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Создание службы Windows из Java-приложения: шаги
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Создание службы Windows из Java-приложения: шаги

#Java Core  #DevOps/Deploy  
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Быстрый ответ

Чтобы преобразовать ваше Java-приложение в службу Windows, вы можете использовать инструмент Apache Commons Daemon's prunsrv. Для этого выполните следующую команду:

Bash
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prunsrv.exe //IS//MyService --Install=myAppPath --Jvm=авто --StartMode=jvm --StartClass=ВашОсновнойКласс --StartMethod=startService --StopMode=jvm --StopClass=ВашОсновнойКласс --StopMethod=stopService

Замените myAppPath на путь к вашему приложению, ВашОсновнойКласс на имя вашего основного класса и добавьте методы startService и stopService для управления жизненным циклом службы. С помощью prunsrv.exe вы сможете управлять службой: запускать, останавливать и удалить её.

Пошаговый план для смены профессии

Доступные инструменты

В вашем распоряжении множество инструментов для создания службы. Для систем на базе Windows рекомендуется использовать Procrun из пакета Apache Commons Daemon, а для Unix-систем подходит Jsvc.

Руководство по созданию службы

Если не хотите вносить изменения в существующие методы приложения, создайте отдельный загрузочный класс, который будет взаимодействовать с Procrun, принимая команды start и stop.

Настройка и управление

WinRun4J предоставляет возможности для детализированной настройки: вы сможете задавать собственные иконки и отслеживать состояние вашей службы через системный трей.

Визуализация

Ваше Java-приложение превращается в автономную службу Windows с помощью мощного инструмента Apache Procrun.

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Java приложение (🧠) + Apache Procrun (🔧) = 🤖 Windows служба

Подготовка вашего Java-приложения к работе в качестве службы

Чтобы преобразовать ваше приложение в службу, выполните следующие действия:

  • Упакуйте приложение в .jar файл.
  • Настройте Procrun таким образом, чтобы он запускал ваш .jar файл при необходимости.
  • Ищете вдохновение? Обратите внимание на успешные проекты, такие как Tomcat, или изучите Java Service Wrapper и WinRun4J.

Выбор наиболее надежного решения для долгосрочной работы

Выбирайте решение, которое обеспечит стабильность и надежность вашей службы в долгосрочной перспективе:

  • YAJSW на GitHub характеризуется стабильной работой и регулярными обновлениями.
  • WinRun4J предлагает на выбор удобные инструменты мониторинга.

Полезные материалы

  1. Daemon – Daemon: Java based daemons or services — официальная документация Apache по созданию нативных служб на основе Java-приложений.
  2. GitHub – yajsw/yajsw: Mirror of YAJSW repositoryGitHub-репозиторий с надежным решением для создания обертки Java-сервиса.
  3. WinRun4J — гибко настраиваемый Java Service Wrapper.
  4. Download Java Service Wrapper — Скачайте Tanuki Wrapper для повышения защищенности и управляемости вашего программного обеспечения.
  5. WrapperSimpleApp Integration (Windows) — пошаговое руководство интеграции Tanuki Java Service Wrapper.
  6. How to create a windows service from java app – Stack Overflow — обсуждение на форуме Stack Overflow, где знаниями делится профессиональное сообщество.
  7. Daemon – Daemon: Procrun — подробная документация для освоения Procrun.
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Никита Титов

разработчик Node.js

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