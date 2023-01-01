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Бросаем checked Exceptions из mock объектов с Mockito
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Бросаем checked Exceptions из mock объектов с Mockito

#Java Core  #Тесты Java  #Ошибки Java  
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Быстрый ответ

Для эмуляции проверяемых исключений в Mockito, используя thenThrow, выполните следующие действия:

Java
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MyClass myMock = Mockito.mock(MyClass.class);
Mockito.when(myMock.метод()).thenThrow(MyCheckedException.class);
myMock.метод();  // Здесь произойдёт выброс MyCheckedException

Замените MyCheckedException.class на класс вашего исключения.

Убедитесь, что в сигнатуре метода указано выбрасываемое исключение.

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Сигнатуры методов, немые стражи

Важно, чтобы сигнатура метода класса или интерфейса, который вы мокаете, соответствовала проверяемому исключению. Удостоверьтесь, что выбрасываемое исключение точно соответствует сигнатуре метода.

doAnswer() и willAnswer(), динамичный дуэт

Для управления запуском дополнительных действий в тестах используйте Mockito.doAnswer() или BDDMockito.given().willAnswer(). Эти методы помогут вам максимально точно контролировать выброс проверяемых исключений.

Контрольная точка: Правомочность исключения

При использовании Mockito.when().thenThrow() или doAnswer() обеспечьте, чтобы выбрасываемое исключение соответствовало контракту метода и не было отклонено библиотекой Mockito.

Выберите своего бойца: Непроверяемые исключения

Для увеличения гибкости можно использовать непроверяемые исключения, такие как RuntimeException или ArrayIndexOutOfBoundsException. Они способны обойти ограничения сигнатуры метода и гармонично работают в ваших тестах.

Основы Mockito

Синхронизируйте сигнатуру метода, который вы мокаете, с типом выбрасываемого проверяемого исключения. Это обеспечит безупречность ваших тестов и предотвратит появление ошибок при их выполнении.

BDD в Mockito, современная история

Если вы приверженец Поведенческо-ориентированной разработки (BDD), комбинирование BDDMockito.given() и willAnswer() позволит вам провести естественный диалог с вашими тестами и при этом точно эмулировать выброс проверяемых исключений.

Продвинутые методы

В сложных сценариях важно гарантировать безошибочное взаимодействие моков и алгоритма обработки исключений. Выясните, как именно ваш код реагирует на исключения, используя Mockito.verify().

Полезные материалы

  1. Mockito – mockito-core 5.10.0 javadoc — Официальная документация Mockito, которая станет вашим надёжным справочником.
  2. Эмуляция выброса исключений с помощью Mockito | Baeldung — Подход Baeldung к обработке исключений в Mockito, надёжный компас в мире моделирования поведения кода.
  3. Проверяемые и непроверяемые исключения в Java – GeeksforGeeks — Освойте отличия между проверяемыми и непроверяемыми исключениями в Java по материалам GeeksforGeeks.
  4. django – Mailchimp python wrapper gives error – no session – Stack Overflow — Обсуждение обработки исключений на форуме Stack Overflow, где можно найти полезные рекомендации.
  5. Урок: Исключения (Java™ Tutorials > Essential Java Classes) — Детальное изучение работы с исключениями по учебникам от Oracle.
  6. org.mockito.Mockito#when — Примеры использования метода when(), основного инструмента для тестирования в Mockito.
  7. Разработка на Java с управлением тестами – Второе издание | Packt — Не заблудитесь в лабиринте вариантов использования Mockito с этой обширной справочной книгой.
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Рустам Мельников

Java-инженер

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