Spring @Transactional на приватном методе: работает ли?

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Быстрый ответ

В двух словах: применение аннотации @Transactional не эффективно для приватных методов в Spring. Прокси, управляющие транзакционным механизмом, не способны «преодолеть» границы модификатора доступа private . Методы должны быть публичными и вызываться из другого класса или бина, чтобы быть замеченными транзакционным механизмом.

Java Скопировать код // Для инициации транзакции вызывается этот метод public void executeWithTransaction() { // Здесь происходит прямой вызов приватного метода. В чем может быть проблема? doSomethingPrivate(); } // Приватный метод, который управляющий транзакциями Spring'а не «замечает» 🧐 private void doSomethingPrivate() { // ... скрытая логика ... }

При работе с транзакционным механизмом Spring необходимо вызывать executeWithTransaction() , а не doSomethingPrivate() напрямую, чтобы операция была захвачена им.

Механизм прокси: Основа @Transactional

Аннотация @Transactional в Spring работает на основе прокси, что можно аналогировать с режиссурой большого представления за кулисами. Отметим, прокси способны управлять только вашими публичными вызовами (методами), не затрагивая приватные действия.

Связано это с тем, что в Java с приватными методами невозможно работать через переопределение, и они просто недоступны для прокси. Это сравнимо с попыткой директировать невидимого актёра на сцене — миссия невыполнима!

Обработка исключений в приватных методах: нежданчики

Несмотря на то, что @Transactional не работает с приватными методами, возникшие по ходу выполнения ошибки все равно будут отловлены уровнем транзакции, обусловленным публичным методом.

Самовызов: внешность обманчива

Не дайте себя ввести в заблуждение самовызовом! Метод, вызывающий сам себя в контексте Spring, обходит посредством прокси транзакционную обработку, заданную через @Transactional .

Java Скопировать код @Service public class TransactionalService { // Здесь должен был загреметь барабанный ролик 🥁 @Transactional public void performService() { // Это не волшебный портал, а прямой вызов метода internalMethod(); } // ...и за нами собрались лишь молчаливые зрители private void internalMethod() { // ... скрытая логика ... } }

Визуализация

Визуализируйте аннотацию @Transactional как Бэтмэна (🦇), который защищает транзакции в вашем шумном и занятом городе (приложении):

Markdown Скопировать код @Transactional на публичном методе: Публичный метод (🏙️): [🦇👩‍💼] // Бэтмен на посту!

Но когда мы пробуем применить @Transactional в личном пространстве, подобно Бэтпещере...:

Markdown Скопировать код @Transactional на приватном методе: Приватный метод (🦇🕳️): [👩‍💼] // Бэтмену не удалось зайти в свою собственную пещеру!

Такая вот картина: Бэтмен уважает личные границы и не проникает в них, даже если речь идет о защите транзакций!

Альтернативный супергерой: AspectJ

Если Бэтмен (аннотация @Transactional ) оказывается бессилен в обеспечении защиты вашей приватной транзакции, на помощь приходит Супермен — точнее, AspectJ. AspectJ обходит проблемы видимости методов, действуя напрямую на уровне байт-кода. Это как Супермен, готовый внедриться в места, где провалился Бэтмен, игнорируя все преграды доступа.

Подключение AspectJ: Сигнал вызова Супермена

Как для вызова Супермена требуется специальный сигнал, так и для использования AspectJ нужна определенная настройка, включающая AdviceMode.ASPECTJ и зависимость aspectjrt.

Maven-плагин AspectJ: Костюм Супермена

Как Супермену, здесь тоже не обойтись без костюма. Не забыть настроить плагин AspectJ в сборке Maven для включения внедрения кода:

xml Скопировать код <plugin> <groupId>org.codehaus.mojo</groupId> <artifactId>aspectj-maven-plugin</artifactId> <version>{version}</version> <configuration> <complianceLevel>{java-version}</complianceLevel> </configuration> <executions> <execution> <goals> <goal>compile</goal> <goal>test-compile</goal> </goals> </execution> </executions> </plugin>

Настройка AspectJ: Усиленный Супермен

Чтобы обеспечить максимальную гибкость и производительность, нужно корректно настроить AspectJ, особенно в случае использования Java 8 или более последних версий.

План Б: Альтернативы @Transactional

Если @Transactional оказывается неприменимой, можно обратиться к TransactionTemplate. Это инструмент, который, хотя и не является супергероем, но обеспечивает нужный уровень управления транзакциями, когда аннотаций недостаточно.

Ручное проведение транзакции

Java Скопировать код public void executeWithTransactionTemplate() { new TransactionTemplate(transactionManager).execute(status -> { // Нам не нужен @Transactional doSomethingPrivate(); return null; }); }

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