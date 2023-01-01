Проверка числа на четность: алгоритм для новичков

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Быстрый ответ

Для определения является ли число четным или нечетным, можно использовать оператор остатка number % 2 . Если число четное, результат выполнения операции будет равен нулю:

Java Скопировать код boolean isEven = (number % 2) == 0; System.out.println(isEven ? "Число четное" : "Число нечетное");

Вместо number подставьте проверяемое число.

Побитовая операция: метод для продвинутых

Побитовый оператор И (x & 1) может показаться сложным для понимания, но это быстрый способ проверки:

Java Скопировать код boolean isEven = (number & 1) == 0; System.out.println(isEven ? "Число четное" : "Число нечетное");

Так как последний бит в двоичном представлении четного числа всегда равен нулю, а для нечетного — единице, то этот метод требует глубокого понимания работы с битами.

Сравнение методов: деление нацело и побитовые операции

Использование оператора остатка

Оператор остатка % вычисляет остаток от деления:

Java Скопировать код int positiveEven = 4; int negativeOdd = -3; System.out.println(positiveEven % 2 == 0 ? "Число четное" : "Число нечетное"); System.out.println(negativeOdd % 2 != 0 ? "Число нечетное" : "Число четное");

Число, остаток от деления которого на два равен нулю, считается четным.

Побитовый метод

Побитовый оператор И & выполняет логическую операцию И:

Java Скопировать код int num = 4; boolean isEven = (num & 1) == 0; System.out.println(isEven ? "Число четное" : "Число нечетное");

Побитовая операция проверяет последний бит числа.

Выбор метода: что предпочесть?

Читаемость : Для большинства программистов использование оператора остатка будет более понятным. Этот метод предпочтительней в случаях, когда важна прозрачность кода.

Производительность : Побитовый метод может быть полезен в системах с высокой нагрузкой.

Обучение: Рекомендуется начинать изучение с деления нацело для закрепления базовых знаний, а затем переходить к побитовым операциям как возможности для оптимизации.

Визуализация: понимание на примерах

Рассмотрим аналогию с носками:

Markdown Скопировать код **Число**: 5 **Носки**: 🧦🧦🧦🧦🧦

Markdown Скопировать код Остался ли носок без пары? **Да** ➡️ Значит, число **нечетное**.

Markdown Скопировать код **Число**: 6 **Носки**: 🧦🧦🧦🧦🧦🧦

Markdown Скопировать код Остался ли носок без пары? **Нет** ➡️ Значит, число **четное**.

Подборка пар носков:

Markdown Скопировать код Количество пар: 5 носков 🧦 = 2 пары + 1 без пары 🧦 (нечетное) 6 носков 🧦 = 3 пары (четное)

Идентичный принцип в коде:

Java Скопировать код if (number % 2 == 0) { // Четное число } else { // Нечетное число }

Анализ особых случаев

Риск переполнения

При использовании больших чисел оператор % может дать некорректный результат из-за переполнения. При использовании побитовой операции данная проблема отсутствует.

Отрицательные числа

Данные операторы корректно работают с отрицательными числами. Включите такие случаи в тестирование.

Особенности целочисленного деления

Остерегайтесь путаницы, не перепутайте / и % , чтобы не высчитывать долю вместо остатка.

Четность малых чисел

Помните, что ноль считается четным числом, а один — нечетным. Эти базовые случаи важны для корректной логики программы.

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