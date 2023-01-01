Как включить полный дебаг и логирование в Spring RestTemplate

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Быстрый ответ

Чтобы детально отслеживать процесс выполнения запросов в RestTemplate , вам понадобится ClientHttpRequestInterceptor . Вот пример эффективного интерцептора для логирования запросов и ответов:

Java Скопировать код public class LoggingInterceptor implements ClientHttpRequestInterceptor { @Override public ClientHttpResponse intercept(HttpRequest request, byte[] body, ClientHttpRequestExecution execution) throws IOException { // Выводим информацию о запросе log("Запрос", request.getMethod(), request.getURI(), new String(body, StandardCharsets.UTF_8)); // Выполняем запрос ClientHttpResponse response = execution.execute(request, body); // Выводим информацию о полученном ответе log("Ответ", response.getStatusCode(), response.getStatusText(), StreamUtils.copyToString(response.getBody(), StandardCharsets.UTF_8)); return response; } private void log(String prefix, Object... attributes) { // Формируем и выводим лог System.out.println(prefix + " " + Arrays.stream(attributes).map(Object::toString).collect(Collectors.joining(" | "))); } } // Применяем наш созданный перехватчик к RestTemplate RestTemplate restTemplate = new RestTemplate(); restTemplate.getInterceptors().add(new LoggingInterceptor());

Данный код показывает, как можно логировать HTTP-метод, URI, содержимое запроса и статус ответа, а также как подключить интерцептор к вашему RestTemplate .

Продвинутое: Глубокое отладочное логирование

Познакомимся с продвинутыми техниками логирования, которые значительно упростят процесс отладки.

Буферизация: захватывайте все

BufferingClientHttpRequestFactory позволит вам прочитать тело ответа несколько раз, чтобы не упустить ни одной детали:

Java Скопировать код restTemplate.setRequestFactory(new BufferingClientHttpRequestFactory(new SimpleClientHttpRequestFactory()));

Настройки логирования: Мониторинг

Установите уровень логирования в application.properties , чтобы контролировать процесс:

properties Скопировать код logging.level.org.springframework.web.client.RestTemplate=DEBUG

Если вам нужна более детальная информация, примените log4j:

properties Скопировать код log4j.logger.httpclient.wire.header=DEBUG log4j.logger.httpclient.wire.content=DEBUG

Логирование внутри логирования: обилие библиотек

Среди многих библиотек можно выделить spring-rest-template-logger . Добавьте его в свой проект и настройте уровень логирования:

xml Скопировать код <dependency> <groupId>com.github</groupId> <artifactId>spring-rest-template-logger</artifactId> <version>1.0.0</version> </dependency>

properties Скопировать код logging.level.spring-rest-template-logger=DEBUG

Оттачивание мелочей

Внимание к мелочам – залог создания безупречного процесса отладки.

Кодировка: не теряйтесь в переводе

Правильная кодировка обеспечит читаемость ваших логов:

Java Скопировать код new String(body, StandardCharsets.UTF_8)

Обработка исключений: когда ошибка неизбежна

Обрабатывайте исключения корректно:

Java Скопировать код try { // Ваши действия } catch (Exception e) { // Обработка ошибки throw e; }

Игра: SLF4J и логгеры

Умейте использовать SLF4J, Logback и Log4j для синхронизации процессов логирования.

Визуализация

Представьте процесс отладки как яркую визуальную сцену:

Markdown Скопировать код До: 🎥👀 Эпизод (Обмен данными) = Невидим

Java Скопировать код // Пример запроса через RestTemplate без логирования restTemplate.getForObject(url, String.class);

Markdown Скопировать код После: 🎥👀💡💡💡 Эпизод (Обмен данными) = Освещен со всех сторон

Java Скопировать код // Активация логирования в RestTemplate logging.level.org.springframework.web.client.RestTemplate=DEBUG

Ни один байт данных теперь не останется без внимания.

Детальный режим curl

Примените подробный режим curl для всестороннего анализа:

properties Скопировать код logging.level.org.apache.http=DEBUG logging.level.org.apache.http.wire=DEBUG

Сборщик: StringBuilder

StringBuilder поможет оптимизировать память и повысить производительность при логировании.

Разнообразие сценариев: разные HTTP-методы и типы контента

Готовьтесь к различным сценариям использования HTTP-методов и разным типам контента — каждый случай требует особого подхода.

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