Замена устаревшего Observer в Java 9: к чему перейти?

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import java.beans.PropertyChangeListener; import java.beans.PropertyChangeSupport; public class ObservableBean { private PropertyChangeSupport pcs = new PropertyChangeSupport(this); private String value; public void addPropertyChangeListener(PropertyChangeListener listener) { pcs.addPropertyChangeListener(listener); } public void setValue(String newValue) { String oldValue = this.value; this.value = newValue; pcs.firePropertyChange("value", oldValue, newValue); } } // Пример применения ObservableBean bean = new ObservableBean(); bean.addPropertyChangeListener(evt -> System.out.println("Изменено: " + evt.getNewValue())); bean.setValue("Hello"); // Привет, новый мир наблюдателей