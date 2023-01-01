Декомпиляция всего Jar-файла: решение проблемы подклассов

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Быстрый ответ

Если вы хотите декомпилировать Jar, то для этого можете использовать JD-GUI — это позволит вам мгновенно получить исходный код:

Скачайте JD-GUI с официального сайта: http://java-decompiler.github.io/. Запустите программу и перетащите в неё файл с расширением .jar . Нажмите на комбинацию клавиш Ctrl + Alt + S , чтобы сохранить все исходные файлы. Распакуйте архив .zip и просмотрите файлы с расширением .java .

Эта простая процедура позволяет вам получить безоговорочный доступ к содержимому Jar-файла.

Расширенное руководство по декомпиляции: Инструменты и рекомендации

Если вас интересует, что скрывается за фасадом простой декомпиляции, то вам предлагаются подробные инструкции по разбору Jar-файлов с применением современных инструментов и проверенных методов.

Продвинутые декомпиляторы на помощь

QuiltMC/quiltflower : Если вы хотите получить чистый и аккуратный код , то этот декомпилятор поможет вам в этом.

: Если вы хотите получить , то этот декомпилятор поможет вам в этом. Fernflower (IntelliJ IDEA) : Для тех, кто стремится к тщательному анализу , подойдет встроенный декомпилятор от IntelliJ IDEA.

: Для тех, кто стремится к , подойдет встроенный декомпилятор от IntelliJ IDEA. Jad + Jadclipse: Эти инструменты обеспечивают восстановление кода, написанного на старых версиях Java, до удобочитаемого состояния.

Работа с вложенными классами

Сложности могут появиться при декомпиляции вложенных классов ( name$1.class ). Подходите к этой задаче разумно:

Разархивируйте jar-файл, используя команду jar -xf yourfile.jar . Найдите все классы с расширением .class с помощью утилиты find . Затем пакетно декомпилируйте их, используя xargs или аналогичные методы. // Это как охота на утку, но вместо уток – файлы классов!

Исследование содержимого Jar-архивов

WinRAR и Beyond Compare : Хотите проникнуть в атмосферу искательского романа? Исследуйте и сравнивайте содержимое Jar, перед тем как приступить к декомпиляции.

и : Хотите проникнуть в атмосферу искательского романа? Исследуйте и сравнивайте содержимое Jar, перед тем как приступить к декомпиляции. jdec.app: Если вам необходима быстрая декомпиляция без установки полного набора инструментов или вы предпочитаете работать в облачных сервисах, то эта веб-служба идеально подойдет вам.

Обеспечение точности декомпиляции

Проверка на точность : Первостепенная задача – убедиться, что декомпилированный код точно воспроизводит оригинальный функционал и обладает достаточной читаемостью .

: Первостепенная задача – убедиться, что декомпилированный код точно воспроизводит и обладает достаточной . Попытка компиляции: Важно учесть, что некоторый декомпилированный код может не скомпилироваться из-за особенностей байт-кода.

Преодоление распространенных проблем при декомпиляции

Методом перекрестных проверок при помощи различных инструментов расшифруйте исказенные имена переменных и восстановите потерянные части кода.

Визуализация

Декомпиляция JAR-файла схожа с сборкой большого пазла из отдельных класс-файлов.

Markdown Скопировать код 📦 Jar-файл: [🧩Class1, 🧩Class2, 🧩Class3, ...]

Декомпилятор — ваш инструмент для создания этой головоломки:

Java Скопировать код DecompilerTool.decompile('my_app.jar'); // *Собрано из класс-файлов*. 👀

Что у вас выйдет в итоге? Оригинальный исходный код, собранный в целостную структуру:

Markdown Скопировать код 🖼️ Декомпилированный код: [📃Class1.java, 📃Class2.java, 📃Class3.java, ...]

Погружайтесь глубже и получите полное понимание кода, который теперь управляет вами!

Стратегии успешной декомпиляции

Осмысленный выбор декомпилятора

Выбирайте декомпилятор исходя из потребностей вашего проекта, учитывая такие факторы как поддержка старых версий, читабельность кода и наличие аналитических инструментов.

Как справиться с крупными JAR-файлами

Для работы с избыточно большими JAR-файлами опирайтесь на IDE, которая поможет упростить работу с сложным classpath.

Автоматизация процесса декомпиляции

Используйте в работе такие инструменты как шелл-скрипты и инструменты для автоматизации сборки, чтобы облегчить рутинные операции при декомпиляции. // Во время декомпиляции можно немного отдохнуть! 💤

Поэтапная декомпиляция

Осуществляйте декомпиляцию поэтапно, чтобы выявлять и устранять проблемы по ходу работы, начиная от отдельных классов и постепенно расширяясь до всего пакета.

Полезные материалы