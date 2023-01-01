Настройка $JAVA_HOME в Ubuntu: Определение пути к OpenJDK

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Быстрый ответ

Чтобы определить местоположение JDK, воспользуйтесь следующими командами в терминале:

Bash Скопировать код readlink -f $(which javac) | sed "s:/bin/javac::"

Этот скрипт покажет путь к JDK, основываясь на расположении компилятора javac .

Если вы не нашли ответа, можно использовать команду whereis java , которая поможет найти расположение Java в системе.

Глубокий поиск: Отслеживание символических ссылок

В Ubuntu JDK часто "прячется" за символическими ссылками. Например, /usr/bin/java может указывать на другую ссылку.

Не отчаивайтесь, для поиска Java воспользуйтесь командой:

Bash Скопировать код ls -l `which java`

Продолжайте отслеживать цепочку ссылок через ls -l , пока не обнаружите актуальное расположение JDK:

Bash Скопировать код /usr/lib/jvm/java-xx-oracle/

Введение в версии Java: Особенности различных установок

Каждая версия Java имеет свои специфические особенности, включая места установки. Например, Java 7 от Oracle обычно устанавливается как:

Bash Скопировать код /usr/lib/jvm/java-7-oracle/

Главное предупреждение: Выбор и права доступа

Если на вашем компьютере установлено несколько версий Java, убедитесь, что вы используете правильную версию для вашего проекта.

А также помните о необходимости прав доступа к директориям Java. Это важно для нормальной работы.

Избегайте возможных ошибок, например, MATLAB директории могут ввести вас в заблуждение.

Визуализация

Java SDK можно представить как сундук с инструментами разработчика 🧰:

Сначала проверьте значение переменной окружения ( echo $JAVA_HOME ). Если вы ничего не нашли, ищите в стандартных директориях ( /usr/lib/jvm/ ). Вы найдёте много различных версий Java (например, java-xx-openjdk , java-xx-oracle ).

Выберите соответствующую версию Java SDK и приступайте к работе! 🛠️💻

Ручное обнаружение Java: Навигация по файлам и проверка

Структурированный поиск Java SDK

Если автоматический поиск не помог, можно приступить к ручному:

Bash Скопировать код cd /usr/lib/jvm/

Обладая этим знанием, исследуйте каждую директорию в поисках Java SDK, используя ls -d */ для отображения только каталогов.

Проверка версии Java

Проверьте достоверность найденной версии:

Bash Скопировать код java -version

Настройка $JAVA_HOME

Правильно установленная переменная $JAVA_HOME важна для работы разных инструментов и серверов. Добавьте нижеуказанную строку в файл ~/.bashrc или ~/.profile :

Bash Скопировать код export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-xx-oracle

Здесь java-xx-oracle замените на путь к нужной версии Java.

Потенциальные трудности

Без прав администратора ( sudo ) вам могут быть не доступны некоторые каталоги.

) вам могут быть не доступны некоторые каталоги. Эксклюзивно следите, чтобы не возникло конфликта версий Java при наличии нескольких установленных версий.

Полезные материалы