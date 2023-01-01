Преобразование массива String в List в Java: подробное руководство

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы преобразовать массив строк в изменчивый List, вам придётся воспользоваться следующим кодом:

Java Скопировать код String[] array = {"a", "b", "c"}; // Инициализация исходного массива List<String> list = new ArrayList<>(Arrays.asList(array)); // Создание изменчивого списка

Следует отметить, что Arrays.asList() создаёт неизменяемую обёртку, поэтому чтобы получить возможность дальнейшего редактирования списка, мы оборачиваем его в ArrayList .

Занимательные факты о Arrays.asList и Collections.addAll

Функция Arrays.asList(array) имеет несколько особенностей, а именно:

Неизменяемость : через Arrays.asList() нельзя добавить или удалить элементы – это как если бы вы организовали вечеринку, на которую гости приглашены "на раз" и никто не может ни прийти, ни уйти.

: через нельзя добавить или удалить элементы – это как если бы вы организовали вечеринку, на которую гости приглашены "на раз" и никто не может ни прийти, ни уйти. Синхронизация изменений: если вы измените исходный массив, то эти изменения отразятся и в созданном списке, превращая его в неожиданную "вечеринку с сюрпризами".

Java Скопировать код String[] array = {"Java", "Python", "C++"}; // Массив-гости List<String> list = Arrays.asList(array); // Вечеринка в формате списка array[0] = "JavaScript"; // Меняем одного из гостей System.out.println(list); // ["JavaScript", "Python", "C++"] – список обновился!

Если требуется изменчивый список, можно воспользоваться new ArrayList<>(Arrays.asList(array)) или Collections.addAll() , что аналогично организации вечеринки, на которой вы полностью контролируете состав гостей:

Java Скопировать код List<String> managedParty = new ArrayList<>(); Collections.addAll(managedParty, array); // Добавляем в список гостей по очереди

Не забывайте, что у метода Arrays.asList() сложность операции O(1), тогда как у функций new ArrayList и Collections.addAll() сложность операции составляет O(n), где n — размер массива.

Визуализация

Для наглядности процесса преобразования массива строк в java.util.List , предлагаем метафору путешествия на поезде 🚂:

Markdown Скопировать код До: Массив строк = { "Java", "Python", "C++" };

Каждый элемент массива – это пассажир, ожидающий на платформе прихода поезда:

Markdown Скопировать код Платформа: ["Java" 🧍, "Python" 🧍, "C++" 🧍]

Функция Arrays.asList() сравнима с приходом поезда, который забирает всех пассажиров:

Java Скопировать код List<String> train = Arrays.asList(array);

В результате получается List – поезд, заполненный пассажирами:

Markdown Скопировать код 🚂 Поезд (List): ["Java" 🧍‍♂️, "Python" 🧍‍♀️, "C++" 🧍]

Мы отправляемся в путь! 🎫

Альтернативные подходы и одна важная нюансировка

Использование потоков для преобразования

С внедрением Java 8, API потока стала представлять элегантный способ преобразования массива в список:

Java Скопировать код String[] array = {"a", "b", "c"}; List<String> listFromStream = Arrays.stream(array).collect(Collectors.toList()); // Элегантное преобразование с помощью API потока

Такой подход допускает проведение дополнительных операций с данными, например, filter и map.

Сохранение порядка элементов

Arrays.asList() и Stream API гарантируют сохранение исходного порядка элементов массива при преобразовании.

Создание независимой копии

Если считаете важным, чтобы список оставался независимым от исходного массива, лучше создать отдельную копию списка:

Java Скопировать код String[] array = {"a", "b", "c"}; List<String> independentList = new ArrayList<>(Arrays.stream(array).collect(Collectors.toList())); // Создание независимого клона списка

Полезные материалы