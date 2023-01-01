Логирование stacktrace в log4j: формат, timestamp и thread id

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Быстрый ответ

Для записи stacktrace в log4j, используйте метод logger.error(String message, Throwable t). Это позволит вам передать как ваше собственное сообщение, так и полный stacktrace из исключения.

Java Скопировать код private static final Logger LOGGER = Logger.getLogger(YourClass.class); try { // Ваш код, который может потенциально вызвать ошибку } catch (Exception e) { LOGGER.error("Произошло исключение: Хьюстон, у нас проблемы", e); }

Не забывайте указать уровень логирования как ERROR, чтобы фиксировать полный stacktrace, включая имена потоков выполнения.

Продвинутые методы логирования, о которых стоило узнать раньше

Давайте расширим наши знания в логировании и рассмотрим методы более детальной настройки.

Добавление контекста в блок catch

Превращаем блок catch в источник ценной информации для отладки, добавляя в него отметки времени и идентификаторы потоков.

Java Скопировать код catch (Exception e) { LOGGER.error("Операция не удалась, произошла ошибка в {} в потоке {}", new Date(), Thread.currentThread().getName(), e); }

Использование ExceptionUtils для работы со строками

Если вам требуется преобразовать stacktrace в строку, используйте Apache Commons Lang:

Java Скопировать код import org.apache.commons.lang3.exception.ExceptionUtils; catch (Exception e) { String stacktraceString = ExceptionUtils.getStackTrace(e); LOGGER.error(stacktraceString); }

Такой подход удобен для записи stacktrace в базу данных или для дальнейшей индивидуальной настройки.

Запрос stacktrace без исключений

Вы можете получить stacktrace даже без возникновения исключений для диагностики вашего приложения:

Java Скопировать код String diagnosticTrace = Arrays.stream(Thread.currentThread().getStackTrace()) .map(StackTraceElement::toString) .collect(Collectors.joining(System.lineSeparator())); LOGGER.error("Диагностический stacktrace:", diagnosticTrace);

Это приобретает особенную важность при выявлении сложно поддающихся обнаружению ошибок.

Визуализация

Представим stacktrace в виде почтальона, который надёжно предоставляет информацию об ошибках в log4j:

Markdown Скопировать код Почтальон (🚚): Доставка stacktrace 📦 Пункт назначения: Log4J 🔑

Java Скопировать код try { riskyOperation(); } catch(Exception e) { // 🚚 Ошибка перехвачена, загружаем stacktrace 📦 LOGGER.error("Непредвиденная ошибка:", e); }

После доставки:

Markdown Скопировать код 🚚➡️🔑: Stacktrace 📦 успешно сохранён в Log4J. // Информация об ошибке готова для анализа.

Использование различных уровней логирования

Не ограничивайтесь только уровнем ERROR. Применяйте WARN и DEBUG в зависимости от обстоятельств.

Java Скопировать код LOGGER.warn("Это предупреждение, ошибка не столь серьёзна:", e);

Настраивая корректный вывод Log4j, вы улучшите восприятие сообщений об ошибках.

Использование общедоступных инструментов для работы со stacktrace

Используйте Apache Commons Lang или схожие инструменты для фильтрации нежелательной информации и акцентирования важного. Подключите необходимые библиотеки, используя Maven или Git.

Обращение внимания на Unicode

Оставайтесь бдительными по отношению к обработке Unicode, чтобы логи всегда отображались корректно.

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