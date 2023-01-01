Проверка типа объекта в JUnit: элегантное решение

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Быстрый ответ

Если вы хотите подтвердить, что объект является экземпляром конкретного класса, можно воспользоваться таким кодом:

Java Скопировать код assert obj instanceof MyClass : "У объекта obj кризис самоидентификации: это не MyClass";

В качестве альтернативы можно выполнить динамическую проверку obj :

Java Скопировать код assert MyClass.class.isInstance(obj) : "AssertionError: Меня не зовут MyClass, друг!";

Оба этих метода генерируют исключение AssertionError, если объект obj не подходит под объявленный класс.

Повышение эффективности с помощью методов assertThat и Matchers

Наборы утверждений JUnit могут быть усилены применением Matchers и assertThat . Эти методы помогут вам элегантно и стильно проверить принадлежность объектов ко конкретным типам.

Java Скопировать код import static org.hamcrest.CoreMatchers.instanceOf; import static org.junit.Assert.assertThat; // ... @Test public void fireUpInstanceOfTest() { assertThat(myObject, instanceOf(MyClass.class)); }

Такой подход позволяет заменить несколько методов assertTrue или assertEquals всего одной строкой кода, что добавляет к вашим тестам ещё больше элегантности и эффективности.

JUnit 5: изящество метода assertInstanceOf()

Метод assertInstanceOf() в JUnit 5 – эта изящность в сочетании с простотой. Он не только проверяет принадлежность объекта к классу, но и возвращает это значение, избавляя от необходимости явного приведения типов.

Java Скопировать код import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertInstanceOf; // ... @Test void blazeInstanceOfTest() { assertInstanceOf(MyClass.class, myObject); }

Когда AssertJ становится главным виртуозом

AssertJ предлагает нам создавать цепочки вызовов, transforming утверждения в нечто напоминающее грациозный танец.

Java Скопировать код import static org.assertj.core.api.Assertions.assertThat; // ... @Test void sparkAssertJTypeCheck() { assertThat(myObject).isInstanceOf(MyClass.class); }

Когда необходимо учесть все тонкости, AssertJ выполнит свою работу на отлично.

Kotlin: лаконичное утверждение

В Kotlin принадлежность объекта к классу выражается очень лаконично. Нет необходимости в приведении типов, как в Java, достаточно просто писать is .

kotlin Скопировать код import kotlin.test.assertTrue // ... @Test fun kotlinRoastsJava() { assertTrue(myObject is MyClass, "Это не объект класса MyClass") }

Чтобы Kotlin мог взаимодействовать с JUnit, добавьте в ваш проект файл AssertionsJVM.kt.

Избегайте устаревших методов

Так же, как испорченное молоко, практики программирования могут стать устаревшими. Оставайтесь в курсе новейших технологий и отказывайтесь от устаревших методов, чтобы ваш код всегда оставался актуальным.

Визуализация

Представьте, что у вас есть ящик с игрушками, среди которых имеется конструктор Lego:

Markdown Скопировать код Ящик с игрушками: [🧸, 🚗, 🎲, 🧩, **🧱**]

Вы можете использовать утверждение assert, чтобы проверить, что ваш 🧱 действительно является блоком Lego:

Java Скопировать код assertTrue(toy instanceof LegoBlock);

Таким образом, проверка типа будет представлена в виде:

Markdown Скопировать код Если 🧱 (игрушка) идеально сочетается с платформой Lego (🧱🟩): ✅ Да, это Lego! (тип подтверждён) В противном случае: ❌ Нет, это не то, что нам нужно! (тип не подходит)

Определение истинного типа

Когда необходимо проверить конкретный тип объекта, а не его происхождение, можно использовать:

Java Скопировать код assertEquals(MyClass.class, myObject.getClass());

Этот метод убеждает нас, что myObject идентичен MyClass , исключая лишние сравнения с родственными типами.

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