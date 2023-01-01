Настройка $JAVA_HOME в Ubuntu: Определение пути к OpenJDK#Java Core #Установка софта
Быстрый ответ
Чтобы определить местоположение JDK, воспользуйтесь следующими командами в терминале:
readlink -f $(which javac) | sed "s:/bin/javac::"
Этот скрипт покажет путь к JDK, основываясь на расположении компилятора
javac.
Если вы не нашли ответа, можно использовать команду
whereis java, которая поможет найти расположение Java в системе.
Глубокий поиск: Отслеживание символических ссылок
В Ubuntu JDK часто "прячется" за символическими ссылками. Например,
/usr/bin/java может указывать на другую ссылку.
Не отчаивайтесь, для поиска Java воспользуйтесь командой:
ls -l `which java`
Продолжайте отслеживать цепочку ссылок через
ls -l, пока не обнаружите актуальное расположение JDK:
/usr/lib/jvm/java-xx-oracle/
Введение в версии Java: Особенности различных установок
Каждая версия Java имеет свои специфические особенности, включая места установки. Например, Java 7 от Oracle обычно устанавливается как:
/usr/lib/jvm/java-7-oracle/
Главное предупреждение: Выбор и права доступа
Если на вашем компьютере установлено несколько версий Java, убедитесь, что вы используете правильную версию для вашего проекта.
А также помните о необходимости прав доступа к директориям Java. Это важно для нормальной работы.
Избегайте возможных ошибок, например, MATLAB директории могут ввести вас в заблуждение.
Визуализация
Java SDK можно представить как сундук с инструментами разработчика 🧰:
- Сначала проверьте значение переменной окружения (
echo $JAVA_HOME).
- Если вы ничего не нашли, ищите в стандартных директориях (
/usr/lib/jvm/).
- Вы найдёте много различных версий Java (например,
java-xx-openjdk,
java-xx-oracle).
Выберите соответствующую версию Java SDK и приступайте к работе! 🛠️💻
Ручное обнаружение Java: Навигация по файлам и проверка
Структурированный поиск Java SDK
Если автоматический поиск не помог, можно приступить к ручному:
cd /usr/lib/jvm/
Обладая этим знанием, исследуйте каждую директорию в поисках Java SDK, используя
ls -d */ для отображения только каталогов.
Проверка версии Java
Проверьте достоверность найденной версии:
java -version
Настройка
$JAVA_HOME
Правильно установленная переменная $JAVA_HOME важна для работы разных инструментов и серверов. Добавьте нижеуказанную строку в файл
~/.bashrc или
~/.profile:
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-xx-oracle
Здесь
java-xx-oracle замените на путь к нужной версии Java.
Потенциальные трудности
- Без прав администратора (
sudo) вам могут быть не доступны некоторые каталоги.
- Эксклюзивно следите, чтобы не возникло конфликта версий Java при наличии нескольких установленных версий.
Полезные материалы
- Как настроить JAVA_HOME для Java? – Ask Ubuntu — инструкция по настройке JAVA_HOME в Ubuntu.
- Как настроить путь для Java в Ubuntu – Stack Overflow — подробное описание конфигурации пути к Java в Ubuntu.
- Установка JDK на платформах Linux — официальные рекомендации по установке JDK на Linux.
- Страница руководства Ubuntu: update-java-alternatives — информация про управление версиями Java в Ubuntu.
- Как определить JAVA_HOME | Baeldung — советы по поиску JAVA_HOME в различных операционных системах.
- EnvironmentVariables – Справочник сообщества Ubuntu — советы по настройке системных переменных для Java в Ubuntu.
Олеся Тарасова
Java-разработчик