Решаем проблему сборки Maven в Intellij: пропущенный символ#Maven/Gradle
Быстрый ответ
Если вы столкнулись с ситуацией, когда проект в IntelliJ IDEA не компилируется, а сборка с помощью Maven проходит без ошибок, незамедлительно выполните синхронизацию проекта с Maven: перейдите в
Maven -> Обновить проект, кликнув на проект правой кнопкой мыши. Удостоверьтесь, что версия JDK в IntelliJ IDEA совпадает с версией, используемой Maven:
<properties>
<maven.compiler.source>/*# Версия Java #*/</maven.compiler.source>
<maven.compiler.target>/*# Версия Java #*/</maven.compiler.target>
</properties>
Замените
/*# Версия Java #*/ на вашу версию Java. Если проблема не ушла, попробуйте очистить кэши в IntelliJ IDEA: перейдите в
Файл -> Инвалидировать кэши / Перезапустить.
Исправляем расхождения между IntelliJ и Maven
Расхождение настроек IntelliJ IDEA и Maven может вызвать проблемы при сборке. Этот путь поможет устранить различия:
Синхронизируем IntelliJ с Maven
Восстановите файлы проекта IntelliJ IDEA таким образом, чтобы они соответствовали конфигурации Maven:
mvn idea:idea
В результате выполнения данной команды файлы
.iml синхронизируются с
pom.xml.
Обновляем зависимости
Переимпортируйте Maven-проект для обновления зависимостей и настройки путей сборки:
IntelliJ IDEA -> Панель Maven -> Обновить проект
Таким образом будет устранено нарушение согласованности classpath и зависимостей.
Проверяем кэш Maven и локальные зависимости
Убедитесь, что Maven работает с локальными зависимостями:
mvn clean install
Данную команду следует запустить в моделе с нужным вам JAR.
Проверка соответствия версий JDK
Проверьте, использует ли IntelliJ IDEA системный JDK – это может помочь решить проблемы, специфичные для JDK:
Настройки IntelliJ IDEA -> Сборка, исполнение, развёртывание -> Средства сборки -> Maven -> Импорт -> JDK для импорта
Также проверьте, правильно ли указана в системных переменных
IDEA_JDK.
Настраиваем системные конфигурации
Сравните системные настройки с конфигурацией IntelliJ IDEA для предотвращения проблем связанных с особенностями окружения.
Обновляем снапшоты версий
В настройках Maven вашей IntelliJ IDEA включите автообновление снапшотов версий.
Другие способы отладки
Если несмотря на ваши действия IntelliJ IDEA продолжает не компилировать проект:
Чистим кэш
Очистите кеш, чтобы избавиться от ошибок типа "символ не найден":
Файл -> Инвалидировать кэши / Перезапустить
Решаем проблемы с .iml файлами
Чтобы исключить нестыковки, удалите файлы
.iml и заново импортируйте Maven-проект.
Проверяем настройки сборки
Внимательно просмотрите
pom.xml на предмет некорректных ссылок на локальные JAR’ы. Обязательно проверьте, совпадают ли пути и версии с Maven репозиторием.
Анализируем логи
Анализируйте логи
idea.log IntelliJ для выявления скрытых исключений, включая ошибки SSL при загрузке зависимостей.
Визуализация
Представьте Maven и IntelliJ IDEA как два повара:
Maven (👩🍳): "Я приготовил блюдо по этому **рецепту** (pom.xml), и это получилось превосходно!"
IntelliJ (🧑🍳): "Я старался, но результат оставляет желать лучшего... 😕"
Важно добиться, чтобы настройки кухни IntelliJ (конфигурация сборки) были такими же идеальными, как и у Maven, и тогда ваше блюдо (сборка) будет великолепным.
Расширяем спектр решений
Знакомство с управлением плагинами
Плагины вводят в сборку новые аспекты. Проверьте настройки плагинов на последовательность между Maven и IntelliJ IDEA.
Обращаемся к сообществу
Если вам не удалось решить проблемы, обратитесь за помощью к сообществу IntelliJ IDEA.
Настроение рабочего окружения
Гармония элементов рабочей среды ключева для успеха. Согласуйте переменные окружения и системные настройки с конфигурацией IntelliJ IDEA.
Полезные материалы
- Настройка параметров компилятора в IntelliJ IDEA — для детальной корректировки настроек совместимости с Maven.
- Введение в жизненный цикл сборки Maven — для изучения этапов жизненного цикла Maven.
- Руководство по работе с Maven в IntelliJ IDEA — официальное руководство по интеграции Maven.
- Решение проблем с плагином Maven в IntelliJ IDEA — статья поддержки JetBrains по устранению распространенных проблем.
- Быстрый старт с Maven — руководство для начинающих.
- Работа с зависимостями Maven в IntelliJ IDEA — для устранения проблем с зависимостями.
- Плагин компилятора Apache Maven – использование — для настройки компилятора Maven.
Олеся Тарасова
Java-разработчик