Как включить полный дебаг и логирование в Spring RestTemplate#Java Web #Spring #Логирование
Быстрый ответ
Чтобы детально отслеживать процесс выполнения запросов в
RestTemplate, вам понадобится
ClientHttpRequestInterceptor. Вот пример эффективного интерцептора для логирования запросов и ответов:
public class LoggingInterceptor implements ClientHttpRequestInterceptor {
@Override
public ClientHttpResponse intercept(HttpRequest request, byte[] body, ClientHttpRequestExecution execution) throws IOException {
// Выводим информацию о запросе
log("Запрос", request.getMethod(), request.getURI(), new String(body, StandardCharsets.UTF_8));
// Выполняем запрос
ClientHttpResponse response = execution.execute(request, body);
// Выводим информацию о полученном ответе
log("Ответ", response.getStatusCode(), response.getStatusText(), StreamUtils.copyToString(response.getBody(), StandardCharsets.UTF_8));
return response;
}
private void log(String prefix, Object... attributes) {
// Формируем и выводим лог
System.out.println(prefix + " " + Arrays.stream(attributes).map(Object::toString).collect(Collectors.joining(" | ")));
}
}
// Применяем наш созданный перехватчик к RestTemplate
RestTemplate restTemplate = new RestTemplate();
restTemplate.getInterceptors().add(new LoggingInterceptor());
Данный код показывает, как можно логировать HTTP-метод, URI, содержимое запроса и статус ответа, а также как подключить интерцептор к вашему
RestTemplate.
Продвинутое: Глубокое отладочное логирование
Познакомимся с продвинутыми техниками логирования, которые значительно упростят процесс отладки.
Буферизация: захватывайте все
BufferingClientHttpRequestFactory позволит вам прочитать тело ответа несколько раз, чтобы не упустить ни одной детали:
restTemplate.setRequestFactory(new BufferingClientHttpRequestFactory(new SimpleClientHttpRequestFactory()));
Настройки логирования: Мониторинг
Установите уровень логирования в
application.properties, чтобы контролировать процесс:
logging.level.org.springframework.web.client.RestTemplate=DEBUG
Если вам нужна более детальная информация, примените log4j:
log4j.logger.httpclient.wire.header=DEBUG
log4j.logger.httpclient.wire.content=DEBUG
Логирование внутри логирования: обилие библиотек
Среди многих библиотек можно выделить
spring-rest-template-logger. Добавьте его в свой проект и настройте уровень логирования:
<dependency>
<groupId>com.github</groupId>
<artifactId>spring-rest-template-logger</artifactId>
<version>1.0.0</version>
</dependency>
logging.level.spring-rest-template-logger=DEBUG
Оттачивание мелочей
Внимание к мелочам – залог создания безупречного процесса отладки.
Кодировка: не теряйтесь в переводе
Правильная кодировка обеспечит читаемость ваших логов:
new String(body, StandardCharsets.UTF_8)
Обработка исключений: когда ошибка неизбежна
Обрабатывайте исключения корректно:
try {
// Ваши действия
} catch (Exception e) {
// Обработка ошибки
throw e;
}
Игра: SLF4J и логгеры
Умейте использовать SLF4J, Logback и Log4j для синхронизации процессов логирования.
Визуализация
Представьте процесс отладки как яркую визуальную сцену:
До: 🎥👀 Эпизод (Обмен данными) = Невидим
// Пример запроса через RestTemplate без логирования
restTemplate.getForObject(url, String.class);
После: 🎥👀💡💡💡 Эпизод (Обмен данными) = Освещен со всех сторон
// Активация логирования в RestTemplate
logging.level.org.springframework.web.client.RestTemplate=DEBUG
Ни один байт данных теперь не останется без внимания.
Детальный режим curl
Примените подробный режим curl для всестороннего анализа:
logging.level.org.apache.http=DEBUG
logging.level.org.apache.http.wire=DEBUG
Сборщик: StringBuilder
StringBuilder поможет оптимизировать память и повысить производительность при логировании.
Разнообразие сценариев: разные HTTP-методы и типы контента
Готовьтесь к различным сценариям использования HTTP-методов и разным типам контента — каждый случай требует особого подхода.
Полезные материалы
- Как включить полное отладочное логирование запросов и ответов Spring RestTemplate? – Stack Overflow — сообщество профессионалов готово ответить на ваши вопросы.
- RestTemplate (API Spring Framework 6.1.3) — все, что требуется знать о RestTemplate.
- Глава 3: Конфигурация – Logback — настройка уровней логирования.
- Осваиваем работу с RESTful веб-сервисами — детальное руководство по теме.
- Сравнение фреймворков для логирования в Java: Commons Logging, SLF4J и Log4J | KnpCode — глубокое изучение SLF4J.
Рустам Мельников
Java-инженер