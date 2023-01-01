Решаем проблему сборки Maven в Intellij: пропущенный символ

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Быстрый ответ

Если вы столкнулись с ситуацией, когда проект в IntelliJ IDEA не компилируется, а сборка с помощью Maven проходит без ошибок, незамедлительно выполните синхронизацию проекта с Maven: перейдите в Maven -> Обновить проект , кликнув на проект правой кнопкой мыши. Удостоверьтесь, что версия JDK в IntelliJ IDEA совпадает с версией, используемой Maven:

xml Скопировать код <properties> <maven.compiler.source>/*# Версия Java #*/</maven.compiler.source> <maven.compiler.target>/*# Версия Java #*/</maven.compiler.target> </properties>

Замените /*# Версия Java #*/ на вашу версию Java. Если проблема не ушла, попробуйте очистить кэши в IntelliJ IDEA: перейдите в Файл -> Инвалидировать кэши / Перезапустить .

Исправляем расхождения между IntelliJ и Maven

Расхождение настроек IntelliJ IDEA и Maven может вызвать проблемы при сборке. Этот путь поможет устранить различия:

Синхронизируем IntelliJ с Maven

Восстановите файлы проекта IntelliJ IDEA таким образом, чтобы они соответствовали конфигурации Maven:

Bash Скопировать код mvn idea:idea

В результате выполнения данной команды файлы .iml синхронизируются с pom.xml .

Обновляем зависимости

Переимпортируйте Maven-проект для обновления зависимостей и настройки путей сборки:

plaintext Скопировать код IntelliJ IDEA -> Панель Maven -> Обновить проект

Таким образом будет устранено нарушение согласованности classpath и зависимостей.

Проверяем кэш Maven и локальные зависимости

Убедитесь, что Maven работает с локальными зависимостями:

Bash Скопировать код mvn clean install

Данную команду следует запустить в моделе с нужным вам JAR.

Проверка соответствия версий JDK

Проверьте, использует ли IntelliJ IDEA системный JDK – это может помочь решить проблемы, специфичные для JDK:

plaintext Скопировать код Настройки IntelliJ IDEA -> Сборка, исполнение, развёртывание -> Средства сборки -> Maven -> Импорт -> JDK для импорта

Также проверьте, правильно ли указана в системных переменных IDEA_JDK .

Настраиваем системные конфигурации

Сравните системные настройки с конфигурацией IntelliJ IDEA для предотвращения проблем связанных с особенностями окружения.

Обновляем снапшоты версий

В настройках Maven вашей IntelliJ IDEA включите автообновление снапшотов версий.

Другие способы отладки

Если несмотря на ваши действия IntelliJ IDEA продолжает не компилировать проект:

Чистим кэш

Очистите кеш, чтобы избавиться от ошибок типа "символ не найден":

plaintext Скопировать код Файл -> Инвалидировать кэши / Перезапустить

Решаем проблемы с .iml файлами

Чтобы исключить нестыковки, удалите файлы .iml и заново импортируйте Maven-проект.

Проверяем настройки сборки

Внимательно просмотрите pom.xml на предмет некорректных ссылок на локальные JAR’ы. Обязательно проверьте, совпадают ли пути и версии с Maven репозиторием.

Анализируем логи

Анализируйте логи idea.log IntelliJ для выявления скрытых исключений, включая ошибки SSL при загрузке зависимостей.

Визуализация

Представьте Maven и IntelliJ IDEA как два повара:

Markdown Скопировать код Maven (👩‍🍳): "Я приготовил блюдо по этому **рецепту** (pom.xml), и это получилось превосходно!"

IntelliJ (🧑‍🍳): "Я старался, но результат оставляет желать лучшего... 😕"

Важно добиться, чтобы настройки кухни IntelliJ (конфигурация сборки) были такими же идеальными, как и у Maven, и тогда ваше блюдо (сборка) будет великолепным.

Расширяем спектр решений

Знакомство с управлением плагинами

Плагины вводят в сборку новые аспекты. Проверьте настройки плагинов на последовательность между Maven и IntelliJ IDEA.

Обращаемся к сообществу

Если вам не удалось решить проблемы, обратитесь за помощью к сообществу IntelliJ IDEA.

Настроение рабочего окружения

Гармония элементов рабочей среды ключева для успеха. Согласуйте переменные окружения и системные настройки с конфигурацией IntelliJ IDEA.

Полезные материалы