Присвоение JSON ключей переменным в Kotlin: GSON и Data Class

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import com.google.gson.reflect.TypeToken import java.lang.reflect.Type data class ApiResponse<T>( @SerializedName("data") val data: T ) val jsonString = """{"data": [{"firstName": "Java", "careerYears": 25}, ...]}""" val type: Type = object : TypeToken<ApiResponse<List<UserProfile>>>() {}.type val response: ApiResponse<List<UserProfile>> = gson.fromJson(jsonString, type)