Разница между командами 'java' и 'javac': компиляция Java

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Быстрый ответ

Команда java не компилирует исходные файлы на Java. Для преобразования файлов .java в байт-код, который находится в файлах .class , используйте команду javac . Затем уже готовый байт-код запускается с помощью команды java .

Используйте для компиляции следующим образом:

Bash Скопировать код javac MyClass.java

И для запуска так:

Bash Скопировать код java MyClass

Не забывайте: javac — это ваш ассистент в компилировании, а java — это инструмент для запуска исполняемого кода.

Усовершенствование запуска с Java 11

С появлением Java 11 появилась возможность непосредственного запуска исходных файлов Java, что позволяет обойти этап компиляции с использованием javac . Данная инновация представлена в JEP 330, и она направлена на облегчение процесса обучения и разработки несложных программ. Однако стоит иметь в виду, что при этом файлы .class не создаются, а значит, для распространения исполняемого кода потребуется воспользоваться javac .

Визуализация

Процесс работы с Java состоит из нескольких этапов:

Markdown Скопировать код Шаг 1: Кодирование 📝 ➡️ Сохранение в файл `.java`

Markdown Скопировать код Шаг 2: Компиляция 🛠️ (с помощью javac) ➡️ Получение файла `.class` с байт-кодом

Markdown Скопировать код Шаг 3: Запуск программы 🏃‍♂️ (при помощи java) ➡️ Исполнение интерпретированного байт-кода из файла `.class`

Справедливо будет утверждать, что команда java — это не завод по производству кода, а скорее двигатель машины, которых ставит в действие готовую конструкцию.

JEP 330: Упрощение запуска однофайловых приложений

Благодаря JEP 330 программисты теперь могут сразу запускать однофайловые приложения, минуя этап компиляции. Однако, это возможно только в случае, если имя файла совпадает с именем публичного класса. Таким образом, команда java способна напрямую интерпретировать и выполнить исходный код, что обеспечивает гладкую интеграцию с привычными процедурами и значительное облегчение начального обучения.

Выполнение вашего кода на Java: Взгляд изнутри

Когда рассматривается процесс исполнения кода Java, важно различать интерпретацию байт-кода и JIT-компиляцию (Just-In-Time). Современные среды Java используют JIT для преобразования кода в оптимизированные машинные инструкции, учитывая особенности окружения выполнения.

Байт-код: Ключ к универсальности

Байт-код, записанный в файлах .class , созданных средствами javac , можно сравнить с машинным кодом, но предназначенным для Java-машин (JVM). Именно этот код работает независимо от платформы, в результате чего возникает уверенность в его исполнении на любом оборудовании, поддерживающем JVM.

JIT-компиляция: Улучшение производительности

Во время работы команды java происходит JIT-компиляция: часто используемые участки кода переводятся в машинный язык. Такое динамическое преобразование ускоряет работу Java-приложений при каждом последующем запуске.

Реальная оптимизация: Умная JVM

Java-среды способны выбирать между интерпретацией и JIT-компиляцией кода в зависимости от его важности для производительности. Такой баланс — это часть стратегии оптимизации, которая постоянно в поиске наилучшего сочетания между скоростью исполнения и затратами ресурсов.

Запуск без предварительной компиляции

Начиная с версии Java 11, стало возможным запускать приложения с помощью java ClassName , минуя этап компиляции javac . Это дает возможность исполнять либо ранее скомпилированные .class файлы, либо интерпретировать исходный код однофайлового приложения, если соблюдены правила именования.

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