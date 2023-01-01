Создание диаграммы классов в IntelliJ: все классы сразу

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Быстрый ответ

Если вы хотите быстро создать диаграмму классов в IntelliJ IDEA Ultimate, следуйте этим шагам:

В обозревателе проектов кликните правой кнопкой мыши на классе или пакете, который вас интересует. Выберите "Диаграммы > Показать диаграмму" (или используйте горячие клавиши Ctrl+Alt+U). В появившихся опциях выберите "Java Class Diagrams" (Диаграммы классов Java).

Чтобы изменить диаграмму, воспользуйтесь контекстным меню, доступным посредством правой кнопки мыши. Диаграмму можно экспортировать с помощью функции "Экспорт в файл", которую можно найти на панели инструментов.

Java Скопировать код // Не хотите искать в меню? // Просто кликните правой кнопкой по классу > Диаграммы > Показать диаграмму

Преимущества Ultimate Edition

В полной версии IDE IntelliJ IDEA Ultimate вы можете:

Просмотреть все классы проекта, выбрав "Показать диаграмму... > Все классы".

Удобно расширять диаграмму классов и пакетов с помощью клавиши 'e'.

Тонко настроить детали диаграммы через "Файл > Настройки > Инструменты > Диаграммы".

Обратите внимание: Эти дополнительные функции доступны только в Ultimate Edition. В Community Edition их нет.

Визуализация

Если ваши классы стали запутанными, визуализируйте их с помощью диаграммы:

Markdown Скопировать код 1. Запустите `IntelliJ IDEA`. 2. Перейдите в `Просмотр` -> `Инструментальные окна` -> `Структура`. 3. Используйте `Иерархию классов` для визуализации связей между классами. 4. Для более точной картины используйте диаграммы в `PlantUML` или его аналоги. 5. Завершив работу, экспортируйте UML-диаграмму для удобства навигации по коду.

Теперь перед вами простирается масштабная карта вашего "королевства" классов:

Markdown Скопировать код 🌁 Классы как города, 🚂 Связи между ними — пути для поездов, 🗺️ Вся диаграмма — это подробная карта всей страны.

Исследуйте код, словно вы отправились в путешествие по изучаемой территории!

Расширьте функционал IntelliJ при помощи плагинов

Для расширения возможностей IntelliJ в создании диаграмм используйте плагины. Например, Code Iris идеально подойдет для обзора архитектуры, а PlantUML подойдет для создания диаграмм, ориентированных на код.

Навигация в других IDE

Для пользователей NetBeans подойдет плагин easyUML, а в Eclipse можно использовать ObjectAid UML Explorer, Papyrus или Eclipse Modeling Tools.

Для пользователей Mac с IntelliJ IDEA 10.5

Если вы работаете на этой платформе, обязательно проверьте совместимость выбранного плагина перед его установкой.

Альтернативы для пользователей без Ultimate Edition

Если у вас нет доступа к Ultimate Edition, попробуйте использовать плагин Sketch It! из репозитория JetBrains для простой навигации по коду.

Распространенные препятствия

Если вы столкнулись с ошибками при установке плагина или другими проблемами, проверьте, активированы ли UML-плагины в настройках (Ctrl+Alt+S/U).

Полезные материалы