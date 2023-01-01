Чтение чисел как строк из Excel в Java с POI

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Быстрый ответ

Если вам потребовалось получить числовые данные из ячеек Excel в виде строк в Java, то наилучшим решением будет использование класса DataFormatter из библиотеки Apache POI. Рассмотрим следующий пример:

Java Скопировать код DataFormatter formatter = new DataFormatter(); Sheet sheet = workbook.getSheetAt(0); for (Row row : sheet) { for (Cell cell : row) { System.out.println(formatter.formatCellValue(cell)); // Вы получаете значения ячеек, которые будут представлены точно так же, как в Excel } }

Этот код игнорирует числовой формат данных и выводит их в виде текста, при этом сохраняя исходное визуальное представление.

Преодоление ограничений .toString()

Для корректного различения значений, которые могут визуально совпадать, например, "2" и "2.0", применение метода .toString() будет неэффективно. В то время как DataFormatter поможет избежать подобной путаницы:

Java Скопировать код Cell cell = ... // В эту переменную помещается ваша ячейка DataFormatter formatter = new DataFormatter(); String textValue = formatter.formatCellValue(cell); // Таким образом, "2.0" будет отличаться от "2"

Такой подход позволяет сохранить специфику форматирования, что крайне важно для данных типа номеров счетов или идентификаторов.

Стратегия работы с формулами

Обработка формул Excel требует особого подхода. В этом случае следует использовать комбинирование классов FormulaEvaluator и DataFormatter :

Java Скопировать код Workbook workbook = ... // Загружаете ваш документ Excel FormulaEvaluator evaluator = workbook.getCreationHelper().createFormulaEvaluator(); DataFormatter formatter = new DataFormatter(); for (Row row : workbook.getSheetAt(0)) { for (Cell cell : row) { if (cell.getCellType() == CellType.FORMULA) { System.out.println(formatter.formatCellValue(cell, evaluator)); } else { System.out.println(formatter.formatCellValue(cell)); } } }

При таком подходе формулы преобразуются в присущие им значения, а не в текст формулы.

Тип рабочей книги: выбираем правильный инструмент!

Важно выбрать соответствующую реализацию Workbook : HSSF подойдет для файлов с расширением .xls, тогда как для .xlsx будет подходить XSSF. В соответствии с этим выбор FormulaEvaluator также зависит от типа файла, будь то HSSFFormulaEvaluator или XSSFFormulaEvaluator .

При обработке больших файлов Excel лучшим выбором станет потоковая обработка с помощью SXSSFWorkbook из библиотеки Apache POI.

Детальнее о NumberToTextConverter

Для сохранения точности числовых значений без их округления необходимо использовать NumberToTextConverter от Apache POI:

Java Скопировать код double cellValue = ... // Число из ячейки String preciseText = NumberToTextConverter.toText(cellValue); // Так вы получите точное числовое значение в текстовом формате

Такой подход гарантирует максимально точное сохранение исходного числового значения.

Визуализация

Визуализируйте ячейки Excel как контейнеры, маркированные числами:

Markdown Скопировать код Ячейки Excel: [🔢1️⃣, 🔢2️⃣, 🔢3️⃣]

Вам нужно видеть их как текст, поэтому вы используете DataFormatter :

Java Скопировать код DataFormatter formatter = new DataFormatter(); // 🛠️ cellValue = formatter.formatCellValue(cell); // 🪄📜

По итогу, числа представляются как текст:

Markdown Скопировать код Ячейки Excel: [🔠"1", 🔠"2", 🔠"3"] // Все числа преобразованы в текст. Прощайте, числа!

DataFormatter не заменяет содержимое ячеек, а изменяет способ их восприятия в Java.

Итерация по типам ячеек

Перед преобразованием важно определить тип ячейки с помощью getCellType() :

Java Скопировать код Cell cell = ... // Экземпляр ячейки switch (cell.getCellType()) { case NUMERIC: // Применяем DataFormatter или NumberToTextConverter break; case STRING: // Просто берем текст из ячейки break; case FORMULA: // Сначала оцениваем формулу break; // Не забывайте проверить и другие типы ячеек }

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