Пример использования Javadoc в Java: синтаксис и форматирование

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Быстрый ответ

Java Скопировать код /** * Вычисляет произведение двух положительных целых чисел. * Отличается высокой эффективностью, превышающей уровень энергии программиста после кофе. ☕ * * @param x Первый множитель, отрицательные значения запрещены. * @param y Второй множитель, также должен быть неотрицательным. * @return Результат умножения x на y, готовый по мановению волшебной палочки. * @throws IllegalArgumentException если хотя бы один из аргументов отрицателен — * негативные значений здесь приниматься не будут! */ public int multiply(int x, int y) { if (x < 0 || y < 0) { throw new IllegalArgumentException("Оба множителя должны быть неотрицательными. Избегаем негатива!"); } return x * y; }

Выделяйтесь среди остальных в Javadoc: даёте обширное описание параметров, уточняйте проверки и ясно обозначьте условия исключений. Ваши пользователи будут вам благодарны!

Создание Javadoc: пошаговое руководство

Используйте активный залог

Активный залог обычно звучит яснее и непосредственнее:

"Возвращает размер" вместо "Размер возвращен".

"Генерирует IOException" вместо "Исключение генерируется".

Укажите информацию о потокобезопасности

Дайте знать пользователю, безопасно ли использование вашего компонента в многопоточной среде. Используйте термины "потокобезопасно" или "не потокобезопасно".

Java Скопировать код /** * Потокобезопасный счетчик, готовый победить состояние гонки. */ public class ThreadSafeCounter { // Реализация... }

Действуйте с уважением к устаревшему коду

Укажите, почему код устарел, предложите альтернативы и поясните, как перейти на новый код. Эта информация пригодится всем.

Java Скопировать код /** * @deprecated Устарел начиная с версии 3.2. Вместо него используйте {@link NewFeature}, * он работает быстрее и лучше, не утащит при этом ваш обед. */ @Deprecated public class OldFeature { // Реализация... }

Визуализация

Сделайте Javadoc прозрачным и понятным. Пусть классы (деревья🌲) и методы (тропинки🌳) станут для вас надежными путеводителями:

Markdown Скопировать код 🌲 Дерево классов: КорзинаЭкзотическихФруктов /** * 🗺️ Введение: "Представляем вашему вниманию КорзинаЭкзотическихФруктов – свежайший коктейль ароматов, ведущий от востока до дуриана — самого пахучего фрукта." * 🍍 @param tropicalFruits – массив сочных и изысканных экзотических фруктов. * 🌟 @return Отсортированная корзина экзотических вкусовых ощущений. * 🚫 @throws FruitException если фрукт не свеж или не экзотический. */ public Basket collectRarest(TropicalFruit[] tropicalFruits) 🌳 Путь: collectRarest() – Краткое описание: ✍️ "Сборник исключительно редких фруктов для истинных гурманов." – Параметры: 🍍 "Царство экзотики: дуриан, питайя и многое другое. Обычные бананы — пройдём мимо." – Возвращаемое значение: 🌟 "Избранные фрукты из самых отдалённых уголков тропиков в одной корзине." – Риски: 🚫 "Фальсификат здесь не пройдёт. Мы гарантируем только настоящие экзотические изыски."

Совет дня: "Четкость Javadoc — ваш билет в мир кода. Помогите коллегам разобраться!"

Javadoc: ключи к успеху

Искусство простоты

Class Collections JDK является образцом простоты и ясности. Уважайте время своих коллег, и они ответят вам взаимностью.

Используйте примеры кода

Пустые слова не внушают доверия, а вот "увидеть однажды" значит "поверить". В Apache Commons Lang представлены обширные и практичные примеры использования.

Java Скопировать код /** * Переводит первую букву строки в верхний регистр. * * <pre> * StringUtils.capitalize(null) = null * StringUtils.capitalize("") = "" // Пустота – тоже сигнал. * StringUtils.capitalize("cat") = "Cat" // "мяу" стало "МЯУ"! * StringUtils.capitalize("cAt") = "CAt" * </pre> * * @param str исходная строка, может быть null * @return строка со строкой, начинающейся с заглавной буквы, или {@code null}, если исходная строка была null */ public static String capitalize(String str) { // Здесь код... }

Связывайте элементы друг с другом – используйте ссылки на связанный код

Помогайте читателям навигироваться по вашим компонентам с помощью {@link ClassName#methodName} . Это особенно полезно при работе с большой библиотекой.

Полезные материалы