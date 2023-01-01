Сравнение java.exe и javaw.exe: запуск Swing приложений

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Быстрый ответ

Если вам требуется видеть вывод в консоли, например логи или текстовые данные, вам подойдёт java.exe . Он создан для консольных приложений. При работе с графическим интерфейсом пользователя (GUI) более уместным инструментом станет javaw.exe , так как он запускает приложение без лишнего окна консоли.

shell Скопировать код // "Привет, пользователь! Я готов тебя удивить!" – java.exe java -jar consoleApp.jar // "Тише... Пусть пользователь не отвлекается." – javaw.exe javaw -jar guiApp.jar

Сistemы и подсистемы поведения приложений

Консоль против Windows подсистемы

Подход к подсистемам Windows при использовании java.exe и javaw.exe серьезно отличается. java.exe эффективно работает в среде консоли, взаимодействуя с командной строкой через ввод и вывод данных. javaw.exe предпочитает Windows подсистему, запускаясь в фоновом режиме и избегающем появления окон консоли.

Взаимодействие против скрытности

Выбор между этими двумя исполняемыми файлами зависит от вида вашего приложения. Если вы стремитесь к созданию инструментов командной строки или приветствуете прямое взаимодействие с терминалом, выбирайте java.exe . Для разработки приложений с графическим интерфейсом, таких как Swing, javaw.exe обеспечит плавный и непрерывный пользовательский интерфейс, избавив его от окна консоли.

Задержка выполнения против мгновенного запуска

javaw.exe предпочтительнее, когда требуется выполнение пощаговых инструкций без задержек, так как он быстрее освобождает систему для выполнения других задач. java.exe задерживает консоль до полного завершения работы приложения.

Практические рекомендации по использованию

Запуск приложений Swing

Если вы не хотите, чтобы окно консоли вмешивалось в работу вашего приложения Swing, измените скрипт запуска следующим образом:

Bash Скопировать код // "Swing App: Консоль, присоединяйся к веселью!" – java.exe java -jar SwingApp.jar // "Swing App: Извини, Консоль, тебе здесь не место!" – javaw.exe javaw -jar SwingApp.jar

Улучшение пользовательского опыта

Применение javaw.exe улучшает впользование приложениями Windows, написанными на JavaFX UI, исключая консоль из пользовательского опыта.

Сценарии и автоматизация

Для автоматических систем, как, например, среды непрерывной интеграции, javaw.exe дает возможность системе немедленно переключиться на другие задачи, экономя время.

Визуализация

Визуализируйте java.exe и javaw.exe как разные представления на одной сцене:

Исполнитель (Исполняемый файл) Стиль (Тип Java-приложения) Взаимодействие с аудиторией (консоль) java.exe 🎤 Интерактивное представление 📢 Активное взаимодействие с аудиторией javaw.exe 🎤 Шоу с активным шумоподавлением 🚫 Зрители присутствуют, но не участвуют

java.exe ведет открытую беседу, заручаясь поддержкой аудитории. javaw.exe играет музыку в наушниках с шумоподавлением, где коммуникация исходит только от исполнителя к зрителю.

Точная настройка верного выбора

При выборе между java.exe и javaw.exe , учтите нужды вашего приложения в общении с пользователем:

Обратная связь и уведомления об ошибках: Если ваше приложение активно использует стандартизированные потоки вывода для общения, то лучше выбирайте java.exe .

Приложения с графическим интерфейсом: Если приложения обладают своими системами управления окнами и обработки ошибок, они идеально сочетаются с javaw.exe .

Фоновые службы: Для Java-приложений, действующих как фоновые службы, и не требующих взаимодействия с пользователем, javaw.exe является логичным выбором.

Профессиональные советы разработчика

Особенности деплоя

Учтите ожидания пользователей и специфические особенности окружения при деплое Java-приложений:

Рабочие станции: В Windows настройте ассоциации .jar файлов с javaw.exe для удобства запуска двойным кликом.

Серверные приложения: Для серверных утилит инструментом выбора станет java.exe , так как он поддерживает совместимость с системами логирования и мониторинга , которые зависят от вывода в консоль.

Обнаружение ошибок

Когда в Java-приложениях, использующих javaw.exe , происходят ошибки, они не отображаются в консоли. Реализуйте соответствующие механизмы логирования внутри приложения для эффективного отслеживания ошибок.

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