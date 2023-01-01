Преобразование строки вида бинарного числа в Java: методы и подходы

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Быстрый ответ

Двоичное представление чисел в формате String можно преобразовать в десятичное с помощью метода Integer.parseInt(binaryString, 2) . Здесь 2 указывает систему счисления исходного числа – двоичную:

Java Скопировать код int decimal = Integer.parseInt("1101", 2); // Получим 13, число, окутанное множеством верований

При работе с длинными двоичными строками или отрицательными числами полезен метод Long.parseLong() :

Java Скопировать код long decimalLong = Long.parseLong(binaryString, 2); // Здесь слишком глубоко, чтобы распространять анекдоты

Практическое руководство: работа с отрицательными и длинными двоичными числами

В обработке двоичных строк, которые представляют отрицательные числа, важно помнить про знаковый разряд. В Java отрицательные числа кодируются по принципу дополнения до двух, при этом старший бит служит знаковым. Скептицизм по отношению к этой теме может привести к серьезным ошибкам!

Java Скопировать код String signedBinary = "11111111111111111111111111101011"; // Это число -21. В двоичном мире на 21 можно смотреть под углом. long decimal = Long.parseLong(signedBinary, 2);

Справка по обработке больших строк

Если вам важны скорость и эффективность, то битовые сдвиги обойдут Math.pow . При работе с беззнаковыми числами комбинация преобразования символа в число и последующего сдвига дает более быстрый результат:

Java Скопировать код String unsignedBinary = "1011"; int result = 0; for (int i = 0; i < unsignedBinary.length(); i++) { result = (result << 1) + (unsignedBinary.charAt(i) – '0'); // Это не просто криптический код. }

Визуализация

Вот пример того, как следует преобразовать двоичное число в десятичное, дан аналогия с углубляющимися ступенями стрямянки:

Markdown Скопировать код | Уровни понимания (🪜) | Двоичная строка | Процесс | Десятичный эквивалент | | ----------------------- | --------------- | ---------------------------- | --------------------- | | Интуитивный (👣) | "1101" | Какой-то набор единиц и нулей | 🤷‍ | | Промежуточный (🧗) | "1101" | Возведение в степени двойки | 🤷‍ | | last stage (👁️) | "1101" | И вот оно: (1×2³ + 1×2² + 0×2¹ + 1×2⁰) | 13 🎉 |

Ваше восхождение по ступенькам понимания распускает туман неясностей. С каждым уровнем мощь двоичной системы становится все заметнее.

На последнем уровне происходит откровение: вы видите перед собой '1101', трансформированное в настоящее десятичное число – 13.

В глубине преобразований — продвинутые соображения

Знание границ: ограничения типов данных

Помните о ограничениях типов данных. Integer ограничен значением (2^31-1), и если требуется работать со значениями, выходящими за этот предел, используйте BigInteger . Этим инструментом можно предотвратить ошибку NumberFormatException .

Тестирование – ключ к уверенности в коде

Недоверяйте коду без тестирования. Правильно подобранный набор тестов с различной длиной двоичных строк и их содержимо будет гарантией надежной работы в любых сценариях.

Ведущие нули: тихие герои преобразований

Ведущие нули играют скромную, но важную роль в процессе преобразования из двоичной системы в десятичную. Они делают свое дело тихо, не влияя на конечный результат, но одновременно с этим они заняты во всех промежуточных операциях преобразования.

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