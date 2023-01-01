Java switch: ошибка 'constant expression required', решение#Java Core #Ошибки Java
Быстрый ответ
Для работы с конструкцией
switch в Java используйте либо финальные константы, либо литералы. Обычные переменные подходят только в случае, если они объявлены как
final. Для наглядности взглянем на пример:
final int SOME_MAGIC_NUMBER = 42; // Неожиданно, но ответ на все вопросы так прост!
switch (lifeUniverseEverything) {
case SOME_MAGIC_NUMBER: // Видите, всё работает идеально!
// Тут ваш код
break;
// А здесь могут быть еще несколько вариантов
}
Для работы с константами времени компиляции воспользуйтесь статическими полями таким образом:
public static final int AS_CONSTANT_AS_GRAVITY = 10; // Верити ли в это или нет — помните, мы все – не Эйнштейны!
Преодоление лабиринта оператора switch
В стремлении освоить все возможности оператора switch, помните об строгих и иногда нелогичных правилах. Вот ваша карта для успешного прохождения.
Облачите ваши int'ы в доспехи Enum
Перечисления (Enums) — это ваши надежные спутники в мире switch, обеспечивающие типобезопасность и способствующие поддерживаемости кода. Используйте их преимущества:
enum Light {
RED, GREEN, YELLOW;
}
Light trafficLight = Light.GREEN;
switch (trafficLight) {
case RED:
case GREEN:
case YELLOW:
// Ваш код
break;
// Если все значения перечисления учтены, блок default указывать не обязательно. Это замечательно!
}
Хотя блок
default рекомендуется использовать для надежности, иногда рисковать хочется!
Использование динамических значений
Убедитесь, что все метки в
switch остаются неизменными на протяжении всего исполнения программы. В противном случае вам грозят неожиданные ошибки компиляции.
Визуализация
Константы с явными значениями типа
1,
2,
3 образуют красивую последовательность.
switch(expression) {
case 1: // 💡 Да, так все и выглядит!
case 2: // 💡 Дважды лучше, не так ли?
case 3: // 💡 И так все усиливается! Мы на верном пути.
default: // ❌ И вновь в путь, мой друг ночи.
}
Но если внести в эту картину переменные, всё выглядит менее радужно.
final int LABEL = 101;
switch(expression) {
case LABEL: // 💡 Метка, которая является константой во время компиляции
case new_value: // 🚫 И тут переменная. Компилятор устал.
}
💡 = Константы: настоящие звезды времени компиляции. 🚫 = Переменные: призраки времени исполнения.
Тайны константности
Константное выражение в Java даёт постоянное значение, которое можно предугадать во время компиляции. Вот руководство к пониманию:
Проходящие проверку на константность типы
Java поддерживает использование примитивных типов и строк (
String) в качестве аргументов оператора switch, обеспечивая спокойную работу компилятора.
Не все перменные являются константами
Объявив переменную как
final, вы не сделаете её автоматически константным выражением. Она должна быть инициализована неизменной величиной, например,
литералом или
enum.
Константы – ваш надежный топливник
Константные выражения – это ваш надёжный компас, когда нужно значение, стабильное в любую погоду и общее для разных классов и методов. С их помощью вы сможете сориентироваться среди переменных в условиях переключения.
Ловушки, которых следует избегать
Ошибка "Требуется константное выражение" – это камень преткновения, который часто встречается, когда используются переменные, не являющиеся статическими
final полями и инициализированными константами. Пример:
public static int NOT_SO_CONSTANT = new Random().nextInt(10); // Вот оно, наше неумолкаемое препятствие!
Полезные материалы
- Глава 14. Блоки и операторы — пошаговое описание приемов работы с оператором switch.
- Строки в операторах switch — как Oracle расширил возможности switch для работ с строками.
- Оператор switch в Java – от GeeksforGeeks — полезное руководство по использованию оператора switch в Java.
- Перечисляемые типы (The Java™ Tutorials) — официальные рекомендации по использованию enums вместе с оператором switch.
- Ключевое слово final в Java – от javatpoint — объяснение работы ключевого слова final и его взаимодействия с константными выражениями.
- Учебник по Java Enums — подробное изложение о Java enums и их роли в организации операторов переключения.
Олеся Тарасова
Java-разработчик