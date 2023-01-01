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Употребление ArgumentCaptor для стаббинга в Mockito: гайд
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Употребление ArgumentCaptor для стаббинга в Mockito: гайд

#Java Core  #Тесты Java  
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Быстрый ответ

ArgumentCaptor создаётся через вызов ArgumentCaptor.forClass(YourClass.class). Чтобы перехватить аргументы, воспользуйтесь captor.capture() в Mockito.when() или doReturn(). Получить значение аргумента можно через captor.getValue() после вызова метода.

Пример:

Java
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ArgumentCaptor<YourClass> captor = ArgumentCaptor.forClass(YourClass.class);
when(yourMock.methodToStub(captor.capture())).thenReturn(mockedResult);

yourMock.methodToStub(actualArgument);

YourClass captured = captor.getValue();

Помните, ArgumentCaptor нужен не для обманывания, а для анализа и проверки вызовов методов.

Пошаговый план для смены профессии

Применение ArgumentCaptor

ArgumentCaptor является удобным инструментом для перехвата и анализа аргументов методов, но его применение как мока не рекомендуется в руководстве Mockito.

Стратегия: Создание моков против проверок

Создание моков обеспечивает контрольное поведение мок-объекта, а проверка должна быть выполнена для анализа вызовов. Первое аналогично планированию преступления, второе — расследованию его.

Использование Matcher'ов при создании моков

Для ожидания конкретных аргументов используйте Matcher'ы такие как eq(), а для более гибкой настройки можно использовать Matchers.any().

Пример использования eq():

Java
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when(yourMock.methodToStub(eq(expectedArgument))).thenReturn(mockedResult);

Реализация equals для эффективного сопоставления

Если вам логично использовать Matcher'ы во множестве тестов, создайте собственную реализацию метода equals для стабильного сравнения.

Умное создание моков

Для создания моков с продвинутой логикой используйте doReturn() вместе с argThat() и кастомными Matcher'ами.

Java
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doReturn(mockedResult).when(yourMock).methodToStub(argThat(new MyCustomMatcher()));

Избегайте возвращения null: реальность моков

Постарайтесь не возвращать null из мок-объектов. Лучше использовать Optional или аналогичные конструкции.

Укрепляйте свои тесты

Повышение надежности тестов

Усилить свои тесты дополнительно можно с помощью ArgumentCaptor и специфических Matcher'ов, чтобы улучшить их качество.

Проверки: зал славы

Используйте verify в композиции с классом ArgumentCaptor, чтобы увеличить надежность контроля за аргументами методов.

Java
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verify(yourMock).methodToStub(captor.capture());
YourClass capturedParam = captor.getValue();
assertEquals(expectedParam, capturedParam);

Осознайте ограничения и применяйте лучшие подходы

Осведомленность об ограничениях ArgumentCaptor и соблюдение лучших практик помогает поддерживать код в должном состоянии.

Визуализация

Работу ArgumentCaptor в Mockito можно представить, как фотографическую камеру, которая фиксирует аргументы при вызове метода:

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При вызове метода:
👨‍💼🗣️ -> 📞📲 (Вызов метода и его аргументы)

ArgumentCaptor в действии:
👨‍💼🗣️ -> 📷 -> 📞📲 (Захват аргументов)

После вызова метода происходит анализ аргументов:

Markdown
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Анализ зафиксированных аргументов:
🖼️ (Аргументы) -> 🕵️‍♂️ (Анализ в тестах)
Java
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ArgumentCaptor<Type> argumentCaptor = ArgumentCaptor.forClass(Type.class);
verify(mockObject).yourMethod(argumentCaptor.capture());
Type capturedArgument = argumentCaptor.getValue();

Смотрим, соответствуют ли захваченные аргументы ожидаемым:

Markdown
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Сравниваем зафиксированные аргументы (🖼️) с ожидаемыми (🎯)

Полезные материалы

  1. ArgumentCaptor – mockito-core 5.10.0 javadoc – Официальная документация Mockito.
  2. Unit tests with Mockito – Tutorial – Подробное руководство от Vogella.
  3. Mockito's ArgumentCaptor: Перехват аргументов для дальнейших проверок – DZone – Пошаговый гид по использованию ArgumentCaptor.
  4. Часто задаваемые вопросы по использованию ArgumentCaptor · mockito/mockito Wiki · GitHub.
  5. Видеоурок по ArgumentCaptor от Java Brains – YouTube.
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Олеся Тарасова

Java-разработчик

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