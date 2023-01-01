Java switch: ошибка 'constant expression required', решение

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Быстрый ответ

Для работы с конструкцией switch в Java используйте либо финальные константы, либо литералы. Обычные переменные подходят только в случае, если они объявлены как final . Для наглядности взглянем на пример:

Java Скопировать код final int SOME_MAGIC_NUMBER = 42; // Неожиданно, но ответ на все вопросы так прост! switch (lifeUniverseEverything) { case SOME_MAGIC_NUMBER: // Видите, всё работает идеально! // Тут ваш код break; // А здесь могут быть еще несколько вариантов }

Для работы с константами времени компиляции воспользуйтесь статическими полями таким образом:

Java Скопировать код public static final int AS_CONSTANT_AS_GRAVITY = 10; // Верити ли в это или нет — помните, мы все – не Эйнштейны!

Преодоление лабиринта оператора switch

В стремлении освоить все возможности оператора switch, помните об строгих и иногда нелогичных правилах. Вот ваша карта для успешного прохождения.

Облачите ваши int'ы в доспехи Enum

Перечисления (Enums) — это ваши надежные спутники в мире switch, обеспечивающие типобезопасность и способствующие поддерживаемости кода. Используйте их преимущества:

Java Скопировать код enum Light { RED, GREEN, YELLOW; } Light trafficLight = Light.GREEN; switch (trafficLight) { case RED: case GREEN: case YELLOW: // Ваш код break; // Если все значения перечисления учтены, блок default указывать не обязательно. Это замечательно! }

Хотя блок default рекомендуется использовать для надежности, иногда рисковать хочется!

Использование динамических значений

Убедитесь, что все метки в switch остаются неизменными на протяжении всего исполнения программы. В противном случае вам грозят неожиданные ошибки компиляции.

Визуализация

Константы с явными значениями типа 1 , 2 , 3 образуют красивую последовательность.

Java Скопировать код switch(expression) { case 1: // 💡 Да, так все и выглядит! case 2: // 💡 Дважды лучше, не так ли? case 3: // 💡 И так все усиливается! Мы на верном пути. default: // ❌ И вновь в путь, мой друг ночи. }

Но если внести в эту картину переменные, всё выглядит менее радужно.

Java Скопировать код final int LABEL = 101; switch(expression) { case LABEL: // 💡 Метка, которая является константой во время компиляции case new_value: // 🚫 И тут переменная. Компилятор устал. }

💡 = Константы: настоящие звезды времени компиляции. 🚫 = Переменные: призраки времени исполнения.

Тайны константности

Константное выражение в Java даёт постоянное значение, которое можно предугадать во время компиляции. Вот руководство к пониманию:

Проходящие проверку на константность типы

Java поддерживает использование примитивных типов и строк ( String ) в качестве аргументов оператора switch, обеспечивая спокойную работу компилятора.

Не все перменные являются константами

Объявив переменную как final , вы не сделаете её автоматически константным выражением. Она должна быть инициализована неизменной величиной, например, литералом или enum .

Константы – ваш надежный топливник

Константные выражения – это ваш надёжный компас, когда нужно значение, стабильное в любую погоду и общее для разных классов и методов. С их помощью вы сможете сориентироваться среди переменных в условиях переключения.

Ловушки, которых следует избегать

Ошибка "Требуется константное выражение" – это камень преткновения, который часто встречается, когда используются переменные, не являющиеся статическими final полями и инициализированными константами. Пример:

Java Скопировать код public static int NOT_SO_CONSTANT = new Random().nextInt(10); // Вот оно, наше неумолкаемое препятствие!

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