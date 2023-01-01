Spring @Transactional на приватном методе: работает ли?#Java Core #Spring #Hibernate/JPA
Быстрый ответ
В двух словах: применение аннотации
@Transactional не эффективно для приватных методов в Spring. Прокси, управляющие транзакционным механизмом, не способны «преодолеть» границы модификатора доступа
private. Методы должны быть публичными и вызываться из другого класса или бина, чтобы быть замеченными транзакционным механизмом.
// Для инициации транзакции вызывается этот метод
public void executeWithTransaction() {
// Здесь происходит прямой вызов приватного метода. В чем может быть проблема?
doSomethingPrivate();
}
// Приватный метод, который управляющий транзакциями Spring'а не «замечает» 🧐
private void doSomethingPrivate() {
// ... скрытая логика ...
}
При работе с транзакционным механизмом Spring необходимо вызывать
executeWithTransaction(), а не
doSomethingPrivate() напрямую, чтобы операция была захвачена им.
Механизм прокси: Основа @Transactional
Аннотация
@Transactional в Spring работает на основе прокси, что можно аналогировать с режиссурой большого представления за кулисами. Отметим, прокси способны управлять только вашими публичными вызовами (методами), не затрагивая приватные действия.
Связано это с тем, что в Java с приватными методами невозможно работать через переопределение, и они просто недоступны для прокси. Это сравнимо с попыткой директировать невидимого актёра на сцене — миссия невыполнима!
Обработка исключений в приватных методах: нежданчики
Несмотря на то, что
@Transactional не работает с приватными методами, возникшие по ходу выполнения ошибки все равно будут отловлены уровнем транзакции, обусловленным публичным методом.
Самовызов: внешность обманчива
Не дайте себя ввести в заблуждение самовызовом! Метод, вызывающий сам себя в контексте Spring, обходит посредством прокси транзакционную обработку, заданную через
@Transactional.
@Service
public class TransactionalService {
// Здесь должен был загреметь барабанный ролик 🥁
@Transactional
public void performService() {
// Это не волшебный портал, а прямой вызов метода
internalMethod();
}
// ...и за нами собрались лишь молчаливые зрители
private void internalMethod() {
// ... скрытая логика ...
}
}
Визуализация
Визуализируйте аннотацию
@Transactional как Бэтмэна (🦇), который защищает транзакции в вашем шумном и занятом городе (приложении):
@Transactional на публичном методе:
Публичный метод (🏙️): [🦇👩💼] // Бэтмен на посту!
Но когда мы пробуем применить
@Transactional в личном пространстве, подобно Бэтпещере...:
@Transactional на приватном методе:
Приватный метод (🦇🕳️): [👩💼] // Бэтмену не удалось зайти в свою собственную пещеру!
Такая вот картина: Бэтмен уважает личные границы и не проникает в них, даже если речь идет о защите транзакций!
Альтернативный супергерой: AspectJ
Если Бэтмен (аннотация
@Transactional) оказывается бессилен в обеспечении защиты вашей приватной транзакции, на помощь приходит Супермен — точнее, AspectJ. AspectJ обходит проблемы видимости методов, действуя напрямую на уровне байт-кода. Это как Супермен, готовый внедриться в места, где провалился Бэтмен, игнорируя все преграды доступа.
Подключение AspectJ: Сигнал вызова Супермена
Как для вызова Супермена требуется специальный сигнал, так и для использования AspectJ нужна определенная настройка, включающая
AdviceMode.ASPECTJ и зависимость aspectjrt.
Maven-плагин AspectJ: Костюм Супермена
Как Супермену, здесь тоже не обойтись без костюма. Не забыть настроить плагин AspectJ в сборке Maven для включения внедрения кода:
<plugin>
<groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
<artifactId>aspectj-maven-plugin</artifactId>
<version>{version}</version>
<configuration>
<complianceLevel>{java-version}</complianceLevel>
</configuration>
<executions>
<execution>
<goals>
<goal>compile</goal>
<goal>test-compile</goal>
</goals>
</execution>
</executions>
</plugin>
Настройка AspectJ: Усиленный Супермен
Чтобы обеспечить максимальную гибкость и производительность, нужно корректно настроить AspectJ, особенно в случае использования Java 8 или более последних версий.
План Б: Альтернативы @Transactional
Если @Transactional оказывается неприменимой, можно обратиться к TransactionTemplate. Это инструмент, который, хотя и не является супергероем, но обеспечивает нужный уровень управления транзакциями, когда аннотаций недостаточно.
Ручное проведение транзакции
public void executeWithTransactionTemplate() {
new TransactionTemplate(transactionManager).execute(status -> {
// Нам не нужен @Transactional
doSomethingPrivate();
return null;
});
}
Полезные материалы
- Официальная документация Spring Framework — посвящена управлению транзакциями.
- Вы должны знать, как работает Spring @Transactional — детальный разбор работы аннотации
@Transactional.
- Транзакции, кэширование и AOP: понимание работы прокси в Spring — исследование прокси Spring AOP в контексте управления транзакциями.
- Обсуждение, посвященное возможностям прокси в Spring.
- Сравнение использования Spring AOP и AspectJ — сравнение работы двух инструментов в рамках управления транзакциями.
- Преимущества и недостатки использования аннотаций против XML-конфигурации в контексте транзакций Spring.
- Исследование атрибута
@Transactionalтолько для чтения — анализ параметра только для чтения в аннотации
@Transactional, представляющего интерес для оптимизации транзакций.
Рустам Мельников
Java-инженер