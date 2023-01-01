Использование метода intern() в Java: когда и зачем применять#Java Core #JVM и память
Быстрый ответ
Метод
String.intern() — это инструмент для оптимизации объёма используемой памяти. Он особенно ценен при работе с большим объёмом повторяющихся строк, позволяя сослаться на один и тот же объект в пуле строк.
Вот пример применения:
String memorySaver = new String("dejavu").intern(); // "Дежавю" вновь и вновь?
Тем не менее, берегите
intern(): метод полезно использовать осмысленно, чтобы избежать необоснованных нагрузок на систему.
intern() — это специализированный инструмент c памятью, не пользуйтесь им как универсальным решением.
Общие случаи применения: "Когда" интернировать строки
Если вы задумались о том, когда следует воспользоваться методом
intern(), вот несколько ситуаций, где он может со знаком минус отразиться на производительности:
Устранение дубликатов
При работе с значительными массивами данных, где преобладают моделируемые строки,
intern() уменьшит потребление памяти, выполняя функцию "подметания" дублирующихся строк.
Замена метода equals() на ==
Оператор
== можно использовать для интернированных строк, что обеспечит более быстрое сравнение.
intern() гарантирует что одинаковые строки будут олицетворены в памяти одним объектом.
Создание приложений с ограниченным объемом памяти
Когда приложение должно функционировать с прямыми ограничениями памяти,
intern() способен обеспечить максимальную эффективность за счет хранения только одной копии каждой уникальной строки.
Поглубже в пул строк: "Как" интернировать строки
Давайте подробнее рассмотрим пул строк и роль
intern() в данном контексте:
Неизменяемость строк и возможность совместного использования
В Java строки неизменяемы, и их можно использовать совместно. В данном случае, конкатенация строковых литералов генерирует новую интернированную строку, в отличие от конкатенации обычных строк.
Интернирование при создании
Строки, которые создаются через
new String(), в пул автоматически не попадают. При использовании
intern() мы указываем на дополнение строки в пул.
Создание уникальных строк
При генерации строк через
StringBuilder или
StringBuffer,
intern() поможет избегать дублирования, особенно когда вы сталкиваетесь с частыми повторениями одних и тех же строковых образцов.
Мелким по шрифту: "Что следует помнить" об интернировании
У
intern() есть свои особенности:
Эффективность против удобства поддержки
Важно ли мороку поддержки интернированных строк ради малого прироста производительности? Нужно найти золотую середину.
Разумное и осмотрительное применение
Если использовать
intern() двулично, можно наполнить пул строк, что приведет к снижению производительности и усложнит поддержку системы.
Объём пула для интернированных строк
Пул строк ограничен параметрами Java-машины, и его переполнение может привести к неприятным последствиям.
Визуализация
Воспринимайте
String.intern() как систему билетов-пропусков на концерт:
Получить билет:
"Metallica".intern() = 🎟️ 1
"Nickelback".intern() = 🎟️ 2
"Metallica".intern() = 🎟️ 1 (переиспользование)
Пул строк = Рок-концерт
За кулисами (память):
🎟️ 1 = "Metallica"
🎟️ 2 = "Nickelback"
Использование
intern() — это предотвращение повторных репетиций и эффективное использование памяти.
Без повторов:
Достаточно одной репетиции "Metallica"!
🎸 = Экономия на репетициях (памяти) и устранение двойных расходов (производительности)!
Красный свет: Когда следует воздержаться от интернирования
У каждого влиятельного инструмента есть свои "подводные камни". Важно определить момент, в котором от использования
intern() стоит воздержаться:
Учет сборки мусора
Интернированные строки располагаются в специальной области памяти (permgen или metaspace), и их сбор отходов отличается от сбора обычных объектов.
Контроль за размером пула
Если приложение активно формирует уникальные строки (например, UUID) и интернирует их, вы можете столкнуться с истощением памяти пула строк и ошибкой
OutOfMemoryError.
Профилирование прежде всего
Прежде чем принять решение о массовом интернировании строк, используйте инструменты профилирования для выявления "узких мест".
Полезные материалы
- Документация Oracle по Java: Класс String — Официальное руководство с подробным описанием метода
String.intern().
- Понимание строк в Java и механизма их интернирования — Вглядывание в роль интернирования строк.
- Подробное изучение пула строк в Java — Руководство для понимания механизмов работы пула строк Java.
- String.intern() в Java: Когда и почему это стоит использовать — Разбор случаев, когда метод
String.intern()может быть особенно полезен.
Олеся Тарасова
Java-разработчик