Установка JDK 1.7 на Mac OS X 10.9: решение ошибки в терминале#Установка софта
Быстрый ответ
Чтобы установить Java на OS X 10.9, пройдите несколько простых этапов:
- Загрузите последнюю версию Java JDK с официального сайта Oracle.
- Откройте загруженный файл
.dmgи следуйте указаниям мастера установки.
- Проверьте успешность установки, запустив в Терминале команду
java -version.
Теперь Java успешно установлена и готова к использованию на вашей системе Mavericks.
Устранение типичных проблем при установке
Рассмотрим наиболее часто встречающиеся проблемы при установке Java:
Ошибка "No Java runtime present"
Если при попытке первого запуска системы появляется ошибка "No Java runtime present, requesting install", решение проблемы будет следующим: нужно загрузить и установить "Java for OS X 2014-001" с сайта Apple. Это обновление исправит все предыдущие версии Java и поможет устранить указанную ошибку.
Настройка переменной JAVA_HOME
Понятие переменной окружения JAVA_HOME служит "указателем", показывающим актуальное расположение Java. Произведем ее установку следующим образом: для JRE используем путь
/Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Home, для JDK –
/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk<version>.jdk/Contents/Home. Чтобы сохранить переменную, добавьте в
.bashrc или
.zshrc следующую строку:
export JAVA_HOME=$(/usr/libexec/java_home)
Создание символических ссылок
Создание символических ссылок между директорией JDK и разделом CurrentJDK фреймворка JavaVM позволяет приложениям "обмануться", воспринимая это как наличие их привычной среды. Добиться этого можно с помощью команды
ln -nsf, используя команду
sudo.
Совместимость с Eclipse или IntelliJ IDEA
При работе с Eclipse или IntelliJ IDEA убедитесь, что у вас установлен Oracle's JDK 7 или более новая версия. Это избавит вас от ненужных запросов установки Java SE 6. Также обновите файл
plist IntelliJ IDEA, чтобы отразить новую версию JVM, например,
JVMVersion=1.8*.
Визуализация
Представим macOS 10.9 как спящего гиганта (🏔), который скоро пробуждается благодаря мощи Java (⚡):
🏔🌙 До установки Java: Гигант спит, ничего не чувствуя и не видя окружающий его мир.
⚡ Процесс установки Java: Сила Java пробуждает гиганта.
В итоге получаем...
🏔⚡✨ После установки Java: Гигант проснулся, наполненный силами Java, он готов вносить изменения в мир технологий.
С установленной Java ваш OS X 10.9 получает новые технологические возможности.
Продвинутая установка: профессиональные советы и хитрости
Избегание повторных запросов при установке
Для минимизации повторных запросов на установку JDK от Apple, создавайте символическую ссылку на выбранную версию JDK. Это поможет избежать ненужных прерываний в работе.
Использование JAVA_HOME и PATH
Чтобы командная строка всегда корректно находила Java, добавьте
JAVA_HOME в переменную окружения
PATH:
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
Проверка установленных версий
Заканчивайте установку, удостоверившись, что все компоненты работают правильно, используя команды
java -version и
javac -version в Терминале.
Полезные материалы
- Скачивание Java | Oracle — официальные скачивания JDK Oracle.
- Скачивание Java для OS X 2017-001 — все, что нужно знать о Java на OS X 10.9 Mavericks.
- Homebrew — менеджер пакетов для macOS и Linux — идеальное решение для установки необходимого ПО, включая Java.
- Adoptium — актуальный источник сборок OpenJDK для любителей открытого кода.
- Установка JDK и JRE на macOS — официальное руководство по установке JDK и JRE на macOS.
Элина Баранова
разработчик Android