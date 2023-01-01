Разница между командами 'java' и 'javac': компиляция Java#Java Core #JVM и память
Быстрый ответ
Команда
java не компилирует исходные файлы на Java. Для преобразования файлов
.java в байт-код, который находится в файлах
.class, используйте команду
javac. Затем уже готовый байт-код запускается с помощью команды
java.
Используйте для компиляции следующим образом:
javac MyClass.java
И для запуска так:
java MyClass
Не забывайте:
javac — это ваш ассистент в компилировании, а
java — это инструмент для запуска исполняемого кода.
Усовершенствование запуска с Java 11
С появлением Java 11 появилась возможность непосредственного запуска исходных файлов Java, что позволяет обойти этап компиляции с использованием
javac. Данная инновация представлена в JEP 330, и она направлена на облегчение процесса обучения и разработки несложных программ. Однако стоит иметь в виду, что при этом файлы
.class не создаются, а значит, для распространения исполняемого кода потребуется воспользоваться
javac.
Визуализация
Процесс работы с Java состоит из нескольких этапов:
Шаг 1: Кодирование 📝 ➡️ Сохранение в файл `.java`
Шаг 2: Компиляция 🛠️ (с помощью javac) ➡️ Получение файла `.class` с байт-кодом
Шаг 3: Запуск программы 🏃♂️ (при помощи java) ➡️ Исполнение интерпретированного байт-кода из файла `.class`
Справедливо будет утверждать, что команда
java — это не завод по производству кода, а скорее двигатель машины, которых ставит в действие готовую конструкцию.
JEP 330: Упрощение запуска однофайловых приложений
Благодаря JEP 330 программисты теперь могут сразу запускать однофайловые приложения, минуя этап компиляции. Однако, это возможно только в случае, если имя файла совпадает с именем публичного класса. Таким образом, команда
java способна напрямую интерпретировать и выполнить исходный код, что обеспечивает гладкую интеграцию с привычными процедурами и значительное облегчение начального обучения.
Выполнение вашего кода на Java: Взгляд изнутри
Когда рассматривается процесс исполнения кода Java, важно различать интерпретацию байт-кода и JIT-компиляцию (Just-In-Time). Современные среды Java используют JIT для преобразования кода в оптимизированные машинные инструкции, учитывая особенности окружения выполнения.
Байт-код: Ключ к универсальности
Байт-код, записанный в файлах
.class, созданных средствами
javac, можно сравнить с машинным кодом, но предназначенным для Java-машин (JVM). Именно этот код работает независимо от платформы, в результате чего возникает уверенность в его исполнении на любом оборудовании, поддерживающем JVM.
JIT-компиляция: Улучшение производительности
Во время работы команды
java происходит JIT-компиляция: часто используемые участки кода переводятся в машинный язык. Такое динамическое преобразование ускоряет работу Java-приложений при каждом последующем запуске.
Реальная оптимизация: Умная JVM
Java-среды способны выбирать между интерпретацией и JIT-компиляцией кода в зависимости от его важности для производительности. Такой баланс — это часть стратегии оптимизации, которая постоянно в поиске наилучшего сочетания между скоростью исполнения и затратами ресурсов.
Запуск без предварительной компиляции
Начиная с версии Java 11, стало возможным запускать приложения с помощью
java ClassName, минуя этап компиляции
javac. Это дает возможность исполнять либо ранее скомпилированные
.class файлы, либо интерпретировать исходный код однофайлового приложения, если соблюдены правила именования.
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Олеся Тарасова
Java-разработчик