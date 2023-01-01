logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Java
arrow
Декомпиляция всего Jar-файла: решение проблемы подклассов
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти

Декомпиляция всего Jar-файла: решение проблемы подклассов

#Java Core  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Если вы хотите декомпилировать Jar, то для этого можете использовать JD-GUI — это позволит вам мгновенно получить исходный код:

  1. Скачайте JD-GUI с официального сайта: http://java-decompiler.github.io/.
  2. Запустите программу и перетащите в неё файл с расширением .jar.
  3. Нажмите на комбинацию клавиш Ctrl + Alt + S, чтобы сохранить все исходные файлы.
  4. Распакуйте архив .zip и просмотрите файлы с расширением .java.

Эта простая процедура позволяет вам получить безоговорочный доступ к содержимому Jar-файла.

Пошаговый план для смены профессии

Расширенное руководство по декомпиляции: Инструменты и рекомендации

Если вас интересует, что скрывается за фасадом простой декомпиляции, то вам предлагаются подробные инструкции по разбору Jar-файлов с применением современных инструментов и проверенных методов.

Продвинутые декомпиляторы на помощь

  • QuiltMC/quiltflower: Если вы хотите получить чистый и аккуратный код, то этот декомпилятор поможет вам в этом.
  • Fernflower (IntelliJ IDEA): Для тех, кто стремится к тщательному анализу, подойдет встроенный декомпилятор от IntelliJ IDEA.
  • Jad + Jadclipse: Эти инструменты обеспечивают восстановление кода, написанного на старых версиях Java, до удобочитаемого состояния.

Работа с вложенными классами

Сложности могут появиться при декомпиляции вложенных классов (name$1.class). Подходите к этой задаче разумно:

  1. Разархивируйте jar-файл, используя команду jar -xf yourfile.jar.
  2. Найдите все классы с расширением .class с помощью утилиты find.
  3. Затем пакетно декомпилируйте их, используя xargs или аналогичные методы. // Это как охота на утку, но вместо уток – файлы классов!

Исследование содержимого Jar-архивов

  • WinRAR и Beyond Compare: Хотите проникнуть в атмосферу искательского романа? Исследуйте и сравнивайте содержимое Jar, перед тем как приступить к декомпиляции.
  • jdec.app: Если вам необходима быстрая декомпиляция без установки полного набора инструментов или вы предпочитаете работать в облачных сервисах, то эта веб-служба идеально подойдет вам.

Обеспечение точности декомпиляции

  • Проверка на точность: Первостепенная задача – убедиться, что декомпилированный код точно воспроизводит оригинальный функционал и обладает достаточной читаемостью.
  • Попытка компиляции: Важно учесть, что некоторый декомпилированный код может не скомпилироваться из-за особенностей байт-кода.

Преодоление распространенных проблем при декомпиляции

  • Методом перекрестных проверок при помощи различных инструментов расшифруйте исказенные имена переменных и восстановите потерянные части кода.

Визуализация

Декомпиляция JAR-файла схожа с сборкой большого пазла из отдельных класс-файлов.

Markdown
Скопировать код
📦 Jar-файл: [🧩Class1, 🧩Class2, 🧩Class3, ...]

Декомпилятор — ваш инструмент для создания этой головоломки:

Java
Скопировать код
DecompilerTool.decompile('my_app.jar'); // *Собрано из класс-файлов*. 👀

Что у вас выйдет в итоге? Оригинальный исходный код, собранный в целостную структуру:

Markdown
Скопировать код
🖼️ Декомпилированный код:
[📃Class1.java, 📃Class2.java, 📃Class3.java, ...]

Погружайтесь глубже и получите полное понимание кода, который теперь управляет вами!

Стратегии успешной декомпиляции

Осмысленный выбор декомпилятора

Выбирайте декомпилятор исходя из потребностей вашего проекта, учитывая такие факторы как поддержка старых версий, читабельность кода и наличие аналитических инструментов.

Как справиться с крупными JAR-файлами

Для работы с избыточно большими JAR-файлами опирайтесь на IDE, которая поможет упростить работу с сложным classpath.

Автоматизация процесса декомпиляции

Используйте в работе такие инструменты как шелл-скрипты и инструменты для автоматизации сборки, чтобы облегчить рутинные операции при декомпиляции. // Во время декомпиляции можно немного отдохнуть! 💤

Поэтапная декомпиляция

Осуществляйте декомпиляцию поэтапно, чтобы выявлять и устранять проблемы по ходу работы, начиная от отдельных классов и постепенно расширяясь до всего пакета.

Полезные материалы

  1. Java Decompiler — инструмент для декомпиляции Java классов.
  2. Bytecode Viewer — многофункциональный инструмент для обратного инжиниринга Java и APK приложений.
  3. CFR – another java decompiler — специалист по восстановлению исходного кода из скомпилированных Java классов.
  4. DJ Java Decompiler — подходит для декомпиляции Java апплетов и исполняемых файлов на Windows.
  5. GitHub – Storyyeller/Krakatau: Java decompiler, assembler, and disassembler — комбинированный набор инструментов для декомпиляции, сборки и дизассемблирования Java байт-кода.
  6. GitHub – fesh0r/fernflower: Unofficial mirror of FernFlower Java decompiler — мощный инструмент от IntelliJ IDEA для исследования и отладки кода.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой инструмент рекомендуется для быстрого декомпилирования Jar-файлов?
1 / 5

Олеся Тарасова

Java-разработчик

Свежие материалы
Видео уроки по C++
6 сентября 2024
Ошибки компиляции: типичные проблемы и методы их решения
30 августа 2024
История компиляторов: от первых до современных
30 августа 2024

Загрузка...