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Spring @Transactional на приватном методе: работает ли?
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Spring @Transactional на приватном методе: работает ли?

#Java Core  #Spring  #Hibernate/JPA  
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Быстрый ответ

В двух словах: применение аннотации @Transactional не эффективно для приватных методов в Spring. Прокси, управляющие транзакционным механизмом, не способны «преодолеть» границы модификатора доступа private. Методы должны быть публичными и вызываться из другого класса или бина, чтобы быть замеченными транзакционным механизмом.

Java
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// Для инициации транзакции вызывается этот метод
public void executeWithTransaction() {
    // Здесь происходит прямой вызов приватного метода. В чем может быть проблема?
    doSomethingPrivate();
}

// Приватный метод, который управляющий транзакциями Spring'а не «замечает» 🧐
private void doSomethingPrivate() {
    // ... скрытая логика ...
}

При работе с транзакционным механизмом Spring необходимо вызывать executeWithTransaction(), а не doSomethingPrivate() напрямую, чтобы операция была захвачена им.

Пошаговый план для смены профессии

Механизм прокси: Основа @Transactional

Аннотация @Transactional в Spring работает на основе прокси, что можно аналогировать с режиссурой большого представления за кулисами. Отметим, прокси способны управлять только вашими публичными вызовами (методами), не затрагивая приватные действия.

Связано это с тем, что в Java с приватными методами невозможно работать через переопределение, и они просто недоступны для прокси. Это сравнимо с попыткой директировать невидимого актёра на сцене — миссия невыполнима!

Обработка исключений в приватных методах: нежданчики

Несмотря на то, что @Transactional не работает с приватными методами, возникшие по ходу выполнения ошибки все равно будут отловлены уровнем транзакции, обусловленным публичным методом.

Самовызов: внешность обманчива

Не дайте себя ввести в заблуждение самовызовом! Метод, вызывающий сам себя в контексте Spring, обходит посредством прокси транзакционную обработку, заданную через @Transactional.

Java
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@Service
public class TransactionalService {

    // Здесь должен был загреметь барабанный ролик 🥁
    @Transactional
    public void performService() {
        // Это не волшебный портал, а прямой вызов метода
        internalMethod();
    }
    
    // ...и за нами собрались лишь молчаливые зрители
    private void internalMethod() {
        // ... скрытая логика ...
    }
}

Визуализация

Визуализируйте аннотацию @Transactional как Бэтмэна (🦇), который защищает транзакции в вашем шумном и занятом городе (приложении):

Markdown
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@Transactional на публичном методе:
Публичный метод (🏙️): [🦇👩‍💼] // Бэтмен на посту!

Но когда мы пробуем применить @Transactional в личном пространстве, подобно Бэтпещере...:

Markdown
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@Transactional на приватном методе:
Приватный метод (🦇🕳️): [👩‍💼] // Бэтмену не удалось зайти в свою собственную пещеру!

Такая вот картина: Бэтмен уважает личные границы и не проникает в них, даже если речь идет о защите транзакций!

Альтернативный супергерой: AspectJ

Если Бэтмен (аннотация @Transactional) оказывается бессилен в обеспечении защиты вашей приватной транзакции, на помощь приходит Супермен — точнее, AspectJ. AspectJ обходит проблемы видимости методов, действуя напрямую на уровне байт-кода. Это как Супермен, готовый внедриться в места, где провалился Бэтмен, игнорируя все преграды доступа.

Подключение AspectJ: Сигнал вызова Супермена

Как для вызова Супермена требуется специальный сигнал, так и для использования AspectJ нужна определенная настройка, включающая AdviceMode.ASPECTJ и зависимость aspectjrt.

Maven-плагин AspectJ: Костюм Супермена

Как Супермену, здесь тоже не обойтись без костюма. Не забыть настроить плагин AspectJ в сборке Maven для включения внедрения кода:

xml
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<plugin>
    <groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
    <artifactId>aspectj-maven-plugin</artifactId>
    <version>{version}</version>
    <configuration>
        <complianceLevel>{java-version}</complianceLevel>
    </configuration>
    <executions>
        <execution>
            <goals>
                <goal>compile</goal>
                <goal>test-compile</goal>
            </goals>
        </execution>
    </executions>
</plugin>

Настройка AspectJ: Усиленный Супермен

Чтобы обеспечить максимальную гибкость и производительность, нужно корректно настроить AspectJ, особенно в случае использования Java 8 или более последних версий.

План Б: Альтернативы @Transactional

Если @Transactional оказывается неприменимой, можно обратиться к TransactionTemplate. Это инструмент, который, хотя и не является супергероем, но обеспечивает нужный уровень управления транзакциями, когда аннотаций недостаточно.

Ручное проведение транзакции

Java
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public void executeWithTransactionTemplate() {
    new TransactionTemplate(transactionManager).execute(status -> {
        // Нам не нужен @Transactional
        doSomethingPrivate();
        return null;
    });
}

Полезные материалы

  1. Официальная документация Spring Framework — посвящена управлению транзакциями.
  2. Вы должны знать, как работает Spring @Transactional — детальный разбор работы аннотации @Transactional.
  3. Транзакции, кэширование и AOP: понимание работы прокси в Spring — исследование прокси Spring AOP в контексте управления транзакциями.
  4. Обсуждение, посвященное возможностям прокси в Spring.
  5. Сравнение использования Spring AOP и AspectJ — сравнение работы двух инструментов в рамках управления транзакциями.
  6. Преимущества и недостатки использования аннотаций против XML-конфигурации в контексте транзакций Spring.
  7. Исследование атрибута @Transactional только для чтения — анализ параметра только для чтения в аннотации @Transactional, представляющего интерес для оптимизации транзакций.
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Почему аннотация @Transactional неэффективна для приватных методов в Spring?
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Рустам Мельников

Java-инженер

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