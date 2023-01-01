Установка JDK 1.7 на Mac OS X 10.9: решение ошибки в терминале

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Быстрый ответ

Чтобы установить Java на OS X 10.9, пройдите несколько простых этапов:

Загрузите последнюю версию Java JDK с официального сайта Oracle. Откройте загруженный файл .dmg и следуйте указаниям мастера установки. Проверьте успешность установки, запустив в Терминале команду java -version .

Теперь Java успешно установлена и готова к использованию на вашей системе Mavericks.

Устранение типичных проблем при установке

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся проблемы при установке Java:

Ошибка "No Java runtime present"

Если при попытке первого запуска системы появляется ошибка "No Java runtime present, requesting install", решение проблемы будет следующим: нужно загрузить и установить "Java for OS X 2014-001" с сайта Apple. Это обновление исправит все предыдущие версии Java и поможет устранить указанную ошибку.

Настройка переменной JAVA_HOME

Понятие переменной окружения JAVA_HOME служит "указателем", показывающим актуальное расположение Java. Произведем ее установку следующим образом: для JRE используем путь /Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Home , для JDK – /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk<version>.jdk/Contents/Home . Чтобы сохранить переменную, добавьте в .bashrc или .zshrc следующую строку:

Bash Скопировать код export JAVA_HOME=$(/usr/libexec/java_home)

Создание символических ссылок

Создание символических ссылок между директорией JDK и разделом CurrentJDK фреймворка JavaVM позволяет приложениям "обмануться", воспринимая это как наличие их привычной среды. Добиться этого можно с помощью команды ln -nsf , используя команду sudo .

Совместимость с Eclipse или IntelliJ IDEA

При работе с Eclipse или IntelliJ IDEA убедитесь, что у вас установлен Oracle's JDK 7 или более новая версия. Это избавит вас от ненужных запросов установки Java SE 6. Также обновите файл plist IntelliJ IDEA, чтобы отразить новую версию JVM, например, JVMVersion=1.8* .

Визуализация

Представим macOS 10.9 как спящего гиганта (🏔), который скоро пробуждается благодаря мощи Java (⚡):

Markdown Скопировать код 🏔🌙 До установки Java: Гигант спит, ничего не чувствуя и не видя окружающий его мир. ⚡ Процесс установки Java: Сила Java пробуждает гиганта.

В итоге получаем...

Markdown Скопировать код 🏔⚡✨ После установки Java: Гигант проснулся, наполненный силами Java, он готов вносить изменения в мир технологий.

С установленной Java ваш OS X 10.9 получает новые технологические возможности.

Продвинутая установка: профессиональные советы и хитрости

Избегание повторных запросов при установке

Для минимизации повторных запросов на установку JDK от Apple, создавайте символическую ссылку на выбранную версию JDK. Это поможет избежать ненужных прерываний в работе.

Использование JAVA_HOME и PATH

Чтобы командная строка всегда корректно находила Java, добавьте JAVA_HOME в переменную окружения PATH :

Bash Скопировать код export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH

Проверка установленных версий

Заканчивайте установку, удостоверившись, что все компоненты работают правильно, используя команды java -version и javac -version в Терминале.

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