Решение: Spring Boot не находит ресурсы в jar при сборке Maven

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Быстрый ответ

Чтобы избежать неприятных ситуаций с отсутствием ресурса classpath в архиве .jar, следует прибегнуть к применению метода getClass().getResourceAsStream("/path/to/resource") . Отметим важность начального слэша. Он указывает на то, что поиск ресурса начнется от корневой директории classpath:

Java Скопировать код InputStream resourceStream = getClass().getResourceAsStream("/path/to/resource"); if (resourceStream == null) { throw new RuntimeException("Ресурс не обнаружен!"); // Иногда призывы к небу бывают полезны.😉 }

Во избежание непредвиденных обстоятельств, убедитесь в корректности пути, и старайтесь не использовать классы File или FileInputStream , так как они не совместимы с содержимым .jar.

Область применения метода getFile() ограничена

Если речь идет о разработке, особенно когда проект запускается прямо из IDE, такой как STS (Spring Tool Suite), можно воспользоваться методом getFile() для доступа к ресурсам classpath. Но в случае с исполняемым JAR такой подход обречен на провал. getFile() пытается воспроизвести поведение при обращении к файловой системе и не способен работать с ресурсами, запакованными в .jar-файлы. Такая попытка приведет к ошибке java.io.FileNotFoundException .

Лучшие практики работы с ресурсами

При использовании Spring Boot желательно использовать класс ClassPathResource , так как он предоставляет эффективный и удобный механизм взаимодействия с ресурсами classpath.

, так как он предоставляет эффективный и удобный механизм взаимодействия с ресурсами classpath. Для чтения содержимого файла в виде массива байт хорошо подойдет FileCopyUtils.copyToByteArray() .

. При преобразовании InputStream в строку всегда указывайте кодировку явно, например, StandardCharsets.UTF_8 .

в строку всегда указывайте кодировку явно, например, . Прежде чем собирать проект, убедитесь, что ресурсы включены в сборку и размещены правильно внутри .jar-файла.

Эффективная обработка исключений

Будьте готовы к встрече с IOException , используя для этого блоки try-catch. Это избавит от остановки программы при возникновении исключений и предотвратит утечки ресурсов. Если проверяемые исключения вызывают у вас отчуждение, всегда можно обернуть IOException в UncheckedIOException , чтобы обеспечить непрерывную передачу исключений.

Визуализация

Представьте, что вы потеряли инструмент в собственном ящике для инструментов🧰 и не можете его обнаружить.

Markdown Скопировать код Ящик для инструментов (🧰): - Молоток (🔨) - Отвертка (🔧) - Гаечный ключ (🔩)

Теперь представьте, что после перемещения ящика некоторые инструменты выпали наружу:

Markdown Скопировать код Снаружи (🏚️): [🔩]

Запуск исполняемого файла формата .jar можно сравнить с поиском инструмента внутри этого ящика. Но его там нет.

Markdown Скопировать код 🧰 ❌🔩 # Это волшебство! Программа не может обнаружить ресурс classpath (🔩), поскольку он ухитрился спрятаться снаружи (🧰)!

Корректное пакование ресурсов в .jar-файл обеспечивает их наличие при запросе.

Эффективное управление ресурсами для всех

Работа с текстовыми ресурсами

Для работы с текстовыми файлами идеально подходит комбинация BufferedReader и InputStreamReader :

Java Скопировать код InputStream is = getClass().getResourceAsStream("/path/to/resource"); BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(is, StandardCharsets.UTF_8));

Эта комбинация отлично справится с чтением текста, будь то построчное чтение или в любом другом формате, который вы выберете.

Динамичный подход к указанию путей

Старайтесь избегать жестких путей к ресурсам. Проявите инициативу и определите пути в файлах свойств, или же примените динамический подход, используя внедрение путей. Например, можно перечислить все файлы в формате *.json , которые находятся в ресурсных папках, следовательно, профессионалы делают это так:

Java Скопировать код ResourcePatternResolver resolver = ResourcePatternUtils.getResourcePatternResolver(new DefaultResourceLoader()); Resource[] resources = resolver.getResources("classpath:" + location + "/*.json");

Отладка для новичков: эффективное логирование

Если вы столкнулись с трудноразрешимой проблемой, логгирование может стать вашим надежным спутником. Правильное использование логгера поможет отслеживать исключения и упростит диагностику проблем.

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