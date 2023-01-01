Создание диаграммы классов в IntelliJ: все классы сразу#Java Core
Быстрый ответ
Если вы хотите быстро создать диаграмму классов в IntelliJ IDEA Ultimate, следуйте этим шагам:
- В обозревателе проектов кликните правой кнопкой мыши на классе или пакете, который вас интересует.
- Выберите "Диаграммы > Показать диаграмму" (или используйте горячие клавиши Ctrl+Alt+U).
- В появившихся опциях выберите "Java Class Diagrams" (Диаграммы классов Java).
Чтобы изменить диаграмму, воспользуйтесь контекстным меню, доступным посредством правой кнопки мыши. Диаграмму можно экспортировать с помощью функции "Экспорт в файл", которую можно найти на панели инструментов.
// Не хотите искать в меню?
// Просто кликните правой кнопкой по классу > Диаграммы > Показать диаграмму
Преимущества Ultimate Edition
В полной версии IDE IntelliJ IDEA Ultimate вы можете:
- Просмотреть все классы проекта, выбрав "Показать диаграмму... > Все классы".
- Удобно расширять диаграмму классов и пакетов с помощью клавиши 'e'.
- Тонко настроить детали диаграммы через "Файл > Настройки > Инструменты > Диаграммы".
Обратите внимание: Эти дополнительные функции доступны только в Ultimate Edition. В Community Edition их нет.
Визуализация
Если ваши классы стали запутанными, визуализируйте их с помощью диаграммы:
1. Запустите `IntelliJ IDEA`.
2. Перейдите в `Просмотр` -> `Инструментальные окна` -> `Структура`.
3. Используйте `Иерархию классов` для визуализации связей между классами.
4. Для более точной картины используйте диаграммы в `PlantUML` или его аналоги.
5. Завершив работу, экспортируйте UML-диаграмму для удобства навигации по коду.
Теперь перед вами простирается масштабная карта вашего "королевства" классов:
🌁 Классы как города,
🚂 Связи между ними — пути для поездов,
🗺️ Вся диаграмма — это подробная карта всей страны.
Исследуйте код, словно вы отправились в путешествие по изучаемой территории!
Расширьте функционал IntelliJ при помощи плагинов
Для расширения возможностей IntelliJ в создании диаграмм используйте плагины. Например, Code Iris идеально подойдет для обзора архитектуры, а PlantUML подойдет для создания диаграмм, ориентированных на код.
Навигация в других IDE
Для пользователей NetBeans подойдет плагин easyUML, а в Eclipse можно использовать ObjectAid UML Explorer, Papyrus или Eclipse Modeling Tools.
Для пользователей Mac с IntelliJ IDEA 10.5
Если вы работаете на этой платформе, обязательно проверьте совместимость выбранного плагина перед его установкой.
Альтернативы для пользователей без Ultimate Edition
Если у вас нет доступа к Ultimate Edition, попробуйте использовать плагин Sketch It! из репозитория JetBrains для простой навигации по коду.
Распространенные препятствия
Если вы столкнулись с ошибками при установке плагина или другими проблемами, проверьте, активированы ли UML-плагины в настройках (Ctrl+Alt+S/U).
Полезные материалы
- Работа с диаграммами в IntelliJ IDEA — советы от команды JetBrains.
- Как создать диаграмму классов в IntelliJ — видеоурок для наглядности.
- Плагин PlantUML Integration для IntelliJ — плагин PlantUML для IntelliJ IDEA.
- Генерация UML-диаграмм из кода в IntelliJ IDEA — подробное руководство.
- GitHub – plantuml/plantuml: Генерация диаграмм из текстового описания — исходный код и документация для PlantUML.
- Введение в UML – DZone Refcardz — короткий и понятный справочник для тех, кто только начинает изучать UML.
Олеся Тарасова
Java-разработчик