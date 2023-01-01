Создание службы Windows из Java-приложения: шаги

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Быстрый ответ

Чтобы преобразовать ваше Java-приложение в службу Windows, вы можете использовать инструмент Apache Commons Daemon's prunsrv . Для этого выполните следующую команду:

Bash Скопировать код prunsrv.exe //IS//MyService --Install=myAppPath --Jvm=авто --StartMode=jvm --StartClass=ВашОсновнойКласс --StartMethod=startService --StopMode=jvm --StopClass=ВашОсновнойКласс --StopMethod=stopService

Замените myAppPath на путь к вашему приложению, ВашОсновнойКласс на имя вашего основного класса и добавьте методы startService и stopService для управления жизненным циклом службы. С помощью prunsrv.exe вы сможете управлять службой: запускать, останавливать и удалить её.

Доступные инструменты

В вашем распоряжении множество инструментов для создания службы. Для систем на базе Windows рекомендуется использовать Procrun из пакета Apache Commons Daemon, а для Unix-систем подходит Jsvc.

Руководство по созданию службы

Если не хотите вносить изменения в существующие методы приложения, создайте отдельный загрузочный класс, который будет взаимодействовать с Procrun, принимая команды start и stop .

Настройка и управление

WinRun4J предоставляет возможности для детализированной настройки: вы сможете задавать собственные иконки и отслеживать состояние вашей службы через системный трей.

Визуализация

Ваше Java-приложение превращается в автономную службу Windows с помощью мощного инструмента Apache Procrun.

Markdown Скопировать код Java приложение (🧠) + Apache Procrun (🔧) = 🤖 Windows служба

Подготовка вашего Java-приложения к работе в качестве службы

Чтобы преобразовать ваше приложение в службу, выполните следующие действия:

Упакуйте приложение в .jar файл.

Настройте Procrun таким образом, чтобы он запускал ваш .jar файл при необходимости.

таким образом, чтобы он запускал ваш .jar файл при необходимости. Ищете вдохновение? Обратите внимание на успешные проекты, такие как Tomcat, или изучите Java Service Wrapper и WinRun4J.

Выбор наиболее надежного решения для долгосрочной работы

Выбирайте решение, которое обеспечит стабильность и надежность вашей службы в долгосрочной перспективе:

YAJSW на GitHub характеризуется стабильной работой и регулярными обновлениями.

на GitHub характеризуется стабильной работой и регулярными обновлениями. WinRun4J предлагает на выбор удобные инструменты мониторинга.

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