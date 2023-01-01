Преобразование строки вида бинарного числа в Java: методы и подходы#Java Core
Быстрый ответ
Двоичное представление чисел в формате
String можно преобразовать в десятичное с помощью метода
Integer.parseInt(binaryString, 2). Здесь
2 указывает систему счисления исходного числа – двоичную:
int decimal = Integer.parseInt("1101", 2); // Получим 13, число, окутанное множеством верований
При работе с длинными двоичными строками или отрицательными числами полезен метод
Long.parseLong():
long decimalLong = Long.parseLong(binaryString, 2); // Здесь слишком глубоко, чтобы распространять анекдоты
Практическое руководство: работа с отрицательными и длинными двоичными числами
В обработке двоичных строк, которые представляют отрицательные числа, важно помнить про знаковый разряд. В Java отрицательные числа кодируются по принципу дополнения до двух, при этом старший бит служит знаковым. Скептицизм по отношению к этой теме может привести к серьезным ошибкам!
String signedBinary = "11111111111111111111111111101011"; // Это число -21. В двоичном мире на 21 можно смотреть под углом.
long decimal = Long.parseLong(signedBinary, 2);
Справка по обработке больших строк
Если вам важны скорость и эффективность, то битовые сдвиги обойдут
Math.pow. При работе с беззнаковыми числами комбинация преобразования символа в число и последующего сдвига дает более быстрый результат:
String unsignedBinary = "1011";
int result = 0;
for (int i = 0; i < unsignedBinary.length(); i++) {
result = (result << 1) + (unsignedBinary.charAt(i) – '0'); // Это не просто криптический код.
}
Визуализация
Вот пример того, как следует преобразовать двоичное число в десятичное, дан аналогия с углубляющимися ступенями стрямянки:
| Уровни понимания (🪜) | Двоичная строка | Процесс | Десятичный эквивалент |
| ----------------------- | --------------- | ---------------------------- | --------------------- |
| Интуитивный (👣) | "1101" | Какой-то набор единиц и нулей | 🤷 |
| Промежуточный (🧗) | "1101" | Возведение в степени двойки | 🤷 |
| last stage (👁️) | "1101" | И вот оно: (1×2³ + 1×2² + 0×2¹ + 1×2⁰) | 13 🎉 |
Ваше восхождение по ступенькам понимания распускает туман неясностей. С каждым уровнем мощь двоичной системы становится все заметнее.
На последнем уровне происходит откровение: вы видите перед собой '1101', трансформированное в настоящее десятичное число – 13.
В глубине преобразований — продвинутые соображения
Знание границ: ограничения типов данных
Помните о ограничениях типов данных.
Integer ограничен значением (2^31-1), и если требуется работать со значениями, выходящими за этот предел, используйте
BigInteger. Этим инструментом можно предотвратить ошибку
NumberFormatException.
Тестирование – ключ к уверенности в коде
Недоверяйте коду без тестирования. Правильно подобранный набор тестов с различной длиной двоичных строк и их содержимо будет гарантией надежной работы в любых сценариях.
Ведущие нули: тихие герои преобразований
Ведущие нули играют скромную, но важную роль в процессе преобразования из двоичной системы в десятичную. Они делают свое дело тихо, не влияя на конечный результат, но одновременно с этим они заняты во всех промежуточных операциях преобразования.
Полезные материалы
- Двоичные литералы – Ознакомьтесь с двоичными литералами в документации Oracle по Java.
- BigInteger (Java Platform SE 7) — Когда стандартных чисел не хватает, BigInteger приходит на помощь.
- string – Бинарные в текст в Java – Stack Overflow — Достигнутые решения сообщества программистов помогут раскрыть многие затруднения.
- Примитивные типы данных – Узнайте больше о примитивных типах данных в Java.
- NumberFormatException (Java Platform SE 7) – Все о коварной ошибке NumberFormatException и способах её предотвращения.
- java.lang.Integer#parseInt — Функция
Integer.parseInt()– непременный инструмент при работе с двоичными числами.
Олеся Тарасова
Java-разработчик