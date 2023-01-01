Считывание списка из .properties файла через @Value в Spring#Java Core #Spring
Быстрый ответ
Если вам необходимо загрузить список из файла свойств в бин Spring'а, просто составьте список значений, отделив их друг от друга запятой. Затем используйте аннотацию
@Value, вместе со SpEL, для загрузки списка:
# application.properties
listItems=Item1,Item2,Item3
// Бин Spring'a
@Component
public class Config {
@Value("#{'${listItems}'.split(',')}")
private List<String> values; // Вот и все! Из строки мы получили список
}
Таким образом, аннотация
@Value в сочетании с SpEL превращают строку с разделителями в практичный Java-список.
Основы загрузки списков
Представленный выше пример демонстрирует удобство работы с аннотацией
@Value и SpEL. Метод
.split(',') позволяет превращать строку в массив, который затем конвертируется в
List<String>, под капотом у Spring.
Загрузка файла свойств это только начало работы. Файл обычно находится в каталоге
src/main/resources проекта Maven или Gradle. Используя аннотацию
@PropertySource, не забудьте указать путь и имя файла правильно.
Улучшение конфигурации с помощью ConversionService
ConversionService является мощным инструментом в Spring. После его регистрации в контексте Spring у вас будет полный контроль над процессом конвертации, включая обработку пробелов и кастомных разделителей.
@Bean
public ConversionService conversionService() {
ConversionServiceFactoryBean bean = new ConversionServiceFactoryBean();
bean.afterPropertiesSet(); // Готово к использованию!
return bean.getObject();
}
Применение @ConfigurationProperties
Аннотация
@ConfigurationProperties предлагает строгую типизацию для загрузки конфигурационных свойств прямо в объект, став просто незаменимым инструментом в Spring Boot.
@Component
@ConfigurationProperties(prefix = "email")
public class EmailProperties {
private List<String> admins; // Готовы управлять списком email-администраторов!
// геттеры и сеттеры
}
Визуализация
возьмем пример со списком свойств:
Файл свойств: nuts=almond,pecan,walnut
Spring формирует список:
@Value("#{'${nuts}'.split(',')}")
private List<String> nutsList; // Время поиграть с орехами!
В результате получаем:
Корзина орехов: [алмонд, пекан, грецкий орех] // Великолепно!
Вкратце, запятые в файле свойств разделяют элементы,
@Value формирует
nutsList, и вуаля, наш код готов к раздаче орешков!
Раскрываем возможности с помощью Autowiring
Использование
@Autowired в связке с
@Component и
@ConfigurationProperties облегчает интеграцию свойств с бинами.
Автонастройка Spring Boot
Если вы используете Spring Boot, добавьте конфигурацию в файл
META-INF/spring.factories и Spring Boot автоматически подтянет все компоненты, просто как по мановению волшебной палочки!
Когда свойства не доступны
Если свойства остаются неизвестными для приложения, убедитесь в следующем:
- Проверьте аннотацию
@PropertySource. Путь должен быть указан правильно.
application.propertiesили
application.ymlдолжны быть на своем месте.
- Ключ, указанный в
@Value, должен строго соответствовать ключу в файле свойств.
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Рустам Мельников
Java-инженер