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Запуск всех тестов в Maven, даже при наличии ошибок
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Запуск всех тестов в Maven, даже при наличии ошибок

#Тесты Java  #Ошибки Java  #Maven/Gradle  
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Быстрый ответ

Когда нам нужно, чтобы Maven продолжал тестирование, несмотря на возникновение ошибок, мы используем флаг -DtestFailureIgnore=true:

shell
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mvn test -DtestFailureIgnore=true

При этом Maven будет игнорировать тесты, которые не прошли, что поможет нам получить полную картину состояния проекта.

Пошаговый план для смены профессии

Многомодульные проекты: движемся вперед несмотря на ошибки

Во многомодульном проекте провал в тесте одного модуля может вызвать остановку сборки всех последующих. Вот как Maven предлагает обойти это:

shell
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mvn clean install -fae # --fail-at-end
mvn clean install -fn  # --fail-never
  • Опция -fae или --fail-at-end указывает Maven завершить сборку и сообщить обо всех проблемах после обработки всех модулей.
  • -fn или --fail-never дает указание Maven продолжить, независимо от ошибок, которые возникают при тестировании.

Тонкая настройка обработки ошибок тестов через плагин Surefire

Для того чтобы приспособить выполнение тестов под свои нужды, подключите в файле pom.xml проекта плагин Surefire:

xml
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<plugin>
  <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
  <artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId>
  <version>2.22.2</version> <!-- обновите на последнюю версию при необходимости -->
  <configuration>
    <testFailureIgnore>true</testFailureIgnore>
  </configuration>
</plugin>

Это обеспечит единый механизм обработки ошибок на этапе тестирования во всех подмодулях вашего проекта.

Сборка вложенных проектов: каждый тест – это важно

Если ваш проект включает в себя множество вложенных проектов с зависимостями, используйте параметр -fn (--fail-never):

shell
Скопировать код
mvn -fn test

Это позволит Maven закончить тестирование всех вложенных проектов, несмотря на ошибки.

Визуализация

Представьте настройку Maven как школу, где каждый тест – это отдельный ученик:

Тесты как Ученики Результат
Ученик А ✅ Пройден
Ученик Б ❌ Ошибка
Ученик В ✅ Пройден
Ученик Г ❌ Ошибка

Если мы работаем в стандартном режиме, то сбой одного теста завершит весь процесс:

📚🏫 – Стандартное поведение Maven

| Выполнение тестов:

| ❌ Ученик Б допустил ошибку, занятия закончены!|

Но если мы включили опцию игнорирования ошибок, то все "ученики" пройдут тестирование до конца:

🌟🏫 – Режим работы Maven с опцией игнорирования ошибок

| Выполнение тестов:

| ❌ Ученик Б ошибся, но занятия продолжаются! |

Главная мысль: Полнота отчёта – важнее, чем его обрыв.

Баланс между полнотой набора тестов и успешной сборкой

Используя опции -fn и -fae, а также плагин Surefire, можно найти баланс между полнотой набором тестов и успешностью сборки. Такой подход позволяет не останавливаться на одном проваленном тесте и выявлять все потенциальные проблемы на этапе тестирования.

Советы по настройке и распространённые подводные камни

Вот несколько рекомендаций для работы с Maven:

  • Чтобы временно игнорировать ошибки в тестах без изменения файла pom.xml, можно использовать флаг -Dmaven.test.failure.ignore=true.
  • Отзывчиво помните об ограничениях использования <testFailureIgnore> в многомодульных проектах, особенно при наличии модульной зависимости.

Для более глубокого понимания возможностей и управления настройками изучайте документацию Maven.

Полезные материалы

  1. Плагин Maven Surefire – surefire:test – детальная инструкция по настройке плагина Maven Surefire.
  2. Плагин Maven Failsafe – Введение – обзор плагина Maven Failsafe для интеграционных тестов.
  3. Программа пользователя Junit 5 – всестороннее руководство по использованию JUnit.
  4. Maven – Introduction to the build lifecycle – полезная информация о жизненном цикле сборки в Maven.
  5. Непрерывная интеграция – управление ошибками тестирования в континуальной интеграции от Мартина Фаулера.
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Какой флаг нужно использовать, чтобы Maven продолжал тестирование при возникновении ошибок?
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Рустам Мельников

Java-инженер

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