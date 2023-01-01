Безопасное получение первых символов строки в Java#Java Core #Ошибки Java
Быстрый ответ
Для извлечения первых
n символов из строки с обходом ошибки IndexOutOfBoundsException стоит воспользоваться методом
substring в сочетании с
Math.min:
String result = str.substring(0, Math.min(n, str.length()));
Например, для извлечения 5 символов из строки
"Example":
String excerpt = "Example".substring(0, Math.min(5, "Example".length())); // получаем "Examp"
Такой подход обеспечивает возможность избегать ручного проверкания длины строки.
Дополнительные методы и наилучшие практики
Классический подход: использование условного оператора If/Else
Выбираем, как между эспрессо и капучино:
String extractFirstNChars(String str, int n) {
if (str.length() <= n) {
return str; // берём всё полностью!
} else {
return str.substring(0, n); // меньше — это лучше!
}
}
Из пакета Apache – StringUtils
Apache Commons Lang предлагает такой инструмент:
String excerpt = StringUtils.left(str, n);
Он обеспечивает защиту от NullPointerExceptions и IndexOutOfBoundsExceptions.
Прямой подход: использование String.format
Укажите Java точно то, что хотите получить:
String excerpt = String.format("%.5s", str);
Вместо
.5 укажите количество символов, которое нужно извлечь.
Надёжный помощник: создание своей вспомогательной функции
Каждому необходим надёжный помощник:
public static String substring_safe(String str, int n) {
return str.substring(0, Math.min(n, str.length())); // Безопасность прежде всего!
}
Используя такого помощника, достаточно вызвать
substring_safe(str, 5), и все будет хорошо.
Инструменты: преимущества и недостатки
Важно осознавать потенциал используемых вами инструментов.
StringUtils.left и
substring_safe обеспечивают защиту при извлечении подстроки в нестандартных ситуациях. Хотя
String.format может показаться необычным решением, он предоставляет свои уникальные возможности.
Визуализация
Предпочитаете визуальное изложение? Смотри:
Исходная строка: "Hello world!"
Желаемая длина: 5
Применяем
.substring():
String clipped = "Hello world!".substring(0, Math.min(5, "Hello world!".length()));
До: [🔡🔡🔡🔡🔡🔡🔡🔡🔡🔡🔡]
После: [🔡🔡🔡🔡🔡] // Готово!
Кратко и понятно, словно в твиттере!
Анализ производительности
При работе с большим объемом строк или когда требуются частые операции, следует принимать во внимание производительность методов. Например,
substring в Java 8+ работает очень эффективно благодаря повторному использованию массива символов.
String.format, в свою очередь, может быть менее эффективным из-за дополнительных затрат на интерпретацию шаблона строки.
Устранение потенциальных проблем
Стоило бы не ожидать проблем, но всегда лучше играть на опережение:
- Скрытые строки: использование
StringUtils.leftпоможет избежать обработки пустых строк.
- Отрицательная длина: отрицательное значение длины строки бессмысленно, не так ли?
- С учётом локализации и Unicode: помните о разнообразии текстов в мире, полном различных символов и кодировок.
Дополнительные инструменты
Библиотека Guava от Google: отличный подарок от Google для разработчиков!
Проверка пользовательских данных: расширяйте свой инструментарий, используя предварительные проверки аргументов, как предлагает Guava, обеспечивая правильность данных перед выполнением операций.
Полезные материалы
- String (Java Platform SE 7 ) — Официальная документация по Java-методу
substring.
- StringUtils (Apache Commons Lang 3.14.0 API) — Обзор функций для работы со строками от Apache Commons.
- Всё о строках в Java | Baeldung — Рекомендации и типичные ошибки при работе со строками в Java.
- Java Practices->Model Objects — Советы по работе с подстроками и предотвращению исключений.
- StringsExplained · google/guava Wiki · GitHub — Объяснение возможностей Guava для работы со строками.
- Manipulating Characters in a String (The Java™ Tutorials > Learning the Java Language > Numbers and Strings) — Учебное пособие Oracle по методам манипуляции с символами в строке.
Олеся Тарасова
Java-разработчик