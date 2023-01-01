Выбор версии Java для начала обучения: SE, EE, ME

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Java SE (Стандартное издание) — это базовая платформа для создания настольных и серверных приложений, включающая в себя основные API, такие как JDBC, AWT, Swing и пр.

Java EE (Корпоративное издание) — это расширение SE для создания масштабных корпоративных программных решений. В нее входят расширенные библиотеки, такие как Enterprise JavaBeans, сервлеты и Java Server Pages, направленные на построение надежных и безопасных систем.

Java ME (Микроиздание) — это упрощенная версия SE, адаптированная под условия мобильных устройств и встроенных систем с ограниченными ресурсами; содержит специализированные возможности для работы в такой среде.

Кратко:

Java SE — базовые API для настольных и серверных приложений.

— базовые API для настольных и серверных приложений. Java EE — усовершенствованный Java SE для крупных корпоративных систем.

— усовершенствованный Java SE для крупных корпоративных систем. Java ME — модифицированный Java SE для устройств с ограниченными ресурсами.

Визуально это можно представить так:

Java SE = Основа Java EE = SE + Углубленные возможности для корпоративного применения Java ME = SE + Облегченная версия для устройств с ограниченными ресурсами

Выбор издания Java

Перед началом работы с Java необходимо определить, какое издание наиболее соответствует вашим целям. Java SE будет идеальным выбором для начинающих или тех, кому нужно разрабатывать простые приложения. Здесь вы сможете углубиться в основы языка Java и разобраться в таких вопросах, как работа с файлами и обработка XML.

Java EE пригодится для создания сложных систем с активным взаимодействием в сети и использованием веб-сервисов. Это лучший выбор для построения мощных корпоративных систем, способных обрабатывать транзакции и работать с базами данных.

Java ME, в свою очередь, будет необходим, если ваши задачи связаны с мобильными или встроенными системами. В этом издании представлены упрощенные инструменты и API, приспособленные для работы с устройствами с ограниченными ресурсами.

Вглубь вселенной Java

Для понимания различий между этими изданиями Java следует учесть, что они являются спецификациями, поддерживаемыми различными JDK, такими как JDK от Oracle, OpenJDK или IBM J9.

Java SE предлагает стандартный набор инструментов и библиотек, которые помогают решить задачи от базовой обработки данных до создания пользовательского интерфейса.

Java EE преумножает эти возможности, предоставляя продвинутые функции для работы в рамках мультизадачной архитектуры, удовлетворяющей потребности крупных предприятий, в особенности ключевые при работе на масштабных бизнес-проектах.

Java ME, в свою очередь, это урезанная версия Java SE, прекрасно оптимизированная под устройства с невысокими техническими характеристиками. В Java ME вас ждут специализированные API, созданные для повышения эффективности при ограниченных возможностях, например, API для отправки беспроводных сообщений или работы с GPS.

Выбор подходящего издания для вашей задачи

Для новичков в разработке: Начинайте с Java SE, чтобы освоить основы программирования с помощью ее JDK, прежде чем переходить к более специализированным областям.

Для настольных приложений: Для создания интерфейсных решений рекомендуется использовать JavaFX, который предлагает современный и легкий набор инструментов для создания пользовательского интерфейса и эффективно дополняет другие API Java SE.

Для корпоративных приложений: Если вы работаете с веб-разработкой и корпоративными приложениями, то ваш выбор — это Java EE, которая предлагает набор расширенных библиотек и API для работы с большими массивами данных, при этом обеспечивая нужную безопасность и стабильность.

Для мобильных и встроенных приложений: Если ваша работа связана с встроенными системами или устройствами с ограниченными ресурсами, вам подойдет Java ME, с ее специально разработанными API для такого рода условий.

Визуализация

Издание Java Транспортное средство Назначение SE 🚗 Личный автомобиль Подходит для повседневного использования и способен выдерживать дальние дистанции на шоссе. EE 🚌 Автобус Вместителен и предназначен для перевозки большого количества пассажиров. ME 🛵 Мопед Легкий и экономичный, идеален для путешествий по узким улицам города.

Или действуя с применением Python:

Python Скопировать код # Java SE ("Стандартное Издание") — это как ваш личный автомобиль 🚗: # Он доставит вас из точки А в точку Б надежно и без излишеств. Только вы и Java за руль. 🚗💨 # Java EE ("Корпоративное Издание") — это словно общественный автобус 🚌: # Рассчитан на маршруты с высоким потоком людей и обладает вместительностью, как ваше корпоративное приложение. 🚌💼 # Java ME ("Микроиздание") — это мопед 🛵: # Лёгкость преодоления городских пробок. Легкий, быстрый и с отличной маневренностью! 🛵💨

Практические аспекты и взаимное использование

Аналогия с транспортом, хоть и наглядна, но на самом деле издания Java несут свои уникальные роли в мире программного обеспечения. Java EE, в основном используемая на серверной стороне, может взаимодействовать с клиентскими приложениями, нарисованными на Java SE, и даже с другими технологиями.

Java SE благодаря своей "талии" отлично подходит для динамичных настольных приложений, в то время как Java ME переносит эти преимущества на устройства с ограниченными ресурсами, обеспечивая высокую производительность при любых ограничениях.

Важно помнить, что эти издания могут работать совместно, так у вас может быть приложение Java ME, выполняющее роль клиента для сервисов, построенных на базе Java EE.

Полезные материалы