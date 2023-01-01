Сравнение javax.transaction.Transactional и Spring @Transactional

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Быстрый ответ

При работе с Spring framework для настройки пропагации транзакций, уровней изоляции, менеджеров транзакций и правил отката используйте org.springframework.transaction.annotation.Transactional . Если ваше приложение основано на Java EE или требуется его лёгкая портативность между различными plcontext.tframeworks, то выбирайте javax.transaction.Transactional .

Java Скопировать код // Множество функций доступно в Spring @Transactional(propagation = Propagation.REQUIRED, rollbackFor = Exception.class) public void springService() { // Spring открывает большие возможности! 🌸 } // В Java EE применяются базовые возможности @javax.transaction.Transactional public void javaEEService() { // Java EE гласит: "Соблюдаю стандарт. Работаю с транзакциями так, как положено." }

В сравнении с @Transactional из Java EE, версия от Spring может предложить расширенные возможности, но при этом Java EE строго придерживается базовых принципов.

Ключевые различия: гибкость, производительность и тонкости применения

Гибкий партнёр или строгий страж? Конфигурация важна

org.springframework.transaction.annotation.Transactional предоставляет обширный набор настроек: от определения поведения пропагации и уровней изоляции до выбора менеджеров транзакций и параметра только для чтения для оптимизации чтения данных. Это уровень контроля, сравнимый с распоряжением полным арсеналом инструментов.

javax.transaction.Transactional предлагает базовый набор функций, соответствующий стандарту Java EE. Это сравнимо с использованием мультитула: он универсален, но может быть менее эффективен в отдельных случаях.

Гонщик на скорости или король совместимости? Выберите своего чемпиона

@Transactional от Spring гарантирует улучшенную интеграцию и производительность в экосистеме Spring. В свою очередь, версия от Java EE упрощает перенос приложений между различными серверами JEE.

Жонглирование нюансами: Проблема смешивания аннотаций

Смешивание этих двух аннотаций может вызвать JpaSystemException. Чтобы избежать проблем, в экосистеме Spring используйте её собственные аннотации, поскольку они обеспечивают поддержку аспектно-ориентированного программирования от Spring при выполнении методов, которым нужна транзакционная поддержка.

Выбор — за вами: от него зависит успешность вашего приложения

Соответствие контексту для непринуждённой работы

Если ваш сервер разработан на платформе Java EE, например, такой как WildFly или Payara, тогда javax.transaction.Transactional будет идеально подходить для управления транзакциями. Для приложений на основе Spring или Spring Boot, org.springframework.transaction.annotation.Transactional будет чувствовать себя как дома.

Сложные требования вызывают необходимость особых мер

При проекте, требующем сложной транзакционной логики и расширенных функций, выбирайте @Transactional от Spring. Это как подготовка к приключению, полному инноваций и вызовов.

Хаос в класспасе: предпочтительно избегать

Класспас — это не место для противоборства между аннотациями Spring и Java EE. Придерживайтесь принципа единообразия, выбирая аннотацию, соответствующую вашей среде выполнения, чтобы избежать проблем во время работы и ненужного стресса.

Визуализация

Вот так работа этих аннотаций представима на уровне эмодзи:

Markdown Скопировать код javax.transaction.Transactional: 🚦🛣️ // Светофор регулирует дорожное движение, его правилам подчиняются все! org.springframework.transaction.annotation.Transactional: 🚧🧱 // Дорожные работы и ограничения, подгоняемые под конкретный маршрут! Что мы в итоге видим? 📨 🚦 – Универсальные правила общие для всех. 🧱 – Локальные инструкции, подгоняемые под конкретную задачу.

Светофоры, то есть javax.transaction.Transactional , устанавливают общепринятые правила, в то время как дорожные работы — org.springframework.transaction.annotation.Transactional — позволяют адаптировать эти правила под конкретные условия и потребности.

Основные стратегии для обеспечения целостности транзакций

Освойте поведение пропагации

Выбор уровня пропагации для ваших сервисов и DAO — это похоже на выбор передачи в автомобиле: от вложенных транзакций ( NESTED ) к новым или текущим ( REQUIRES_NEW и REQUIRED ), или без транзакций ( NOT_SUPPORTED ). Этот выбор определяет устойчивость работы кода и сохранение данных в целостном состоянии.

Используйте шаблоны проектирования для работы с транзакциями

Использование шаблонов Единица работы, Декоратор и Стратегия обеспечит ясность и порядок в вашем коде, как если бы каждой его частью управлял свой супергерой.

Отдайте предпочтение декларативному управлению транзакциями

Декларативное управление лучше программного управления, так как оно позволяет сконцентрироваться на бизнес-логике, а не на деталях реализации транзакций. Spring предлагает отличные возможности для декларативного подхода, превосходя в этом Java EE.

Антипаттерны: Ваши противники, которые нужно победить

Избегайте распространённых ошибок при работе с транзакционными аннотациями:

Смешивание транзакционных аннотаций – это плохой микс, подобно воде и маслу.

– это плохой микс, подобно воде и маслу. Транзакции с нетранзакционными ресурсами – это бессмысленно, как будто вы хотите уметь летать, но забываете о крыльях.

– это бессмысленно, как будто вы хотите уметь летать, но забываете о крыльях. Неправильное управление границами транзакций – это поле без правил, в котором царит хаос, а не порядок.

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