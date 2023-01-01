Доступ к MainActivity.this в Kotlin: правильное использование#Android
Быстрый ответ
Чтобы обращаться к контексту текущей
Activity в Kotlin, используете
this@НазваниеВашейActivity.
class ВашаActivity : AppCompatActivity() {
fun initListener() {
button.setOnClickListener {
// Получаем ссылку на текущую Activity с помощью знака @ 🥳
startActivity(Intent(this@ВашаActivity, ДругаяActivity::class.java))
}
}
}
Выражение
this@ВашаActivity явно указывает контекст
Activity, что необходимо для корректности операций.
Понимание концепции "this"
Важность явного указания контекста во вложенных классах
В вложенных классах, например,
OnClickListener, сущность
this по умолчанию ведёт себя как ссылка на эти классы. Поэтому необходимо указать контекст
Activity явно:
class МояActivity : AppCompatActivity() {
init {
myButton.setOnClickListener(object : View.OnClickListener {
override fun onClick(v: View?) {
// Указав точный контекст, мы избегаем путаницы 📬
showSnackBar(this@МояActivity, "Кнопка была нажата!")
}
})
}
}
Функция "this" в расширяющих функциях
В расширяющих функциях
this обозначает объект, на который создано расширение. Если создавать расширение для
Activity,
this можно использовать напрямую:
fun Activity.showHelloToast() {
// Иногда "this@Activity" можно опустить 😉
Toast.makeText(this, "Привет", Toast.LENGTH_SHORT).show()
}
Применение "this" при создании конструкторов
При создании диалогов или в других случаях, где требуется контекст, используйте
this@ВашаActivity:
class МояActivity : AppCompatActivity() {
fun showDialog() {
// В нужном контексте можно поставить нодобимую "сцену" 🎬
AlertDialog.Builder(this@МояActivity)
.setTitle("Внимание")
.setMessage("'this' в конструкторе диалога")
.show()
}
}
Избегайте эти подводные камни
Работа с контекстами
В Kotlin контекст имеет важное значение. Неправильное использование контекстов может привести к утечкам памяти или другим проблемам. Внимательно выбирайте
this, отводя его применение.
Обращение к внутренним классам
Внутренний класс без модификатора
inner в
Activity не имеет доступа к
Activity. Для доступа используйте модификатор
inner:
class МояActivity : AppCompatActivity() {
inner class МойВнутреннийКласс {
fun myFunction() {
// Разрешение контекста с использованием "inner" 🔑
val activity = this@МояActivity
// Используем ссылку на Activity
}
}
}
Визуализация
Попробуем проиллюстрировать использование
this@НазваниеActivity. На маскараде 🎭 если в Java мы бы сказали: "Эй, тот в маске!", то в Kotlin достаточно указать имя.
button.setOnClickListener {
// Обращение на прямую к нужному объекту
doSomething(this@Activity)
}
Синтаксис
@НазваниеActivity позволяет нам однозначно и точно обрабатываться к
Activity.
Рекомендации экспертов по написанию понятного и эффективного кода
Сокращайте с помощью typealias
Для повышения читаемости кода в случае длинных названий, используйте
typealias:
typealias Act = МояОченьДлиннаяActivity
class МояОченьДлиннаяActivity : AppCompatActivity() {
fun someMethod() {
// Ваш код становится более понятным 😜
someFunctionNeedingContext(this@Act)
}
}
Передавайте контекст во внешние классы
При передаче контекста
Activity во внешние классы, делайте это через явные аргументы методов, чтобы сохранять чистоту кода.
Используйте привязку к представлениям
View Binding в Kotlin это современная альтернатива устаревшим synthetics для безопасной работы с представлениями:
import com.example.databinding.ActivityMainBinding
class МояActivity : AppCompatActivity() {
private lateinit var binding: ActivityMainBinding
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
super.onCreate(savedInstanceState)
binding = ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)
val view = binding.root
setContentView(view)
// Встретим безошибочное использование виджетов! 😄
binding.textViewTitle.text = "Добро пожаловать!"
}
}
Полезные материалы
Элина Баранова
разработчик Android