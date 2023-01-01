Декомпиляция всего Jar-файла: решение проблемы подклассов#Java Core
Быстрый ответ
Если вы хотите декомпилировать Jar, то для этого можете использовать JD-GUI — это позволит вам мгновенно получить исходный код:
- Скачайте JD-GUI с официального сайта: http://java-decompiler.github.io/.
- Запустите программу и перетащите в неё файл с расширением
.jar.
- Нажмите на комбинацию клавиш
Ctrl + Alt + S, чтобы сохранить все исходные файлы.
- Распакуйте архив
.zipи просмотрите файлы с расширением
.java.
Эта простая процедура позволяет вам получить безоговорочный доступ к содержимому Jar-файла.
Расширенное руководство по декомпиляции: Инструменты и рекомендации
Если вас интересует, что скрывается за фасадом простой декомпиляции, то вам предлагаются подробные инструкции по разбору Jar-файлов с применением современных инструментов и проверенных методов.
Продвинутые декомпиляторы на помощь
- QuiltMC/quiltflower: Если вы хотите получить чистый и аккуратный код, то этот декомпилятор поможет вам в этом.
- Fernflower (IntelliJ IDEA): Для тех, кто стремится к тщательному анализу, подойдет встроенный декомпилятор от IntelliJ IDEA.
- Jad + Jadclipse: Эти инструменты обеспечивают восстановление кода, написанного на старых версиях Java, до удобочитаемого состояния.
Работа с вложенными классами
Сложности могут появиться при декомпиляции вложенных классов (
name$1.class). Подходите к этой задаче разумно:
- Разархивируйте jar-файл, используя команду
jar -xf yourfile.jar.
- Найдите все классы с расширением
.classс помощью утилиты
find.
- Затем пакетно декомпилируйте их, используя
xargsили аналогичные методы. // Это как охота на утку, но вместо уток – файлы классов!
Исследование содержимого Jar-архивов
- WinRAR и Beyond Compare: Хотите проникнуть в атмосферу искательского романа? Исследуйте и сравнивайте содержимое Jar, перед тем как приступить к декомпиляции.
- jdec.app: Если вам необходима быстрая декомпиляция без установки полного набора инструментов или вы предпочитаете работать в облачных сервисах, то эта веб-служба идеально подойдет вам.
Обеспечение точности декомпиляции
- Проверка на точность: Первостепенная задача – убедиться, что декомпилированный код точно воспроизводит оригинальный функционал и обладает достаточной читаемостью.
- Попытка компиляции: Важно учесть, что некоторый декомпилированный код может не скомпилироваться из-за особенностей байт-кода.
Преодоление распространенных проблем при декомпиляции
- Методом перекрестных проверок при помощи различных инструментов расшифруйте исказенные имена переменных и восстановите потерянные части кода.
Визуализация
Декомпиляция JAR-файла схожа с сборкой большого пазла из отдельных класс-файлов.
📦 Jar-файл: [🧩Class1, 🧩Class2, 🧩Class3, ...]
Декомпилятор — ваш инструмент для создания этой головоломки:
DecompilerTool.decompile('my_app.jar'); // *Собрано из класс-файлов*. 👀
Что у вас выйдет в итоге? Оригинальный исходный код, собранный в целостную структуру:
🖼️ Декомпилированный код:
[📃Class1.java, 📃Class2.java, 📃Class3.java, ...]
Погружайтесь глубже и получите полное понимание кода, который теперь управляет вами!
Стратегии успешной декомпиляции
Осмысленный выбор декомпилятора
Выбирайте декомпилятор исходя из потребностей вашего проекта, учитывая такие факторы как поддержка старых версий, читабельность кода и наличие аналитических инструментов.
Как справиться с крупными JAR-файлами
Для работы с избыточно большими JAR-файлами опирайтесь на IDE, которая поможет упростить работу с сложным classpath.
Автоматизация процесса декомпиляции
Используйте в работе такие инструменты как шелл-скрипты и инструменты для автоматизации сборки, чтобы облегчить рутинные операции при декомпиляции. // Во время декомпиляции можно немного отдохнуть! 💤
Поэтапная декомпиляция
Осуществляйте декомпиляцию поэтапно, чтобы выявлять и устранять проблемы по ходу работы, начиная от отдельных классов и постепенно расширяясь до всего пакета.
Полезные материалы
- Java Decompiler — инструмент для декомпиляции Java классов.
- Bytecode Viewer — многофункциональный инструмент для обратного инжиниринга Java и APK приложений.
- CFR – another java decompiler — специалист по восстановлению исходного кода из скомпилированных Java классов.
- DJ Java Decompiler — подходит для декомпиляции Java апплетов и исполняемых файлов на Windows.
- GitHub – Storyyeller/Krakatau: Java decompiler, assembler, and disassembler — комбинированный набор инструментов для декомпиляции, сборки и дизассемблирования Java байт-кода.
- GitHub – fesh0r/fernflower: Unofficial mirror of FernFlower Java decompiler — мощный инструмент от IntelliJ IDEA для исследования и отладки кода.
Олеся Тарасова
Java-разработчик