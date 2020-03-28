Форматирование LocalDateTime с Timezone в Java8: решение#Java Core
Быстрый ответ
Хотите узнать, как работает форматирование
LocalDateTime с использованием часового пояса в Java 8? Вашими лучшими друзьями в этом вопросе станут
ZonedDateTime и
DateTimeFormatter. Взгляните на этот простой пример:
LocalDateTime localDateTime = LocalDateTime.now(); // Текущие дата и время
ZonedDateTime zonedDateTime = localDateTime.atZone(ZoneId.of("Europe/Paris")); // Применяем часовой пояс
String formatted = zonedDateTime.format(DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd HH:mm:ss Z")); // Форматируем дату и время
System.out.println(formatted); // Выводим результат
Этот код показывает дату и время в соответствии с часовым поясом Парижа, с учетом смещения. Возможно поддерживать различные значения
ZoneId и шаблона форматирования в зависимости от ваших потребностей.
Как ZonedDateTime помогает обойти проблемы, связанные с переходом на дневное время
ZonedDateTime играет ключевую роль при работе с часовыми поясами как вопрос разницы во времени, так и перехода на летнее время, который не учитывает
LocalDateTime.
Используйте шаблон чтобы декодировать точное время
Шаблон
"yyyy-MM-dd HH:mm:ss Z" поможет декодировать время с учетом часового пояса, где символ
'Z' обозначает смещение временной зоны. Для получения названий временных зон используйте
'VV', а для указания года используйте
'u'a, а не
'y'.
Помните, что локали – не только туристические места
Не забывайте использовать локаль при форматировании через
Locale, которая обеспечивает локализацию данных для вашей программы.
Визуализация
Давайте взглянем на пример конкретной задачи, чтобы понять это более наглядно.
Представьте, что вы путешественник-фотограф, который фиксирует моменты из всех уголков мира. Вашими фотографиями можно было бы пометить локальное время и часовой пояс, в которых снимка была сделана.
Зафиксированный момент: 📸 'Местное время: 10 утра'
Помеченная фотография: 🖼️ 'Местное время: 10 утра CST'
Применим это к форматированию LocalDateTime в Java 8:
LocalDateTime localDateTime = LocalDateTime.now(); // Момент съемки 📸.
ZoneId zoneId = ZoneId.of("America/Chicago"); // Часовой пояс – Чикаго.
ZonedDateTime zonedDateTime = localDateTime.atZone(zoneId); // Привязываем время к часовому поясу.
DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd HH:mm:ss z"); // Подготавливаем формат для пометки на фотографии.
String formattedDateTime = zonedDateTime.format(formatter); // И вот, шедевр создан.
И теперь ваше фото помечено в виде отметки с часовым поясом:
Фото Java Code: 🖼️ '2020-03-28 10:00:00 CST'
Три мушкетера: LocalDateTime, ZonedDateTime и OffsetDateTime
LocalDateTime подобен необработанному ресурсу, который не знает о существовании часовых поясов или смещения.
OffsetDateTime знает о смещении относительно UTC, но не информирован о конкретном часовом поясе. Если вам требуется полный набор данных, то
ZonedDateTime всегда в вашем распоряжении.
Обеспечиваем корректность данных с учётом смещения часовых поясов
Шаблон временного смещения, такой как
'XXX', воспринимается в соответствии с форматом ISO 8601 (
+HH:mm). Любая ошибка здесь может вызвать путаницу и некорректное отображение данных.
Обработка перехода на летнее и зимнее время
Переход на летнее время может стать неожиданной проблемой.
ZonedDateTime легко справляется с этим, в отличие от
LocalDateTime.
Полезные материалы
- Trail: Date Time (Java™ Tutorial) — Введение в основы работы с датой и временем в Java 8.
- DateTimeFormatter (Java SE 8 Platform) — Подробное описание работы с
LocalDateTime.
- ZoneId (Java SE 8 Platform) — Как правильно работать с часовыми поясами.
- ZonedDateTime (Java SE 8 Platform) — Интеграция информации о часовых поясах в
LocalDateTime.
- Новые вопросы 'java-time+timezone+java-8' на Stack Overflow — Свежие обсуждения о
java-timeи
timezoneв Java 8.
- Форматы даты и времени — Обзор стандарта ISO 8601, который задает основы форматирования даты и времени.
Олеся Тарасова
Java-разработчик