) return new Car(); else if ("bike".equals(type)) return new Bike(); throw new IllegalArgumentException("Неизвестный тип транспорта"); } } // Пример шаблона «Стратегия» public interface SortingStrategy { void sort(int[] data); } public class QuickSort implements SortingStrategy { public void sort(int[] data) {/* Применяем быструю сортировку */} } public class MergeSort implements SortingStrategy { public void sort(int[] data) {/* Применяем сортировку слиянием */} } public class ArrayProcessor { private SortingStrategy sorter; public ArrayProcessor(SortingStrategy sorter) { this.sorter = sorter; } public void sortData(int[] data) { sorter.sort(data); } }

Подробнее о шаблонах «Фабрика» и «Стратегия»

Стратегическая фабрика

Комбинируя подходы Фабрики и Стратегии, мы получаем уникальные преимущества в гибкости проектов. Например, RendererFactory может создать HighQualityRenderer или PerformanceRenderer , выбирая между ними в зависимости от текущей стратегии. Это сочетание дает преимущества и Фабрики, и Стратегии.

Динамические дуэты

Фабрики могут носить стратегический характер: к примеру, ConnectionPoolFactory может применять разные стратегии, вроде CachingStrategy , LoadBalancingStrategy или FailoverStrategy , адаптирующиеся под меняющиеся обстоятельства, включая нагрузку на систему и состояние сети.

Интерфейсно-ориентированные шаблоны

Как Фабрика, так и Стратегия придают предпочтение работе с интерфейсами, а не конкретными реализациями. Фабрика создает экземпляры, соответствующие одному интерфейсу, в то время как Стратегия работает через интерфейс, облегчая замену алгоритмов. Это увеличивает гибкость поддержки и минимизирует связность.

Практическое применение

В разработке пользовательского интерфейса WidgetFactory отвечает за создание Button , Checkbox и других элементов, тогда как LayoutStrategy определяет их расположение в соответствии с пользовательским опытом.

В области платежных систем разные типы PaymentProcessor , созданные с помощью Фабрики, могут применять различные SecurityStrategy для шифрования и защиты данных.

Власть полиморфизма

Адаптивные фабрики

Абстрактные фабрики, способные создавать целые семейства объектов, могут применять разные стратегии для адаптации процесса создания к определенной среде. Примерами могут служить WindowsButtonCreationFactory и LinuxButtonCreationFactory , предназначенные для создания UI-компонентов под конкретные платформы.

Гибкость шаблона «Стратегия»

«Стратегия» позволяет инкапсулировать поведение, предоставляя возможность его замены, чего нельзя достичь с использованием статических методов. Возможность менять стратегии без изменения кода критически важна для адаптации приложения к изменениям в реальном времени.

Адаптивность к изменениям

И Фабрика, и Стратегия облегчают адаптацию к изменениям благодаря модульному дизайну. Добавляя новые объекты в фабрики и пополняя набор стратегий, можно избежать необходимости переписывания существующего кода.

Визуализация

Представьте шаблон «Фабрика» как JourneyFactory :

Markdown Скопировать код **JourneyFactory:** - "Для воздушного путешествия? ✈️ Вам подойдет самолет!" - "Для сухопутной истории? 🚗 Попробуйте машину!" - "Предпочитаете море? 🚢 Корабль будет идеальным выбором!"

А вот шаблон «Стратегия» в виде TravelStrategy :

Markdown Скопировать код **TravelStrategy:** - "Хотите насладиться видами? 🏞 Предлагаем вам живописный маршрут! 🗺️" - "Желаете прибыть побыстрее? 🏁 Для вас стратегия максимальной скорости! ⏱️" - "Стараетесь избегать платных дорог? 💰 Воспользуйтесь стратегией обхода платных участков! 🛣️"

Markdown Скопировать код 🏭 **Фабрика**: ВЫПОЛНИТ ваш запрос, предложив нужное транспортное средство. 🧠 **Стратегия**: ПРИСПОСОБИТСЯ к вашим потребностям, выбрав оптимальный маршрут.

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