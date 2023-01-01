Эффективная библиотека Java для сжатия/распаковки файлов

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Быстрый ответ

Библиотека Apache Commons Compress будет удобным инструментом для работы с архивами в Java. Класс ZipArchiveOutputStream позволит вам создать архив следующим образом:

Java Скопировать код import org.apache.commons.compress.archivers.zip.ZipArchiveOutputStream; // Создаем объект ZipArchiveOutputStream ZipArchiveOutputStream zos = new ZipArchiveOutputStream(new FileOutputStream(zipFileName)); // Добавляем файл в архив zos.putArchiveEntry(new ZipArchiveEntry(file.getName())); zos.write(Files.readAllBytes(file.toPath())); zos.closeArchiveEntry(); // Закрываем поток и освобождаем ресурсы zos.close();

Для распаковки архивов вполне удобен будет класс ZipFile:

Java Скопировать код import org.apache.commons.compress.archivers.zip.ZipFile; // Открываем архив при помощи ZipFile ZipFile zipFile = new ZipFile(zipFilePath); zipFile.stream().forEach(entry -> { Files.copy(zipFile.getInputStream(entry), Paths.get(destDir, entry.getName())); });

Приведенные примеры покажут вам простые методы сжатия и извлечения содержимого архивов.

Стоит знать об этих библиотеках для сжатия

Надежный помощник, Zip4j

Если вам нужны дополнительные опции, такие как шифрование и сохранение метаданных, выбирайте Zip4j. Эта библиотека зарекомендовала себя благодаря продуманному API и возможности реализовать шифрование AES.

Подключите Zip4j к вашему Maven проекту следующим образом:

xml Скопировать код <dependency> <groupId>net.lingala.zip4j</groupId> <artifactId>zip4j</artifactId> <version>1.3.2</version> </dependency>

Утилиты: IOUtils от Apache Commons-IO

Библиотека IOUtils пригодится при обработке потоков ввода-вывода, например при перемещении файлов в ZipOutputStream.

Работаем без сторонних библиотек: java.util.zip

Для решения простых задач подойдет встроенный архиватор java.util.zip, который обойдется без каких-либо сторонних зависимостей.

Совместимость с версиями Java

Важно выбирать такую библиотеку, которая будет оптимизирована для работы с Java 11 и выше, если проект основан на этих версиях.

Обработка исключений

Всегда нужно помнить о правильной обработке исключений при работе с архивами, чтобы адекватно реагировать на возникающие ошибки.

Практические возможности Zip4j

Создание архива

С Zip4j создание архива выполняется без труда:

Java Скопировать код new ZipFile("myFiles.zip").addFolder(new File("/myFolder"));

Разархивация

Zip4j легко справится с распаковкой архивов, защищенных паролем:

Java Скопировать код ZipFile zipFile = new ZipFile("mySecureFiles.zip", "password".toCharArray()); if (zipFile.isEncrypted()) { zipFile.extractAll("/myDestFolder"); }

Управление архивами

Поддерживайте порядок в ваших архивах с помощью методов testZipFile и removeFile :

Java Скопировать код zipFile.testZipFile(); zipFile.removeFile(zipFile.getFileHeader("document.txt"));

Визуализация

Сравнительный обзор инструментов для работы с архивами в Java:

Markdown Скопировать код 🧰 **Инструментарий Java для сжатия** 🧰 | Инструмент (Библиотека) | Возможности | Удобство использования | Производительность | | ----------------------- | ------------- | ---------------------- | ------------------ | | Zip4j | Высокие | 🌟🌟🌟🌟🌟 | Отличная | | Apache Commons Compress | Средние | 🌟🌟🌟🌟 | Высокая | | java.util.zip | Базовые | 🌟🌟🌟 | Стандартная | | zt-zip | Высокие | 🌟🌟🌟🌟🌟 | Хорошая |

Ваш выбор будет зависеть от поставленных задач: Zip4j для больших возможностей, Apache Commons Compress для внимательного контроля и высокой производительности, java.util.zip для базовых задач, zt-zip для удачного баланса удобства и функциональности.

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