Проверка доступности HTTP URL Java: GET vs HEAD запросы

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Быстрый ответ

Если вам нужно оперативно проверить доступность HTTP-ссылки в Java, рекомендуется использовать класс HttpURLConnection . Его функция заключается в отправке HEAD-запроса и возвращении результата на основе кода ответа сервера:

Java Скопировать код import java.net.HttpURLConnection; import java.net.URL; public boolean isAvailable(String url) throws Exception { HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) new URL(url).openConnection(); connection.setRequestMethod("HEAD"); return connection.getResponseCode() == HttpURLConnection.HTTP_OK; }

Для выполнения проверки доступности вызовите метод isAvailable("http://yoururl.com") . Если метод вернёт true , это будет означать, что код ответа сервера равен 200, то есть ресурс доступен.

Оптимизация соединения

Чтобы эффективнее использовать ресурсы и избежать утечек памяти, рекомендуется закрывать соединение HttpURLConnection после его использования:

Java Скопировать код public boolean isAvailable(String url) throws Exception { HttpURLConnection connection = null; try { connection = (HttpURLConnection) new URL(url).openConnection(); connection.setRequestMethod("HEAD"); return connection.getResponseCode() == HttpURLConnection.HTTP_OK; } finally { if (connection != null) { connection.disconnect(); } } }

Не забывайте учесть возможные исключения, такие как IOException , которые могут указывать на проблемы со сетью или ошибки в формате URL.

Борьба с сетевыми задержками

Для того, чтобы ваше приложение не ожидало ответа бесконечно, укажите тайм-ауты для подключения и чтения:

Java Скопировать код connection.setConnectTimeout(10000); // Тайм-аут подключения – 10 секунд connection.setReadTimeout(15000); // Тайм-аут чтения – 15 секунд

Визуализация

Отправка пинга – это аналог отправки дрона к замку ссылки:

Markdown Скопировать код 🛸 -> 🏰 : Проверяем, открыты ли врата (HTTP-ответ).

Удачно:

Markdown Скопировать код Ответ: 🏰🚪✅ ("Врата замка открыты!")

Неудачно:

Markdown Скопировать код Ответ: 🏰🚪❌ ("Пропести нет. Несмотря на все усилия, врата замка остаются закрытыми!")

Этот метод работает быстрее и требует меньше ресурсов, чем использование полноценного GET-запроса.

Надёжность с InetAddress

Если вам кажется, что HttpURLConnection излишне сложен, особенно если на целевом адресе отсутствует HTTP-сервер, вы можете использовать InetAddress :

Java Скопировать код InetAddress.getByName(url).isReachable(timeout);

Тем не менее, стоит учесть, что этот метод не всегда является достаточно надёжным, поскольку ICMP и TCP эхо, на которых он основан, могут быть заблокированы фаерволами.

Навигация по миру SSL

При работе с https -ссылками могут возникнуть проблемы с SSL-сертификатами, которые в свою очередь приведут к исключениям при подключении. В таких случаях стоит подумать о следующем:

Преобразование "https" в "http"

Настройка SSL-контекста для доверия к сертификатам

Обращайте внимание, что эти действия могут увеличивать риск в области безопасности.

Работа с HTTP-кодами ответа

Не ограничивайтесь только кодом HTTP 200. В стандарте RFC 2616 в разделе 10 представлены и другие коды успешного ответа, например, 301/302 для перенаправлений и 204 No Content.

Повторное использование кода через инкапсуляцию

Почистоте и структурности вашего кода способствует инкапсуляция логики в специальный утилитарный класс:

Java Скопировать код public class HttpUtils { public static boolean isAvailable(String url) { // здесь реализация проверки доступности } }