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Пример использования Javadoc в Java: синтаксис и форматирование
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Пример использования Javadoc в Java: синтаксис и форматирование

#Java Core  
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Быстрый ответ

Java
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/**
 * Вычисляет произведение двух положительных целых чисел.
 * Отличается высокой эффективностью, превышающей уровень энергии программиста после кофе. ☕
 *
 * @param x Первый множитель, отрицательные значения запрещены.
 * @param y Второй множитель, также должен быть неотрицательным.
 * @return Результат умножения x на y, готовый по мановению волшебной палочки.
 * @throws IllegalArgumentException если хотя бы один из аргументов отрицателен —
 *                                  негативные значений здесь приниматься не будут!
 */
public int multiply(int x, int y) {
    if (x < 0 || y < 0) {
        throw new IllegalArgumentException("Оба множителя должны быть неотрицательными. Избегаем негатива!");
    }
    return x * y;
}

Выделяйтесь среди остальных в Javadoc: даёте обширное описание параметров, уточняйте проверки и ясно обозначьте условия исключений. Ваши пользователи будут вам благодарны!

Пошаговый план для смены профессии

Создание Javadoc: пошаговое руководство

Используйте активный залог

Активный залог обычно звучит яснее и непосредственнее:

  • "Возвращает размер" вместо "Размер возвращен".
  • "Генерирует IOException" вместо "Исключение генерируется".

Укажите информацию о потокобезопасности

Дайте знать пользователю, безопасно ли использование вашего компонента в многопоточной среде. Используйте термины "потокобезопасно" или "не потокобезопасно".

Java
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/**
 * Потокобезопасный счетчик, готовый победить состояние гонки.
 */
public class ThreadSafeCounter {
    // Реализация...
}

Действуйте с уважением к устаревшему коду

Укажите, почему код устарел, предложите альтернативы и поясните, как перейти на новый код. Эта информация пригодится всем.

Java
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/**
 * @deprecated Устарел начиная с версии 3.2. Вместо него используйте {@link NewFeature},
 *             он работает быстрее и лучше, не утащит при этом ваш обед.
 */
@Deprecated
public class OldFeature {
    // Реализация...
}

Визуализация

Сделайте Javadoc прозрачным и понятным. Пусть классы (деревья🌲) и методы (тропинки🌳) станут для вас надежными путеводителями:

Markdown
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🌲 Дерево классов: КорзинаЭкзотическихФруктов

    /**
     * 🗺️ Введение: "Представляем вашему вниманию КорзинаЭкзотическихФруктов – свежайший коктейль ароматов, ведущий от востока до дуриана — самого пахучего фрукта."
     * 🍍 @param tropicalFruits – массив сочных и изысканных экзотических фруктов.
     * 🌟 @return Отсортированная корзина экзотических вкусовых ощущений.
     * 🚫 @throws FruitException если фрукт не свеж или не экзотический.
     */
    public Basket collectRarest(TropicalFruit[] tropicalFruits)

🌳 Путь: collectRarest()
    – Краткое описание: ✍️ "Сборник исключительно редких фруктов для истинных гурманов."
    – Параметры: 🍍 "Царство экзотики: дуриан, питайя и многое другое. Обычные бананы — пройдём мимо."
    – Возвращаемое значение: 🌟 "Избранные фрукты из самых отдалённых уголков тропиков в одной корзине."
    – Риски: 🚫 "Фальсификат здесь не пройдёт. Мы гарантируем только настоящие экзотические изыски."

Совет дня: "Четкость Javadoc — ваш билет в мир кода. Помогите коллегам разобраться!"

Javadoc: ключи к успеху

Искусство простоты

Class Collections JDK является образцом простоты и ясности. Уважайте время своих коллег, и они ответят вам взаимностью.

Используйте примеры кода

Пустые слова не внушают доверия, а вот "увидеть однажды" значит "поверить". В Apache Commons Lang представлены обширные и практичные примеры использования.

Java
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/**
 * Переводит первую букву строки в верхний регистр.
 *
 * <pre>
 * StringUtils.capitalize(null)  = null
 * StringUtils.capitalize("")    = ""    // Пустота – тоже сигнал.
 * StringUtils.capitalize("cat") = "Cat" // "мяу" стало "МЯУ"!
 * StringUtils.capitalize("cAt") = "CAt"
 * </pre>
 *
 * @param str  исходная строка, может быть null
 * @return строка со строкой, начинающейся с заглавной буквы, или {@code null}, если исходная строка была null
 */
public static String capitalize(String str) {
    // Здесь код...
}

Связывайте элементы друг с другом – используйте ссылки на связанный код

Помогайте читателям навигироваться по вашим компонентам с помощью {@link ClassName#methodName}. Это особенно полезно при работе с большой библиотекой.

Полезные материалы

  1. Code Conventions for the Java Programming Language: 5. CommentsПравила по составлению документации Java-кода от Oracle.
  2. javadocРуководство по Javadoc от Oracle.
  3. Apache Commons Lang 3.11 API — Описание использования Javadoc с обстоятельными примерами.
  4. GitHub – jbloch/effective-java-3e-source-codeПримеры из книги "Effective Java".
  5. How to Write Doc Comments for the Javadoc ToolОбзор создания комментариев для Javadoc от Oracle.
  6. Java – Documentation Comments — Введение в работу с Javadoc на примерах.
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Какой тип исключения выбрасывается, если один из аргументов функции multiply отрицательный?
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Олеся Тарасова

Java-разработчик

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