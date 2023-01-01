Обработка задач в Java без блокировки: исполнители и Future

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Быстрый ответ

Хотите получать уведомления о завершении задач в ExecutorService без потери работы основного потока? Воспользуйтесь колбэками из CompletableFuture. Используйте thenRun , чтобы добавить колбэк без результатов выполнения задачи, или thenAccept , чтобы обработать результат выполненной задачи.

Java Скопировать код ExecutorService executor = Executors.newCachedThreadPool(); CompletableFuture<Integer> futureTask = CompletableFuture.supplyAsync(() -> 42, executor); futureTask.thenAccept(result -> System.out.println("Результат: " + result));

Здесь выполняется задача, возвращающая 42 , через сервис ExecutorService . Когда результат становится доступным, функция thenAccept выведет его, при этом основной поток программы не будет затронут.

Расширение возможностей с помощью CompletableFuture

Асинхронное выполнение задач дает не только возможность получать уведомления, но и гибко управлять запуском и обработкой задач.

Добавление простых колбэков к задачам

Чтобы выполнять дополнительное действие по завершении задачи, можно применить методы thenRun или thenAccept .

Java Скопировать код CompletableFuture<Void> future = CompletableFuture.runAsync(() -> { // Логика привязанной задачи... }).thenRun(() -> { // Логика колбэка, выполняемого после завершения задачи... });

Работа с колбэками в многозадачности

Методы thenCompose и thenCombine удобны для совмещения зависимых задач.

Java Скопировать код CompletableFuture<String> future = CompletableFuture .supplyAsync(() -> "Привет") .thenCompose(s -> CompletableFuture.supplyAsync(() -> s + ", Мир!")); // "Мир!" появится только после "Привета".

Обработка исключений при работе с колбэками

Непредсказуемые ситуации можно обработать с помощью exceptionally .

Java Скопировать код CompletableFuture<Integer> future = CompletableFuture .supplyAsync(() -> { throw new RuntimeException("Ошибка!"); }) .exceptionally(ex -> 0); // Подменяем исключение на ноль

Мгновенный колбэк по завершении задачи

Настройте ваш метод done() , используя наследование от FutureTask.

Java Скопировать код FutureTask<Integer> futureTask = new FutureTask<>(() -> 42) { @Override protected void done() { // Код для обработки окончания выполнения задачи } }; executor.execute(futureTask);

Визуализация

Представьте задачи как Гоночную трассу:

Markdown Скопировать код ExecutorService 🏁: [Задача 1 🚀, Задача 2 🚀, Задача 3 🚀] CompletionService 🏎️🏁: [Задача 1 🏆, Задача 2 ❓, Задача 3 ❓]

CompletionService действует в роли наблюдателя, сообщая о завершении каждой задачи.

Markdown Скопировать код 🚀 Задача 1 завершена: 🏎️🏁🏆 "Задача 1 выполнена!" 🚀 Задача 3 опередила: 🏎️🏁🏆 "Задача 3 стала легендой!"

CompletionService позволяет получать результаты по мере их готовности, не блокируя основной поток программы.

Обогащение инструментария с помощью колбэков

Мощь ListenableFuture от Guava

ListenableFuture и ListeningExecutorService от Guava предоставляют расширенный контроль над асинхронными задачами. Они позволяют регистрировать колбэки.

Java Скопировать код ListeningExecutorService service = MoreExecutors.listeningDecorator(executor); ListenableFuture<Integer> future = service.submit(() -> 42); Futures.addCallback(future, new FutureCallback<Integer>() { public void onSuccess(Integer result) { // Код при успешном выполнении } public void onFailure(Throwable thrown) { // Код при возникновении ошибки } }, service);

Хуки ThreadPoolExecutor для отслеживания задач

Для получения информации о задачах или выполнения действий перед и после задач используйте хуки beforeExecute и afterExecute.

Java Скопировать код ThreadPoolExecutor executor = new ThreadPoolExecutor(...) { @Override protected void beforeExecute(Thread t, Runnable r) { // Код перед выполнением задачи } @Override protected void afterExecute(Runnable r, Throwable t) { // Код после выполнения задачи } };

Стабильная производительность с определенным пулом потоков

Для большей уверенности в производительности используйте фиксированный пул потоков.

Java Скопировать код ExecutorService fixedExecutor = Executors.newFixedThreadPool(10);

Действия после окончания работы ExecutorService

При завершении работы ExecutorService можно вызвать метод terminated().

Java Скопировать код ThreadPoolExecutor executor = new ThreadPoolExecutor(...) { @Override protected void terminated() { // Код после окончания работы ExecutorService } };

Искусное организование задач и колбэков

Структурируйте асинхронные задачи и колбэки с помощью интерфейса Callable, используйте структуру try-finally для освобождения ресурсов внутри задачи, постобработку результатов выполняйте через thenApply, а при возникновении исключений восстанавливайте цепочку с помощью метода exceptionally.

Полезные материалы