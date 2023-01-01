Употребление ArgumentCaptor для стаббинга в Mockito: гайд

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Быстрый ответ

ArgumentCaptor создаётся через вызов ArgumentCaptor.forClass(YourClass.class) . Чтобы перехватить аргументы, воспользуйтесь captor.capture() в Mockito.when() или doReturn() . Получить значение аргумента можно через captor.getValue() после вызова метода.

Пример:

Java Скопировать код ArgumentCaptor<YourClass> captor = ArgumentCaptor.forClass(YourClass.class); when(yourMock.methodToStub(captor.capture())).thenReturn(mockedResult); yourMock.methodToStub(actualArgument); YourClass captured = captor.getValue();

Помните, ArgumentCaptor нужен не для обманывания, а для анализа и проверки вызовов методов.

Применение ArgumentCaptor

ArgumentCaptor является удобным инструментом для перехвата и анализа аргументов методов, но его применение как мока не рекомендуется в руководстве Mockito.

Стратегия: Создание моков против проверок

Создание моков обеспечивает контрольное поведение мок-объекта, а проверка должна быть выполнена для анализа вызовов. Первое аналогично планированию преступления, второе — расследованию его.

Использование Matcher'ов при создании моков

Для ожидания конкретных аргументов используйте Matcher'ы такие как eq() , а для более гибкой настройки можно использовать Matchers.any() .

Пример использования eq():

Java Скопировать код when(yourMock.methodToStub(eq(expectedArgument))).thenReturn(mockedResult);

Реализация equals для эффективного сопоставления

Если вам логично использовать Matcher'ы во множестве тестов, создайте собственную реализацию метода equals для стабильного сравнения.

Умное создание моков

Для создания моков с продвинутой логикой используйте doReturn() вместе с argThat() и кастомными Matcher'ами.

Java Скопировать код doReturn(mockedResult).when(yourMock).methodToStub(argThat(new MyCustomMatcher()));

Избегайте возвращения null: реальность моков

Постарайтесь не возвращать null из мок-объектов. Лучше использовать Optional или аналогичные конструкции.

Укрепляйте свои тесты

Повышение надежности тестов

Усилить свои тесты дополнительно можно с помощью ArgumentCaptor и специфических Matcher'ов, чтобы улучшить их качество.

Проверки: зал славы

Используйте verify в композиции с классом ArgumentCaptor, чтобы увеличить надежность контроля за аргументами методов.

Java Скопировать код verify(yourMock).methodToStub(captor.capture()); YourClass capturedParam = captor.getValue(); assertEquals(expectedParam, capturedParam);

Осознайте ограничения и применяйте лучшие подходы

Осведомленность об ограничениях ArgumentCaptor и соблюдение лучших практик помогает поддерживать код в должном состоянии.

Визуализация

Работу ArgumentCaptor в Mockito можно представить, как фотографическую камеру, которая фиксирует аргументы при вызове метода:

Markdown Скопировать код При вызове метода: 👨‍💼🗣️ -> 📞📲 (Вызов метода и его аргументы) ArgumentCaptor в действии: 👨‍💼🗣️ -> 📷 -> 📞📲 (Захват аргументов)

После вызова метода происходит анализ аргументов:

Markdown Скопировать код Анализ зафиксированных аргументов: 🖼️ (Аргументы) -> 🕵️‍♂️ (Анализ в тестах)

Java Скопировать код ArgumentCaptor<Type> argumentCaptor = ArgumentCaptor.forClass(Type.class); verify(mockObject).yourMethod(argumentCaptor.capture()); Type capturedArgument = argumentCaptor.getValue();

Смотрим, соответствуют ли захваченные аргументы ожидаемым:

Markdown Скопировать код Сравниваем зафиксированные аргументы (🖼️) с ожидаемыми (🎯)

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