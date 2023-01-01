Переключение между camelCase и underscore в IntelliJ

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Быстрый ответ

Чтобы с лёгкостью переключаться между camelCase и snake_case в IntelliJ, пользуйтесь сочетанием клавиш Shift + Alt + U . Просто поставьте курсор на необходимую вам переменную и нажмите упомянутое выше сочетание клавиш для изменения стиля именования.

Пример:

myVariable ⇆ my_variable .

Как плагины и горячие клавиши упрощают работу?

Упростите процесс навигации в IntelliJ, используя полезные плагины, такие как String Manipulation и CamelCase. Они предоставляют богатый набор текстовых преобразований, включая удобное переключение между конвенциями именования. Настраивайте горячие клавиши согласно своему удобству, чтобы оптимизировать процесс разработки и обеспечить единообразие в коде.

Визуализация

Переключение между переменными, названными в стилях camelCase и snake_case, выглядит так:

Markdown Скопировать код Переключение: 🔄 camelCase ➡️ underscore_spaces underscore_spaces ➡️ camelCase

Для трансформации конвенций именования используйте сочетание клавиш:

Markdown Скопировать код 🔑 Сочетание клавиш: [ Ctrl + Shift + A ] 🚀 Команда: "Преобразовать в CamelHumps / snake_case"

Позвольте именам переменных без проблем «переходить» между стилями:

Markdown Скопировать код До: variableNameInCamelCase // Переходим! 🔄 Нажмите сочетание клавиш ➡️ После: variable_name_in_snake_case // Вуаля, snake_case!

Использование регулярных выражений для ручного переключения

Если плагины недоступны, можно воспользоваться функцией Поиска и Замены в IntelliJ с поддержкой регулярных выражений (regex). Создайте собственные шаблоны для изменения стиля именования:

Для преобразования из snake_case в camelCase используйте следующие шаблоны:

Шаблон : (_)([a-z])

: Замена: \U$2

А для преобразования из camelCase в snake_case:

Шаблон : ([a-z])([A-Z])

: Замена: $1_$2

Убедитесь, что в настройках поиска и замены включён режим Regex и при необходимости активирован параметр Учитывать регистр.

Обеспечение согласованности при переключении

Соблюдение стандартных правил именования очень важно, особенно когда вы работаете с разными языками программирования, от Java до SQL и Clojure. Единообразие наименований облегчает чтение кода и уменьшает вероятность ошибок. Важно учитывать характерные соглашения именования в разных языках, такие как использование подчеркивания в начале для приватных переменных, и приспосабливать их при переходе к другому языку.

Персональная настройка для максимального удобства

Персональная настройка может значительно повысить вашу продуктивность. Будь то тщательная настройка регулярных выражений или настройка плагина String Manipulation в соответствии со стандартами именования вашего проекта, настройка всего этого станет достаточно простым процессом. Постоянное использование сочетаний клавиш ускоряет переключение между стилями наименования.

Функция двойного просмотра

Не стоит недооценивать преимущества одновременного использования двух стилей именования. Инструменты рефакторинга в IntelliJ или PyCharm позволят вам быстро получить доступ к версиям имён в snake_case, что упростит визуализацию контекста использования переменных и функций и при необходимости быстро переименовать их в соответствии с различными требованиями кодовой базы.

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