Проверка Java строки на наличие символов, не пробелы#Java Core
Быстрый ответ
Чтобы убедиться в наличии символов, отличных от пробелов, в строке на Java, можно воспользоваться методами
str.trim().isEmpty() или
!str.isBlank(), доступными начиная с Java 11. В качестве альтернативы можно использовать метод
StringUtils.isNotBlank(str) из библиотеки Apache Commons Lang. Вот пример их использования:
boolean isNotEmpty = !str.isBlank(); // с версии Java 11
В предыдущих версиях Java рекомендуется поступить следующим образом:
boolean isNotEmpty = !str.trim().isEmpty(); //Версии Java 11 и старше
// С использованием Apache Commons Lang
boolean isNotEmpty = StringUtils.isNotBlank(str); // Эффектность и удобство библиотеки
Но не торопитесь закрыть страницу. Давайте более детально изучим эти методы, их возможные альтернативы и уделим внимание ключевым моментам!
Unicode и Regex: мощные инструменты
Метод
trim отлично справляется со своей задачей, однако он обладает определенными ограничениями при работе с Unicode. В этом случае к нашим услугам регулярное выражение
.*\S.*:
boolean hasNonWhiteSpace = str.matches(".*\\S.*"); // Герой без плаща и капюшона!
Однако, перед тем как воспользоваться этим методом, учтите, что работа с регулярными выражениями может повлиять на производительность вашего приложения, поэтому их использование требует осмотрительности.
Null и пустые строки: два лика опасности
NullPointerException может оказаться крайней неприятностью для вашего кода. Отсюда следует правило: всегда проверяйте строки на равенство
null, прежде чем применять к ним какие-либо методы:
boolean isNotEmpty = str != null && !str.trim().isEmpty(); // Null, тебе здесь не место!
Как бонус, метод
str.trim() всегда возвращает результат в виде пустой строки или строки без начальных и конечных пробелов. Он никогда не возвращает null.
Потоки (Streams) в Java 8+ для сторонников модерна
Любителям потокового программирования потоки Java 8+ предложат отменные средства для работы со строками:
boolean hasNonWhiteSpace = str.chars().anyMatch(Character::isWhitespace); // Награда за стильный поток!
Внедрение функционального подхода к обработке строк делает этот процесс более увлекательным и элегантным. Но не забывайте, что работа с потоками может оказаться сложнее, чем кажется на первый взгляд.
Визуализация
Предположим, у нас есть ряд книг (
📚="Hello", " ", "World"). Вот как мы отсеиваем пустые строки:
boolean isEmpty = book.trim().isEmpty(); // 🕵️♀️ Пуста ли книга? Возможно, это скрытая дверь!
И вуаля — на полке остаются лишь содержательные издания:
Содержательные издания (👀📚): [ "Hello", "World" ]
Только настоящие литературные произведения, без пустых мест между ними. Задача выполнена на отлично.
StringUtils – незаменимый помощник
Поклонники библиотеки Apache Commons Lang обязательно оценят метод
StringUtils.isNotBlank(str). Он справляется лучше, чем
trim:
boolean isNotEmpty = StringUtils.isNotBlank(str); // Швейцарский нож в мире строк!
Этот метод абсолютно не проблематичен при работе с
null, пустыми строками и строками, состоящими исключительно из пробелов.
Регулярные выражения — сложно, но привлекательно
Regex — это награда для тех, кто умеет виртуозно оперировать строками. Но стоит помнить, что их использование может негативно отразиться на производительности и читаемости кода. Несмотря на то, что это не самый быстрый метод, он явно один из самых эффектных.
Будьте готовы к непредсказуемым ситуациям, таким как null, пустые строки или строки, заполненные непечатаемыми символами, которые могут стать вызовом для вашей программы.
Символы везде и всюду
Каждый символ уникален, и метод
isBlank() из Java 11 учитывает это, осознавая различие между пробелами, табуляцией и символами переноса строки.
Полезные материалы
Олеся Тарасова
Java-разработчик