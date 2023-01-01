Удаление пробелов и новых строк в начале и конце строки

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Быстрый ответ

Чтобы быстро отсечь символы новой строки в начале и в конце строки на Java, вы можете использовать метод String.trim() . Он удаляет пробельные символы, в том числе переводы строк. Альтернативный вариант – следующий код, который удаляет символы новой строки, обеспечивая деталее очищение:

Java Скопировать код String result = yourString.replaceAll("^[\

\\r]+|[\

\\r]+$", "");

Этот лаконичный и эффективный код ищет символы новой строки (

для LF и \r для CR) на границах (символ ^ обозначает начало, а $ — конец) исходной строки.

Разбор регулярных выражений и их использование

При использовании replaceAll и регулярных выражений для этой задачи, стоит понимать несколько ключевых моментов:

^[

\r]+ указывает на последовательность символов новой строки в начале строки.

указывает на последовательность символов новой строки в начале строки. [

\r]+$ предназначен для очищения конца строки от символов новой строки.

Символ | разделяет выражения и позволяет удалить символы новой строки с любого из краёв исходной строки.

Использование возможностей Java 11

Начиная с версии Java 11, появилось множество методов для детального управления пробельными символами:

yourString.strip() удаляет пробелы согласно Юникоду вокруг строки.

удаляет пробелы согласно Юникоду вокруг строки. yourString.stripLeading() аккуратно чистит начало строки.

аккуратно чистит начало строки. yourString.stripTrailing() фокусируется на обрезке конца строки.

Независимо от того, требуется ли вам очистить начало, конец или обе стороны строки, функции strip успешно справятся с этой задачей.

Безопасная обработка значений null

Для безопасной работы со строками, которые могут принимать значение null , используйте StringUtils.trim() из либы Apache Commons Lang:

Java Скопировать код String safeResult = StringUtils.trim(yourString);

Данный метод обеспечивает безопасную работу, при которой исключается возможность выброса исключения NullPointerException .

Визуализация

Можно представить строку как книгу с лишними пустыми страницами перед текстом и после него:

Markdown Скопировать код До: 📃📃📃📖...📖📖📖📃📃 После: 📖...📖📖📖

Применение метода:

Java Скопировать код string.trim();

даст следующий результат:

Markdown Скопировать код До: 📃📃" Привет

Мир! "



📃📃 После: "Привет

Мир!"

Избыточные элементы удалены, и теперь текст выглядит симпатичнее и аккуратнее.

Глубокий анализ пробельных символов

Понимание особенностей работы с пробельными символами в Java важно. Изучите метод Character.isWhitespace , который позволяет глубоко понять, что такое пробельные символы в соответствии со стандартами Unicode в Java.

Продвинутая работа со строками с помощью Apache StringUtils

Библиотека Apache Commons Lang и ее класс StringUtils значительно обогащают работу со строками:

StringUtils.stripToNull(yourString) — обрезает пробельные символы и возвращает null , если строка пуста.

— обрезает пробельные символы и возвращает , если строка пуста. StringUtils.stripToEmpty(yourString) — очищает строку и возвращает пустую строку вместо null .

Так вы сможете избавиться от лишних элементов и получить желаемый результат.

Обдуманный выбор стратегии удаления символов новой строки

Будьте внимательны при использовании String.replaceAll("[

\r]", "") , так как это удалит все символы новой строки в тексте, что может негативно повлиять на форматирование многострочных данных.

Выбор правильной стратегии удаления символов новой строки

При выборе стратегии удаления символов (декларативной, например, использование методов strip в Java 11, или императивной, связанной с ручной проверкой каждого символа), стоит руководствоваться балансом производительности и читаемости кода, так как в большинстве случаев код читается намного чаще, чем пишется.

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