Использование метода intern() в Java: когда и зачем применять

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Быстрый ответ

Метод String.intern() — это инструмент для оптимизации объёма используемой памяти. Он особенно ценен при работе с большим объёмом повторяющихся строк, позволяя сослаться на один и тот же объект в пуле строк.

Вот пример применения:

Java Скопировать код String memorySaver = new String("dejavu").intern(); // "Дежавю" вновь и вновь?

Тем не менее, берегите intern() : метод полезно использовать осмысленно, чтобы избежать необоснованных нагрузок на систему. intern() — это специализированный инструмент c памятью, не пользуйтесь им как универсальным решением.

Общие случаи применения: "Когда" интернировать строки

Если вы задумались о том, когда следует воспользоваться методом intern() , вот несколько ситуаций, где он может со знаком минус отразиться на производительности:

Устранение дубликатов

При работе с значительными массивами данных, где преобладают моделируемые строки, intern() уменьшит потребление памяти, выполняя функцию "подметания" дублирующихся строк.

Замена метода equals() на ==

Оператор == можно использовать для интернированных строк, что обеспечит более быстрое сравнение. intern() гарантирует что одинаковые строки будут олицетворены в памяти одним объектом.

Создание приложений с ограниченным объемом памяти

Когда приложение должно функционировать с прямыми ограничениями памяти, intern() способен обеспечить максимальную эффективность за счет хранения только одной копии каждой уникальной строки.

Поглубже в пул строк: "Как" интернировать строки

Давайте подробнее рассмотрим пул строк и роль intern() в данном контексте:

Неизменяемость строк и возможность совместного использования

В Java строки неизменяемы, и их можно использовать совместно. В данном случае, конкатенация строковых литералов генерирует новую интернированную строку, в отличие от конкатенации обычных строк.

Интернирование при создании

Строки, которые создаются через new String() , в пул автоматически не попадают. При использовании intern() мы указываем на дополнение строки в пул.

Создание уникальных строк

При генерации строк через StringBuilder или StringBuffer , intern() поможет избегать дублирования, особенно когда вы сталкиваетесь с частыми повторениями одних и тех же строковых образцов.

Мелким по шрифту: "Что следует помнить" об интернировании

У intern() есть свои особенности:

Эффективность против удобства поддержки

Важно ли мороку поддержки интернированных строк ради малого прироста производительности? Нужно найти золотую середину.

Разумное и осмотрительное применение

Если использовать intern() двулично, можно наполнить пул строк, что приведет к снижению производительности и усложнит поддержку системы.

Объём пула для интернированных строк

Пул строк ограничен параметрами Java-машины, и его переполнение может привести к неприятным последствиям.

Визуализация

Воспринимайте String.intern() как систему билетов-пропусков на концерт:

Markdown Скопировать код Получить билет: "Metallica".intern() = 🎟️ 1 "Nickelback".intern() = 🎟️ 2 "Metallica".intern() = 🎟️ 1 (переиспользование)

Пул строк = Рок-концерт

Markdown Скопировать код За кулисами (память): 🎟️ 1 = "Metallica" 🎟️ 2 = "Nickelback"

Использование intern() — это предотвращение повторных репетиций и эффективное использование памяти.

Markdown Скопировать код Без повторов: Достаточно одной репетиции "Metallica"!

🎸 = Экономия на репетициях (памяти) и устранение двойных расходов (производительности)!

Красный свет: Когда следует воздержаться от интернирования

У каждого влиятельного инструмента есть свои "подводные камни". Важно определить момент, в котором от использования intern() стоит воздержаться:

Учет сборки мусора

Интернированные строки располагаются в специальной области памяти (permgen или metaspace), и их сбор отходов отличается от сбора обычных объектов.

Контроль за размером пула

Если приложение активно формирует уникальные строки (например, UUID) и интернирует их, вы можете столкнуться с истощением памяти пула строк и ошибкой OutOfMemoryError .

Профилирование прежде всего

Прежде чем принять решение о массовом интернировании строк, используйте инструменты профилирования для выявления "узких мест".

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