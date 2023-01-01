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Удаление пробелов и новых строк в начале и конце строки
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Удаление пробелов и новых строк в начале и конце строки

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Быстрый ответ

Чтобы быстро отсечь символы новой строки в начале и в конце строки на Java, вы можете использовать метод String.trim(). Он удаляет пробельные символы, в том числе переводы строк. Альтернативный вариант – следующий код, который удаляет символы новой строки, обеспечивая деталее очищение:

Java
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String result = yourString.replaceAll("^[\\n\\r]+|[\\n\\r]+$", "");

Этот лаконичный и эффективный код ищет символы новой строки (\n для LF и \r для CR) на границах (символ ^ обозначает начало, а $ — конец) исходной строки.

Пошаговый план для смены профессии

Разбор регулярных выражений и их использование

При использовании replaceAll и регулярных выражений для этой задачи, стоит понимать несколько ключевых моментов:

  • ^[\n\r]+ указывает на последовательность символов новой строки в начале строки.
  • [\n\r]+$ предназначен для очищения конца строки от символов новой строки.

Символ | разделяет выражения и позволяет удалить символы новой строки с любого из краёв исходной строки.

Использование возможностей Java 11

Начиная с версии Java 11, появилось множество методов для детального управления пробельными символами:

  • yourString.strip() удаляет пробелы согласно Юникоду вокруг строки.
  • yourString.stripLeading() аккуратно чистит начало строки.
  • yourString.stripTrailing() фокусируется на обрезке конца строки.

Независимо от того, требуется ли вам очистить начало, конец или обе стороны строки, функции strip успешно справятся с этой задачей.

Безопасная обработка значений null

Для безопасной работы со строками, которые могут принимать значение null, используйте StringUtils.trim() из либы Apache Commons Lang:

Java
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String safeResult = StringUtils.trim(yourString);

Данный метод обеспечивает безопасную работу, при которой исключается возможность выброса исключения NullPointerException.

Визуализация

Можно представить строку как книгу с лишними пустыми страницами перед текстом и после него:

Markdown
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До: 📃📃📃📖...📖📖📖📃📃
После:  📖...📖📖📖

Применение метода:

Java
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string.trim();

даст следующий результат:

Markdown
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До: 📃📃" Привет\nМир! "\n\n📃📃
После:  "Привет\nМир!"

Избыточные элементы удалены, и теперь текст выглядит симпатичнее и аккуратнее.

Глубокий анализ пробельных символов

Понимание особенностей работы с пробельными символами в Java важно. Изучите метод Character.isWhitespace, который позволяет глубоко понять, что такое пробельные символы в соответствии со стандартами Unicode в Java.

Продвинутая работа со строками с помощью Apache StringUtils

Библиотека Apache Commons Lang и ее класс StringUtils значительно обогащают работу со строками:

  • StringUtils.stripToNull(yourString) — обрезает пробельные символы и возвращает null, если строка пуста.
  • StringUtils.stripToEmpty(yourString) — очищает строку и возвращает пустую строку вместо null.

Так вы сможете избавиться от лишних элементов и получить желаемый результат.

Обдуманный выбор стратегии удаления символов новой строки

Будьте внимательны при использовании String.replaceAll("[\n\r]", ""), так как это удалит все символы новой строки в тексте, что может негативно повлиять на форматирование многострочных данных.

Выбор правильной стратегии удаления символов новой строки

При выборе стратегии удаления символов (декларативной, например, использование методов strip в Java 11, или императивной, связанной с ручной проверкой каждого символа), стоит руководствоваться балансом производительности и читаемости кода, так как в большинстве случаев код читается намного чаще, чем пишется.

Полезные материалы

  1. String (Java Platform SE 7 ) – документация по методу String.trim().
  2. Pattern (Java Platform SE 8 ) – справочная информация о классе Pattern в языке Java.
  3. StringUtils (Apache Commons Lang 3.14.0 API) – руководство по StringUtils.strip() из либы Apache Commons Lang.
  4. Регулярные выражения в Java – Туториал – инструкция по регулярным выражениям в Java.
  5. Регулярное выражение в Java – Пример Java Regex – учебник по использованию replaceAll() в Java.
  6. Эффективный Java, 3-е издание [Книга] – ценный ресурс, содержащий информацию о передовых методиках работы с Java, включая регулярные выражения и строки.
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Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

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