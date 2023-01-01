Решение: Spring Boot не находит ресурсы в jar при сборке Maven#Spring #Ошибки Java #Maven/Gradle
Быстрый ответ
Чтобы избежать неприятных ситуаций с отсутствием ресурса classpath в архиве .jar, следует прибегнуть к применению метода
getClass().getResourceAsStream("/path/to/resource"). Отметим важность начального слэша. Он указывает на то, что поиск ресурса начнется от корневой директории classpath:
InputStream resourceStream = getClass().getResourceAsStream("/path/to/resource");
if (resourceStream == null) {
throw new RuntimeException("Ресурс не обнаружен!"); // Иногда призывы к небу бывают полезны.😉
}
Во избежание непредвиденных обстоятельств, убедитесь в корректности пути, и старайтесь не использовать классы
File или
FileInputStream, так как они не совместимы с содержимым .jar.
Область применения метода getFile() ограничена
Если речь идет о разработке, особенно когда проект запускается прямо из IDE, такой как STS (Spring Tool Suite), можно воспользоваться методом
getFile() для доступа к ресурсам classpath. Но в случае с исполняемым JAR такой подход обречен на провал.
getFile() пытается воспроизвести поведение при обращении к файловой системе и не способен работать с ресурсами, запакованными в .jar-файлы. Такая попытка приведет к ошибке
java.io.FileNotFoundException.
Лучшие практики работы с ресурсами
- При использовании Spring Boot желательно использовать класс
ClassPathResource, так как он предоставляет эффективный и удобный механизм взаимодействия с ресурсами classpath.
- Для чтения содержимого файла в виде массива байт хорошо подойдет
FileCopyUtils.copyToByteArray().
- При преобразовании
InputStreamв строку всегда указывайте кодировку явно, например,
StandardCharsets.UTF_8.
- Прежде чем собирать проект, убедитесь, что ресурсы включены в сборку и размещены правильно внутри .jar-файла.
Эффективная обработка исключений
Будьте готовы к встрече с
IOException, используя для этого блоки try-catch. Это избавит от остановки программы при возникновении исключений и предотвратит утечки ресурсов. Если проверяемые исключения вызывают у вас отчуждение, всегда можно обернуть
IOException в
UncheckedIOException, чтобы обеспечить непрерывную передачу исключений.
Визуализация
Представьте, что вы потеряли инструмент в собственном ящике для инструментов🧰 и не можете его обнаружить.
Ящик для инструментов (🧰):
- Молоток (🔨)
- Отвертка (🔧)
- Гаечный ключ (🔩)
Теперь представьте, что после перемещения ящика некоторые инструменты выпали наружу:
Снаружи (🏚️): [🔩]
Запуск исполняемого файла формата .jar можно сравнить с поиском инструмента внутри этого ящика. Но его там нет.
🧰 ❌🔩
# Это волшебство! Программа не может обнаружить ресурс classpath (🔩), поскольку он ухитрился спрятаться снаружи (🧰)!
Корректное пакование ресурсов в .jar-файл обеспечивает их наличие при запросе.
Эффективное управление ресурсами для всех
Работа с текстовыми ресурсами
Для работы с текстовыми файлами идеально подходит комбинация
BufferedReader и
InputStreamReader:
InputStream is = getClass().getResourceAsStream("/path/to/resource");
BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(is, StandardCharsets.UTF_8));
Эта комбинация отлично справится с чтением текста, будь то построчное чтение или в любом другом формате, который вы выберете.
Динамичный подход к указанию путей
Старайтесь избегать жестких путей к ресурсам. Проявите инициативу и определите пути в файлах свойств, или же примените динамический подход, используя внедрение путей. Например, можно перечислить все файлы в формате
*.json, которые находятся в ресурсных папках, следовательно, профессионалы делают это так:
ResourcePatternResolver resolver = ResourcePatternUtils.getResourcePatternResolver(new DefaultResourceLoader());
Resource[] resources = resolver.getResources("classpath:" + location + "/*.json");
Отладка для новичков: эффективное логирование
Если вы столкнулись с трудноразрешимой проблемой, логгирование может стать вашим надежным спутником. Правильное использование логгера поможет отслеживать исключения и упростит диагностику проблем.
Полезные материалы
- Zip File System Provider — Ознакомьтесь с осobенностями доступа к файловой системе JAR посредством API NIO.2.
- ClassLoader (Java Platform SE 8 ) — Официальная документация Java по загрузчикам классов поможет вам лучше понять механизм поиска ресурсов в JAR.
- Core Features — Подробно о том, как Spring Boot управляет доступом к ресурсам внутри приложения, включая работу с JAR-файлами.
- File I/O (Featuring NIO.2) — Базовые операции с файлами, включая использование NIO.2, которые могут оказаться вам полезны при работе с ресурсами в JAR.
- Apache Maven Shade Plugin – Introduction — Узнайте, как использовать плагин Shade от Maven для создания исполняемого JAR, включающего все необходимые зависимости, что является одной из причин недоступности ресурсов.
Рустам Мельников
Java-инженер