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Настройка $JAVA_HOME в Ubuntu: Определение пути к OpenJDK
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Настройка $JAVA_HOME в Ubuntu: Определение пути к OpenJDK

#Java Core  #Установка софта  
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Быстрый ответ

Чтобы определить местоположение JDK, воспользуйтесь следующими командами в терминале:

Bash
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readlink -f $(which javac) | sed "s:/bin/javac::"

Этот скрипт покажет путь к JDK, основываясь на расположении компилятора javac.

Если вы не нашли ответа, можно использовать команду whereis java, которая поможет найти расположение Java в системе.

Пошаговый план для смены профессии

Глубокий поиск: Отслеживание символических ссылок

В Ubuntu JDK часто "прячется" за символическими ссылками. Например, /usr/bin/java может указывать на другую ссылку.

Не отчаивайтесь, для поиска Java воспользуйтесь командой:

Bash
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ls -l `which java`

Продолжайте отслеживать цепочку ссылок через ls -l, пока не обнаружите актуальное расположение JDK:

Bash
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/usr/lib/jvm/java-xx-oracle/

Введение в версии Java: Особенности различных установок

Каждая версия Java имеет свои специфические особенности, включая места установки. Например, Java 7 от Oracle обычно устанавливается как:

Bash
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/usr/lib/jvm/java-7-oracle/

Главное предупреждение: Выбор и права доступа

Если на вашем компьютере установлено несколько версий Java, убедитесь, что вы используете правильную версию для вашего проекта.

А также помните о необходимости прав доступа к директориям Java. Это важно для нормальной работы.

Избегайте возможных ошибок, например, MATLAB директории могут ввести вас в заблуждение.

Визуализация

Java SDK можно представить как сундук с инструментами разработчика 🧰:

  1. Сначала проверьте значение переменной окружения (echo $JAVA_HOME).
  2. Если вы ничего не нашли, ищите в стандартных директориях (/usr/lib/jvm/).
  3. Вы найдёте много различных версий Java (например, java-xx-openjdk, java-xx-oracle).

Выберите соответствующую версию Java SDK и приступайте к работе! 🛠️💻

Ручное обнаружение Java: Навигация по файлам и проверка

Структурированный поиск Java SDK

Если автоматический поиск не помог, можно приступить к ручному:

Bash
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cd /usr/lib/jvm/

Обладая этим знанием, исследуйте каждую директорию в поисках Java SDK, используя ls -d */ для отображения только каталогов.

Проверка версии Java

Проверьте достоверность найденной версии:

Bash
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java -version

Настройка $JAVA_HOME

Правильно установленная переменная $JAVA_HOME важна для работы разных инструментов и серверов. Добавьте нижеуказанную строку в файл ~/.bashrc или ~/.profile:

Bash
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export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-xx-oracle

Здесь java-xx-oracle замените на путь к нужной версии Java.

Потенциальные трудности

  • Без прав администратора (sudo) вам могут быть не доступны некоторые каталоги.
  • Эксклюзивно следите, чтобы не возникло конфликта версий Java при наличии нескольких установленных версий.

Полезные материалы

  1. Как настроить JAVA_HOME для Java? – Ask Ubuntu — инструкция по настройке JAVA_HOME в Ubuntu.
  2. Как настроить путь для Java в Ubuntu – Stack Overflow — подробное описание конфигурации пути к Java в Ubuntu.
  3. Установка JDK на платформах Linux — официальные рекомендации по установке JDK на Linux.
  4. Страница руководства Ubuntu: update-java-alternatives — информация про управление версиями Java в Ubuntu.
  5. Как определить JAVA_HOME | Baeldung — советы по поиску JAVA_HOME в различных операционных системах.
  6. EnvironmentVariables – Справочник сообщества Ubuntu — советы по настройке системных переменных для Java в Ubuntu.
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Как можно определить путь к JDK в Ubuntu?
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Олеся Тарасова

Java-разработчик

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