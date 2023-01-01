Создание объекта из существующего с помощью Lombok в Java

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Быстрый ответ

Для того чтобы скопировать объект и изменить его свойства при помощи Lombok, используйте аннотацию @Builder(toBuilder = true) , которая активизирует метод toBuilder() :

Java Скопировать код @Builder(toBuilder = true) public class Example { private String data; // Допустим, у нас есть также и другие поля } Example original = new Example("original"); Example clone = original.toBuilder().build();

Запомните:

В вашем классе активизируйте @Builder(toBuilder = true) ;

; Для клонирования примените original.toBuilder() ;

; Создание объекта завершите с помощью метода .build() .

Когда стоит использовать

toBuilder идеально подойдёт, когда важно сохранить неизменность или когда требуется создать новый экземпляр с целью изменить несколько свойств. Это гораздо удобнее, чем переприсваивать все поля вручную.

Эффективный

Если вам нужно внести изменения всего в одно или два поля, попробуйте @With . Он обеспечивает класс методами with для каждого поля, позволяя создать новый экземпляр без использования строителя:

Java Скопировать код @Data @With public class Example { private final String data; private final int count; // И т.д.... } Example example = new Example("data", 42); Example modified = example.withData("newData"); // Метод с @With, позволяющий изменить данные

Посмотрите на альтернативы

В дополнение к Lombok существуют и другие инструменты, например, ObjectMapper из Jackson для осуществления клонирования:

Java Скопировать код ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(); Example source = new Example("source"); Example cloned = mapper.convertValue(source, Example.class); // В результате получим практически идентичный клон

Учтите: для работы ObjectMapper требуется правильная настройка для игнорирования null и свойственных ему преобразований свойств.

Давайте обсудим вопрос производительности

@With более лёгок в использовании и подходит, когда требуется изменить лишь одно свойство. Но если предстоит внести много изменений, то лучше выбрать toBuilder() .

Визуализация

Воспринимайте Lombok как игру в конструктор Lego. Вам предстоит построить что-то новое:

Markdown Скопировать код Исходный объект (🏠): [🚪 Дверь, 🪟 Окно, 🛁 Ванна]

После применения @Builder(toBuilder = true) :

Java Скопировать код Новый объект (🏡): originalObject.toBuilder() .window(newWindow) // И вот у вас новое окно 🪟 .build();

🏠 превратился в 🏡: [🚪 Дверь, 🆕🪟 Новое Окно, 🛁 Ванна]. Теперь у вас есть обновлённая конструкция с помощью удобного toBuilder от Lombok.

Цирк сложных объектов

В "джунглях" сложных объектов глубокое копирование может стать спасительным. В таких ситуациях toBuilder является всего лишь скромным инструментом, и стоит задуматься о глубоком клонировании для создания идеальных дубликатов.

Обработка наследования при помощи

Когда дело касается наследования, @SuperBuilder отлично справляется с задачей, выигрывая у toBuilder . Он помогает клонировать объекты с учётом иерархии классов, обеспечивая типизацию и соответствие стандарту строителя.

Шпаргалка по клонированию

Используйте toBuilder для массовых изменений и @With для единичных.

и для единичных. Не создавайте излишнее количество экземпляров , чтобы снизить потребление памяти.

, чтобы снизить потребление памяти. Неизменяемые объекты изначально предусматривают возможность клонирования через их конструкторы.

изначально предусматривают возможность клонирования через их конструкторы. И помните: инкапсулируйте объект, чтобы предотвратить несанкционированные изменения.

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