Создание службы Windows из Java-приложения: шаги#Java Core #DevOps/Deploy
Быстрый ответ
Чтобы преобразовать ваше Java-приложение в службу Windows, вы можете использовать инструмент Apache Commons Daemon's
prunsrv. Для этого выполните следующую команду:
prunsrv.exe //IS//MyService --Install=myAppPath --Jvm=авто --StartMode=jvm --StartClass=ВашОсновнойКласс --StartMethod=startService --StopMode=jvm --StopClass=ВашОсновнойКласс --StopMethod=stopService
Замените
myAppPath на путь к вашему приложению,
ВашОсновнойКласс на имя вашего основного класса и добавьте методы
startService и
stopService для управления жизненным циклом службы. С помощью
prunsrv.exe вы сможете управлять службой: запускать, останавливать и удалить её.
Доступные инструменты
В вашем распоряжении множество инструментов для создания службы. Для систем на базе Windows рекомендуется использовать Procrun из пакета Apache Commons Daemon, а для Unix-систем подходит Jsvc.
Руководство по созданию службы
Если не хотите вносить изменения в существующие методы приложения, создайте отдельный загрузочный класс, который будет взаимодействовать с Procrun, принимая команды
start и
stop.
Настройка и управление
WinRun4J предоставляет возможности для детализированной настройки: вы сможете задавать собственные иконки и отслеживать состояние вашей службы через системный трей.
Визуализация
Ваше Java-приложение превращается в автономную службу Windows с помощью мощного инструмента Apache Procrun.
Java приложение (🧠) + Apache Procrun (🔧) = 🤖 Windows служба
Подготовка вашего Java-приложения к работе в качестве службы
Чтобы преобразовать ваше приложение в службу, выполните следующие действия:
- Упакуйте приложение в .jar файл.
- Настройте Procrun таким образом, чтобы он запускал ваш .jar файл при необходимости.
- Ищете вдохновение? Обратите внимание на успешные проекты, такие как Tomcat, или изучите Java Service Wrapper и WinRun4J.
Выбор наиболее надежного решения для долгосрочной работы
Выбирайте решение, которое обеспечит стабильность и надежность вашей службы в долгосрочной перспективе:
- YAJSW на GitHub характеризуется стабильной работой и регулярными обновлениями.
- WinRun4J предлагает на выбор удобные инструменты мониторинга.
Полезные материалы
- Daemon – Daemon: Java based daemons or services — официальная документация Apache по созданию нативных служб на основе Java-приложений.
- GitHub – yajsw/yajsw: Mirror of YAJSW repository — GitHub-репозиторий с надежным решением для создания обертки Java-сервиса.
- WinRun4J — гибко настраиваемый Java Service Wrapper.
- Download Java Service Wrapper — Скачайте Tanuki Wrapper для повышения защищенности и управляемости вашего программного обеспечения.
- WrapperSimpleApp Integration (Windows) — пошаговое руководство интеграции Tanuki Java Service Wrapper.
- How to create a windows service from java app – Stack Overflow — обсуждение на форуме Stack Overflow, где знаниями делится профессиональное сообщество.
- Daemon – Daemon: Procrun — подробная документация для освоения Procrun.
Никита Титов
разработчик Node.js