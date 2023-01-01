Считывание списка из .properties файла через @Value в Spring

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Быстрый ответ

Если вам необходимо загрузить список из файла свойств в бин Spring'а, просто составьте список значений, отделив их друг от друга запятой. Затем используйте аннотацию @Value , вместе со SpEL, для загрузки списка:

properties Скопировать код # application.properties listItems=Item1,Item2,Item3

Java Скопировать код // Бин Spring'a @Component public class Config { @Value("#{'${listItems}'.split(',')}") private List<String> values; // Вот и все! Из строки мы получили список }

Таким образом, аннотация @Value в сочетании с SpEL превращают строку с разделителями в практичный Java-список.

Основы загрузки списков

Представленный выше пример демонстрирует удобство работы с аннотацией @Value и SpEL. Метод .split(',') позволяет превращать строку в массив, который затем конвертируется в List<String> , под капотом у Spring.

Загрузка файла свойств это только начало работы. Файл обычно находится в каталоге src/main/resources проекта Maven или Gradle. Используя аннотацию @PropertySource , не забудьте указать путь и имя файла правильно.

Улучшение конфигурации с помощью ConversionService

ConversionService является мощным инструментом в Spring. После его регистрации в контексте Spring у вас будет полный контроль над процессом конвертации, включая обработку пробелов и кастомных разделителей.

Java Скопировать код @Bean public ConversionService conversionService() { ConversionServiceFactoryBean bean = new ConversionServiceFactoryBean(); bean.afterPropertiesSet(); // Готово к использованию! return bean.getObject(); }

Применение @ConfigurationProperties

Аннотация @ConfigurationProperties предлагает строгую типизацию для загрузки конфигурационных свойств прямо в объект, став просто незаменимым инструментом в Spring Boot.

Java Скопировать код @Component @ConfigurationProperties(prefix = "email") public class EmailProperties { private List<String> admins; // Готовы управлять списком email-администраторов! // геттеры и сеттеры }

Визуализация

возьмем пример со списком свойств:

md Скопировать код Файл свойств: nuts=almond,pecan,walnut Spring формирует список:

Java Скопировать код @Value("#{'${nuts}'.split(',')}") private List<String> nutsList; // Время поиграть с орехами!

В результате получаем:

md Скопировать код Корзина орехов: [алмонд, пекан, грецкий орех] // Великолепно!

Вкратце, запятые в файле свойств разделяют элементы, @Value формирует nutsList , и вуаля, наш код готов к раздаче орешков!

Раскрываем возможности с помощью Autowiring

Использование @Autowired в связке с @Component и @ConfigurationProperties облегчает интеграцию свойств с бинами.

Автонастройка Spring Boot

Если вы используете Spring Boot, добавьте конфигурацию в файл META-INF/spring.factories и Spring Boot автоматически подтянет все компоненты, просто как по мановению волшебной палочки!

Когда свойства не доступны

Если свойства остаются неизвестными для приложения, убедитесь в следующем:

Проверьте аннотацию @PropertySource . Путь должен быть указан правильно.

. Путь должен быть указан правильно. application.properties или application.yml должны быть на своем месте.

или должны быть на своем месте. Ключ, указанный в @Value , должен строго соответствовать ключу в файле свойств.

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